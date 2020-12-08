一般國家由公投來制憲，只是制憲前須先訂定公投的遊戲規則，民進黨目前是國會多數黨，當然可以制定制憲的遊戲規則。2020.2.10第十屆立委合照。圖／擷自公視新聞影片

為推動國家正常化，陳亭妃、黃秀芳、陳歐珀等民進黨立委日前共同提出「憲法增修條文部分條文修正草案」，除擬將憲法增修條文中的「國家統一前」修改為「國家發展」、「固有疆域」修改為「憲法效力所及地區」外，也把省府、省諮議會之編制及蒙古、西藏的自治制度排除，改納入現有的直轄市。該草案也在憲法增修條文第10條中明定，經濟、科學技術發展及資通訊科技應用，應避免境外敵對勢力之干預，且國家應優先以「台灣」之名義進行涉外事務，加入國際組織及參與國際活動；同時也增訂第13條條文，規定國旗、國歌及國徽應以法律明定，不受憲法第6條規定限制。

除了上述議案，民進黨立委蔡易餘、余天等人也提出的修憲案，包括刪除憲法本文中有關國民大會代表、立法委員及監察委員之名額規定、刪除蒙藏自治制度規定、明定行政院應增加一位30歲以下之副院長、明定立法院應增加一位副院長及選舉權下修至18歲等。不過上述修憲案在立法院會處理時，都遭中國國民黨團抵制，被退回程序委員會。對此，陳亭妃批評，此前中國國台辦曾說這些修憲條文是「修憲謀獨」，原來中國國民黨就是要配合中國。

變更憲法內容只有制憲一途

任何修憲案都通不過公民複決這一關，公投的門檻是超過公民的四分之一，若沒有公投綁大選，公投都難以過關，修憲的複決公投是超過公民的二分之一，怎麼可能過關？內行人都很清楚，要變更憲法的內容，只有制憲一途。一般國家由公投來制憲，只是制憲前須先訂定公投的遊戲規則，民進黨目前是國會多數黨，當然可以制定制憲的遊戲規則。

除了制定公投制憲的遊戲規則外，目前的《公投法》當然也是公投的遊戲規則，只是現行《公投法》的第二條明定，有關憲法及法律層次的議題只有複決公投，沒有創制公投，因而不能依《公投法》制憲公投，不過目前民進黨是國會多數黨，可以修改《公投法》的第二條，在憲法及法律層次可以創制公投，如此就可以依循現行的公投法舉行公投制憲。

目前台灣政壇是由兩大黨爭權力，近期內難有第三勢力擠進兩大黨，代表現狀有利於兩大黨，而正名制憲是重大的改變現狀，兩大黨當然不願意，只是獨派是民進黨的基本支持者，該黨對正名制憲的聲音不能不理會，因而再提修憲的議題，打出修憲的口號來取代制憲，即使他們很清楚修憲過不了公民複決這一關，不過提修憲就可以逃過公投制憲這一關。

為了逃避公投制憲，民進黨不得不提修憲，不過若是公民複決的結果差距門檻太遠的話，選民立即知道民進黨在打假球，為了逃避制憲，明知修憲過不了關也照樣提，幸好有中國國民黨擋下修憲案，掩蓋了民進黨打假球的真相。說來中國國民黨真的有夠笨，民進黨在打假球，該黨卻積極做球給民進黨，難怪被民進黨打趴。



作者指出，民進黨政府為了逃避公投制憲，不得不提修憲，幸好有中國國民黨擋下修憲案，掩蓋了民進黨打假球的真相。圖／擷自總統府flickr、維基百科，民報合成