●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

美國核能管理委員會吊銷出口放射性物質與重氫給中國廣核集團。

俄羅斯天然氣工業股份公司向歐盟上訴要求北溪二號管線不適用2019年修法的歐盟法案，規定管線營運商與天然氣供應商不可相同。

法國抨擊英國不尊重英法間脫歐漁業協定，只發放少部分捕魚執照給法國漁船，威脅要斷絕出口能源到英國。

印度自產自銷的煤礦，如今獲准可出售50%年產能到公開市場，以解除煤供應短缺。

日本

為了達到2030年較2013年減碳46%目標，將衝刺綠能，並重啟核電廠。

南韓

天線製造商Intellian科技與盧森堡衛星公司SES簽訂71億韓圜(6000萬美元)供應合約。

中國

美國核能管理委員會吊銷出口放射性物質與重氫給中國廣核集團。

印度

自產自銷的煤礦，如今獲准可出售50%年產能到公開市場，以解除煤供應短缺。

澳洲

總理莫里森表示將購買30萬劑美國默克藥廠抗疫藥物Molnupiravir。該藥正在菲律賓臨床試驗中。

印尼

預計到2030年新增4.68吉瓦發電容量太陽能。

菲律賓

馬可仕之子宣布參選2022年總統大選。

越南

疫情及缺工影響越南紡織品出口，2021年出口額預估將僅達340億美元低於目標390億美元。

泰國

計畫2022年起對觀光客收取500泰銖旅遊轉型基金。

阿富汗

重新開始發行護照給國民。

英國首相強生特使會見塔利班領袖討論人道危機與避免難民潮問題。

歐盟

俄羅斯天然氣工業股份公司向歐盟上訴要求北溪二號管線不適用2019年修法的歐盟法案，規定管線營運商與天然氣供應商不可相同。

英國

汽柴油短缺獲得緩解。

法國

抨擊英國不尊重英法間脫歐漁業協定，只發放少部分捕魚執照給法國漁船，威脅要斷絕出口能源到英國。

德國

以色列行動電信商GoTo Global Mobility購併德國共享電動機車商emmy。

俄羅斯

女演員與導演搭Soyuz MS-19太空梭升空前往國際太空站，要拍攝人類首部太空拍攝電影。

西班牙

計畫公務員加薪2%。

希臘

提案全歐盟建立能源價格避險機制。

葡萄牙

對65歲以上老人施打追加第三劑疫苗。

丹麥

國會通過至2030年農業需減碳55%林業需減碳65%。

羅馬尼亞

國會不信任投票推翻內閣。

美國

發現加州外海漏油管線位移32公尺，可能是遭船錨拖行才導致破裂。

拜耳遭控年年春可能造成兒童癌症案，首起官司拜耳勝訴。

墨西哥

大量海地申請庇護非法移民造成行政系統大塞車。

巴西

財政部長Paulo Guedes 表示將提供資訊證明其海外投資既不違法也沒有利益衝突。

祕魯

與中國五礦資源就其Las Bambas礦與周邊瓊比維卡省社區達成協議，將不再路障阻路。

以色列

環境部長表示以色列為阿聯輸油到歐洲，可能造成生態損失。

沙烏地阿拉伯

與埃及簽署電力連結協定。

南非

金屬工人工會開始無限期罷工。

民主剛果

中國洛陽鉬業計畫利用水力發電、太陽能，以擴大於民主剛果的銅、鈷礦生產。

福和會官方網頁：www.fratwn.org

福和會之友Facebook粉絲頁