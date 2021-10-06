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每日國際焦點
美國核能管理委員會吊銷出口放射性物質與重氫給中國廣核集團。
俄羅斯天然氣工業股份公司向歐盟上訴要求北溪二號管線不適用2019年修法的歐盟法案，規定管線營運商與天然氣供應商不可相同。
法國抨擊英國不尊重英法間脫歐漁業協定，只發放少部分捕魚執照給法國漁船，威脅要斷絕出口能源到英國。
印度自產自銷的煤礦，如今獲准可出售50%年產能到公開市場，以解除煤供應短缺。
日本
為了達到2030年較2013年減碳46%目標，將衝刺綠能，並重啟核電廠。
南韓
天線製造商Intellian科技與盧森堡衛星公司SES簽訂71億韓圜(6000萬美元)供應合約。
中國
美國核能管理委員會吊銷出口放射性物質與重氫給中國廣核集團。
印度
自產自銷的煤礦，如今獲准可出售50%年產能到公開市場，以解除煤供應短缺。
澳洲
總理莫里森表示將購買30萬劑美國默克藥廠抗疫藥物Molnupiravir。該藥正在菲律賓臨床試驗中。
印尼
預計到2030年新增4.68吉瓦發電容量太陽能。
菲律賓
馬可仕之子宣布參選2022年總統大選。
越南
疫情及缺工影響越南紡織品出口，2021年出口額預估將僅達340億美元低於目標390億美元。
泰國
計畫2022年起對觀光客收取500泰銖旅遊轉型基金。
阿富汗
重新開始發行護照給國民。
英國首相強生特使會見塔利班領袖討論人道危機與避免難民潮問題。
歐盟
俄羅斯天然氣工業股份公司向歐盟上訴要求北溪二號管線不適用2019年修法的歐盟法案，規定管線營運商與天然氣供應商不可相同。
英國
汽柴油短缺獲得緩解。
法國
抨擊英國不尊重英法間脫歐漁業協定，只發放少部分捕魚執照給法國漁船，威脅要斷絕出口能源到英國。
德國
以色列行動電信商GoTo Global Mobility購併德國共享電動機車商emmy。
俄羅斯
女演員與導演搭Soyuz MS-19太空梭升空前往國際太空站，要拍攝人類首部太空拍攝電影。
西班牙
計畫公務員加薪2%。
希臘
提案全歐盟建立能源價格避險機制。
葡萄牙
對65歲以上老人施打追加第三劑疫苗。
丹麥
國會通過至2030年農業需減碳55%林業需減碳65%。
羅馬尼亞
國會不信任投票推翻內閣。
美國
發現加州外海漏油管線位移32公尺，可能是遭船錨拖行才導致破裂。
拜耳遭控年年春可能造成兒童癌症案，首起官司拜耳勝訴。
墨西哥
大量海地申請庇護非法移民造成行政系統大塞車。
巴西
財政部長Paulo Guedes 表示將提供資訊證明其海外投資既不違法也沒有利益衝突。
祕魯
與中國五礦資源就其Las Bambas礦與周邊瓊比維卡省社區達成協議，將不再路障阻路。
以色列
環境部長表示以色列為阿聯輸油到歐洲，可能造成生態損失。
沙烏地阿拉伯
與埃及簽署電力連結協定。
南非
金屬工人工會開始無限期罷工。
民主剛果
中國洛陽鉬業計畫利用水力發電、太陽能，以擴大於民主剛果的銅、鈷礦生產。
福和會官方網頁：www.fratwn.org