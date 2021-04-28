美國總統拜登周二（4/27）提名出身台灣的徐若冰（右1）為國防部研發暨工程部副部長。圖／擷自美軍網頁www.army.mil

美國總統拜登周二（4/27）提名出身台灣的徐若冰（Heidi Shyu）為國防部研發暨工程部副部長，徐若冰在國防部任職期間，主導包括匿蹤戰機F-35雷達研發等多項美國空軍重要專案，也被稱為F-35戰機雷達之母。

徐若冰曾任美國空軍科學顧問委員會（U.S. Air Force Scientific Advisory Board）主席，為美國國家工程院（National Academy of Engineering）院士。曾獲美國國防部傑出公共服務勳章、陸軍傑出平民服務勳章、空軍傑出平民服務獎。

國防新聞報導，徐若冰在台北出生，祖父是前空軍副總司令徐康良。徐若冰10歲移民美國，分別在加拿大新布倫斯瑞克大學（University of New Brunswick）與多倫多大學獲數學學士與碩士學位，在洛杉磯加州大學（UCLA）獲電子工程碩士，成為工程師，參與無人機、太空和電子戰的研發；她在雷神公司（Raytheon）一路當到太空與基載系統科技戰略副總裁。

國防新聞報導，負責研發和工程的國防次長是國防部技術研發的最高官員，專注在下一代防衛能力。

白宮表示，徐若冰2010年在陸軍服務，2012年到2016年擔任美國陸軍負責採購、物流與技術的助理部長。

徐若冰如獲通過提名，將成為華裔與亞裔美國人在國防部任職最高層級的官員；徐若冰也將是曾擔任政策次長的佛洛諾伊（Michèle Flournoy）後，成為第二位出任國防部次長的女性。