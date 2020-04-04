本來打算佛系對抗武漢瘟疫的英國首相強生（Boris Johnson），自己感染病毒後，終於收起輕敵心態，認真看待「武漢瘟疫」了，前不久，川普和強生為了使用華為5G問題鬧翻，現在，瘟疫感染王室成員，女王隱居鄉村，而且放毒的中共，無一絲道歉，還企圖把「武漢瘟疫」來源大甩鍋，激怒所有西方國家，本來在中國面前，一向很懦弱的英國，也突然強勢起來，要對中共提告隱瞞瘟疫傳染，所造成損失的賠償。

英國不打佛系抗疫戰，才發現抗疫武器真的缺乏，加上文化上戴口罩被視為疾病象徵，不但防疫能力打折扣，還加深了白人和亞裔人士衝突，英國人討厭外來移民，原因很多，武漢肺炎來自中國，只是其中之一，過去，東歐國家或者亞裔和黑人，把英國當作工作的樂土，大量進入英國，搶走底層勞工的工作，這是爆發白人憤怒以及脫歐的主要因素，現在，中共又搞出一個瘟疫，還特意隱瞞疫情，歐洲災情慘重，這是另一個英國排華因素，強生自認無法靠「自體免疫」打敗瘟疫，又擔心有限的醫療體系崩潰，加重死亡，只好嚴格把守社交距離，希望降低病毒傳播。

現在，卻有一個國家也學習強生，不怕瘟疫，這個國家就是白俄羅斯，白俄羅斯4月1日確診來到156例，總統盧卡申科（Aleksandr Lukashenko）對人民信心喊話：「不需要改變生活習慣，無須社交距離，勇敢面對病毒，最重要是要多喝伏特加」，一副戰鬥民族的架式，白俄羅斯和俄羅斯以及烏克蘭，組成大俄羅斯三大民族，蘇聯崩盤後，烏克蘭獨立，投入西方擁抱，引爆烏俄衝突，白俄羅緊緊拉住俄羅斯，社會改變很少，仍然是舊蘇聯的社會主義模範生。

談到伏特加，就很有趣了，第二次黑死病大傳播，是在1346年，從黑海海法港向外擴散，歷史上紀錄，蒙古大軍包圍海法，歷經三月無法破城，城外的蒙古大軍也因為鼠疫流行，軍隊死亡過半，失望的蒙古軍在離開中亞，回亞洲之前，把城外罹患鼠疫蒙古兵屍體，用拋石器丟進城內，結果黑死病傳染一發難收，從海法港擴散到歐陸全境，死亡7500萬人，但是，黑死病傳到俄羅斯，已經是1353年，沒想到疫情就走下坡了，俄羅斯人後來從黑死病絕跡發現一個原因，「伏特加酒」，俄羅斯土地上多數時間寒冷，北方民族對抗寒冷的最有效方法就是飲酒，但是，喝酒也帶來各種疾病，包含酗酒引起的家暴事件，男性性能力降低，以及肝膽疾病，但是，一直到現在，喝伏特加抵抗瘟疫，仍然只是無法查證的偏方。

抗黑死病偏方 放血喝尿「生命之水」

話說，人類最早和酒類結緣，是來自原始民族從猴子生活的觀察，猴子喜歡把水果隱藏在枯木樹幹之中，等到水果發酵後，才喝水果酒，人類從中學到最早的釀酒方法，從考古遺跡上知道，被首選為釀酒水果就是葡萄，尤其是地中海環境和氣候下，生長的葡萄，糖分最高，成為葡萄酒，或稱紅酒的材料，來到第10世紀，十字軍東征，把阿拉伯發明的蒸餾器引進歐洲，所謂蒸餾酒，也開始出現在歐洲社會，過去，羅馬教廷統治時代，修士的工作除了修行之外，另一個工作就是釀酒，蒸餾器出現之後，次級的葡萄被拿來蒸餾，結果產生出的酒就是白蘭地，修士進一步發現，不同水果為基底，蒸餾出的白蘭地，有不同風味，這種酒放在橡木桶中存放，時間越久，味道更好，另一個發現就是蒸餾酒的酒精濃度，比起釀造的酒更強烈，喝過的人形容，喝進口裡，好像整個身體被火焚燒一般，而且，蒸餾的酒存放的年份，可以從VS到EXTRA分出年份和五個等級，存放時間越長，越香醇，價格也越昂貴。

中世紀，第二場黑死病侵襲歐陸時候，修士研究各種對抗治療瘟疫的方法，包括放血，喝兒童小便，甚至在身上塗動物大便，或者身上戴護身符等等偏方，最後發現，喝白蘭地酒的人，比較不容易感染黑死病，於是，白蘭地酒被稱為「生命之水」，蒸餾的內容物基底也產生變化，從水果到穀類，小麥或黑麥以及玉米，可以蒸餾出不同風味。

蒸餾技術來到俄羅斯，用小麥或黑麥蒸餾的酒，稱為伏特加VODKA俄語，生命之水，用來對抗黑死病，當時，伏特加酒的酒精濃度來到60度，很多俄羅斯人一喝酒，一天就不用工作了，沙皇認為如此下去，會影響國力，因此下令，以後蒸餾的伏特加酒，酒精濃度不可以超過40度，事實上也是如此，根據癮君子的報告，最好喝的伏特加酒是38度，如果加上一點番茄汁更好喝，如今，很多酒店的調酒師已經習慣把伏特加作為基底酒，可以調製出不同風味的酒品。

白俄羅斯總統盧卡申科，應該是一位喝伏特加老手，不然就是一位知道黑死病歷史的人，否則不會使出這一招喝酒抗疫的招數，問題是，「武漢瘟疫」不同於黑死病，傳染力更甚SARS，更不是一般病毒，白俄羅斯在俄羅斯聯邦中，水準比較高，人口一千萬，但是，蘇聯崩解後，經濟仰賴俄羅斯，2014年，俄羅斯遭受經濟制裁，也使白俄羅斯經濟受到拖累，國民所得只有俄羅斯的三分之二，大約7千美金，醫療資源並不充足，如果人民真的以為喝酒可以抗瘟疫，未來前景恐怕不會太樂觀。