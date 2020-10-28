國民黨慶祝「台灣光復節」，過去就是例行公事，但是，今年比較特別，因為，中共也大搞慶祝會，有人質疑國民黨唱和中共，老馬哥回應說，「中共真的有抗日，民進黨人要多讀書」。

中共根本假抗日

本來，中共真假抗日問題，是歷史真相問題，也是中共霸佔發言舞台的問題，佔領中國後，製造假的抗日神劇，呼攏中國人，探究這段歷史，在中國被列為禁忌，老馬哥認為中共有抗日，不管甚麼動機，本人不予置評，但是，把事情扯到讀書，凸顯自己飽學，真的就見笑了。

我數十年維持每日讀完一書的習慣，至今未改，每讀完一書，做完筆記，就感覺書海浩浩，自己所學太少，讀書真的使人謙卑，我從中體會，因此，老來行事低調，這是來自多讀書的領悟，但是，老馬哥用讀書少，指責民進黨，實在有點自大，所以就讀書問題，就教老馬哥。

抗日歷史中的中共腳色，一直是歷史黑幕，國共內戰中，毛澤東指責國民黨「消極抗日，積極剿共」，而國民黨則指責共產黨「假抗日真壯大」，現在看來，國民黨的教科書比較公正，因為，從死亡人數來看，1947年國府公布，國軍因為抗戰死亡人數超過360萬，人民9百多萬，共軍卻越打人數越多，相形之下，打仗卻不死人，單單這一點，中共就很難服眾了。

從歷史來看，1937年西安事變之後，在蘇聯安排下，蘇聯釋放蔣經國，換取國民黨停止剿共，這就是所謂，國共二次合作抗日，但是，中共有抗日嗎？

根據謝幼田所寫的《中共壯大之謎》一書，國共合作抗日，表現最積極的就是親共的山西軍閥閻錫山，閻錫山與蘇聯關係密切，和張學良同樣反對老蔣剿共，西安事變一結束，閻錫山熱烈歡迎毛澤東到山西一起抗日，當時山西的軍隊被稱為傳統舊軍，為了提升軍隊素質，共產黨向閻錫山建議一起訓練新軍，而中共則組織「犧牲救國同盟會（簡稱犧盟會）」加入訓練新軍，但是，搞來搞去，新軍已經變成中共所控制的軍隊，由薄一波擔任領導人，從朱德的回憶錄就可以知道，中共向來就會搞滲透這一套，朱德對新軍訓話說，「各位同志要知道，你們是共產黨軍隊，只是戴著閻錫山的帽子」，山西有105縣，閻錫山和中共合作之後，全省的縣府有70個縣長是中共黨員，閻錫山到1939年才知道大勢不妙，通知蔣介石，並且召開軍政大會，要求中共離開國民黨，卻已經為時太晚，中共利用抗日招牌，把山西佔領了，中共有抗日嗎？

蔣介石防共慢了一步

老蔣接到閻錫山通知，心裡知道，任其發展下去，打仗是國民黨做先鋒，最後抗日戰爭果實，會被共產黨拿走，因此，趕快召開五中全會，討論「處置異黨活動辦法」，1937年11月，六中全會再通過「處置共黨問題新辦法」，證明了老蔣知道毛澤東根本是「假抗日，真壯大」。

要證明中共根本不抗日的證據，是中共黨史所記錄的洛川會議，1937年，毛澤東在陝北洛川召開這一次會議，主要是定位共軍在抗日中的腳色，毛澤東如此指示，「共軍必須七分壯大自己，二分妥協，一分抗日」，意思就是打游擊，遵守「你不犯我，我不犯人，敵來我跑，敵進我退」政策，絕對要避免和日軍正面作戰。

西安事變之前，躲進延安山洞的共軍不到十萬人，但是，中共吃掉山西閻錫山地盤，共軍來到五十萬人，發展速度很快，中共不只是假抗日而已，當國軍在與日軍正面交鋒，中共的特務在農村搞暴動，替國府製造麻煩，讓國民黨疲於奔命，毛澤東多次在會議上演說，「抗日戰爭是我黨奪權的最好機會」，老馬哥還說中共有抗日，請問，老蔣在九泉之下，如何可以瞑目？

謝幼田是共產黨員，曾任四川社科院編輯，後來到美國史丹福大學留學，如果他寫的東西信不過，再舉一個左派日本作家遠藤譽所寫的《毛澤通勾結日軍的真相》，遠藤譽是日本人，出生東北，小學在北京加入共青團，算是日本親共派，曾在日本筑波大學任教，遠藤譽以自己在東北生活經驗，寫下《卡子》，描述長春圍城的恐懼，這樣的人所寫報導，可信度應該很高，毛澤東一書，是根據日本特務的回憶錄所寫，牽涉到中共大特務潘漢年，潘漢年就是毛澤東派遣勾結日軍，打擊國民黨的聯絡人，也是關係當事人，後來，老毛擔心隱密叛國事情被爆發，奪取中國大陸後，潘漢年被毛澤東囚禁在湖南山區，直到死亡，中共根本沒有抗日，抗日也是為了搞倒國民黨而已，這是我的結論，這兩本書已經為毛澤東蓋棺論定，對中國人來說，毛澤東是邪惡的竊國者，更是不義的叛國者，這已經可以證明中共沒有抗日，老馬哥實在應該多讀書啊。

日本作家遠藤譽（右）所寫的《毛澤通勾結日軍的真相》一書中顯示，中共根本沒有抗日，抗日也是為了搞倒國民黨而已。圖／擷自BBC中文網站、博客來網站，民報合成