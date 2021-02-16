葉曙，畢業於日本國立千葉醫科大學，獲得醫學博士學位，在千葉醫科大學任病理科助手，後返回中國受聘於上海東南醫學院任教授職。二次大戰後（1946）應聘來台大，擔任台大病理學科首任主任，是當時台大少數外省籍教授之一。由於他是留學日本千葉大學獲得良好病理專業訓練的背景，對於日本醫學教育非常了解，也精通日語和中文，所以對戰後台大的重建與台灣醫界前輩良好關係的建立發揮很大的作用，在百廢待舉的艱困時期一步一步奠定台大病理學科的基礎，並協助推展病理解剖和檢驗到全台灣各私立醫學院、公私立醫院。

中日戰爭時，葉曙教授獲得醫學博士學位，留在日本工作，1943年他接到上海病理學者楊述祖先生的來信，勸說他在日本不見得有機會發展才能，而中國極為欠缺病理專家，請他回國服務。他受到這封信的感動，1944年回到中國上海的東南醫學院服務，當然他的滿腔熱誠在戰亂中也飽受生活物質的辛苦，他形容「居住的環境連轉身都很困難…吃的也是千遍一律的沒有油水的菜和粗糙難嚥的飯，這是我有生以來頭一次經驗的苦日子。儘管生活很苦，精神上倒是很痛快的。我便在這間房間裡，到來臺為止，苦撐了二年。」

來到戰後的台灣，也是面對飽受戰火摧殘的台大，然而葉曙不畏艱困一步一步奠定台大病理教室的基礎。葉曙教授在留日期間深刻體驗並學習到日本人的紮實訓練和一絲不苟的敬業精神，他特別注意那些最基礎的技術，尤其是從書本學不到的東西，不斷的自我訓練，幾年之後，獲得了一些看來不是學問而於建立研究室則是不可或缺的經驗和技術。他將所學應用在台大病理學研究所，訓練年輕病理工作者，事事要他們自己動手，培育病理檢查與教育的專業人員，將病理學推廣至台灣各地。

要推廣病理解剖的觀念，在保守的台灣社會確實不是容易的事，葉曙在《閒話台大四十年》中提到令人敬佩的幾位「以遺體提供病理解剖的教授」，包括陳炯明教授、洪炎秋教授、魏火曜教授的提倡，台大醫院前任高天成院長貢獻遺體，台大醫學院第二任院長嚴智鍾、台大哲學系名教授殷海光、台大主任祕書王潞、台大解剖學出身後任高醫解剖學主任的蔡滋浬教授…等，都是以身教奉獻遺體於病理解剖，供學生和年輕醫師學習，這種捨己的大愛精神令人感動。

葉曙的貢獻為全國醫界共認，他的兩本著作《病理三十三年》、《閒話台大四十四年》，是台灣醫界傳記文學的經典文學，其中對台灣病理學發展的辛酸苦辣以及台大早期人、事、物的生活點滴回憶，可以說是台灣醫學珍貴的史料，也可讓後代學醫者了解前輩大師的人格風範。