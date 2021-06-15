疫苗已經「軍火化」，聽話的國家才能得到強國的疫苗，靠邊站的國家，政府不會被百姓叮得滿頭包。示意圖／Pixabay

疫情加劇的台灣，打開電視，每天聽到的都是「什麼時候才輪到我打疫苗？」當我們知道有一些朋友，花個50來萬元或更多，帶著妻兒到美國打疫苗，雖然不可能人人「見賢思齊」，但是難免要「心嚮往之」；再聽說美國各地像迪斯尼樂園的主題樂園以及各超級市場都預備了充足的各家疫苗供人無條件施打，更讓台灣人感到無限的自卑，好像淪為下等的世界公民，甚至連世界公民都做不成，簡直是外星人。

別等到輪你打疫苗就GG

大家天天對疫苗望穿秋水，在死亡線上掙扎，看不見明天。那麼，疫苗會不會來呢？疫苗一定會來。只要你把口罩戴好戴滿，聽蔡英文的話不要到處亂跑，也不要打麻將，別等到輪你打疫苗就GG，你遲早會被打的。因為那些強國富國預買和買到手的疫苗，有的已經快要過期了；有的是在過剩的各種疫苗的效能互相比較之下，有些廠牌是他們不願意打的，與其讓它在冰箱裡放到壞掉，不如做順水人情，送給或賣給鄰近的小國和窮國，免得這些生瘡長膿的「窮親戚」偷渡過來壞事。

沒錯！疫苗已經「軍火化」了

此外，大家都已經看到新冠病毒已經明顯流感化了，以後打新冠疫苗將變成全世界每年的「家常菜」，美國做疫苗的「餐廳」，為了要主打他們的「主力菜餚」，現在先讓大家嘗嘗甜頭，以後才能做他們的老主顧；也為了在世界外交上合縱連橫，接下來不必在一些窮國小國挑撥離間、製造紛爭再從中掌控干涉人家的內政，也不必一帶一路到處撒錢建立世界通道，因為做不出疫苗的國家未來都要和一個「看不見的敵人」拼命作戰，他們需要的不是強大的軍火，而是一支又一支「暫時」可以抵抗當季變種病毒的疫苗。沒錯！疫苗已經「軍火化」了，聽話的國家才能夠得到強國的疫苗，靠邊站的國家，政府才不會在自己的老百姓面前，因為等不到當季新鮮的疫苗而站不住腳，被百姓叮得滿頭包，而這一切都需要疫苗大國不斷的供應。

美國和英國等高收入環境中從稀缺變為過剩

托馬斯·J·博利基 （Thomas J Bollyky）教授最近在《柳葉刀醫學期刊》（The Lancet）發表的〈流行病學而非地緣政治應指導新冠疫苗捐贈〉（Epidemiology, not geopolitics, should guide COVID-19 vaccine donations）指出，隨著新冠疫苗供應在加拿大、歐盟、美國和英國等高收入環境中從稀缺變為過剩，2021 年 6 月 11 日至 13 日在英國康沃爾舉行的七國集團（G7）峰會是這些國家領導人應該兌現承諾的時候，將多餘的新冠疫苗供應送到許多其他疫苗仍然稀缺的國家。

疫苗捐贈並不是解決有和沒有足夠劑量的新冠疫苗的國家之間出現的差距的唯一解決方案。然而，G7 國家購買的剩餘疫苗劑量可能達到數億甚至更多。位於這些國家的疫苗製造商還提出在 2021年以成本價出售超過 10 億劑疫苗供低收入和中等收入國家（LMIC） 使用。G7 政府可以購買和捐贈這些疫苗。這些供應量足以滿足近期的疫苗需求，同時投資於向中低收入國家轉讓技術以及擴大疫苗和疫苗投入的全球製造能力，以應對新冠和未來的大流行的威脅。

疫苗或賣或送給哪些國家，大國仍然還有許多盤算

我們之所以叮嚀大家要做好「等待」的功課，是因為這些疫苗大國要如何分配這些疫苗或賣或送給哪些國家仍然還有許多盤算。雖然前述論文建議疫苗大國應該在這場大流行中最大限度地發揮疫苗捐贈的潛力，將疫苗劑量用於他們可以發揮最大作用的地方。但目前還沒有就這將在哪裡達成共識。美國已承諾將其第一批捐贈疫苗劑量的四分之三發送給 COVAX。然而，COVAX 因其基於人群的分配計劃而受到批評，該計劃並未將其大部分早期疫苗供應引導至最有可能導致新冠死亡率高的地區。COVAX 組織者認為，鑑於下一次新冠染疫人口的激增或下一種 新冠變種何時出現的不確定性，其承諾確保每個參與國都能為其大約 20% 的人口接種疫苗被認為是有道理的。許多捐助國可能會發現，在對現在新冠病例激增的國家的請求做出回應之前，很難證明等待疫苗劑量到達 100 多個仍低於 COVAX 疫苗接種門檻的 COVAX 參與國。台灣正是這1/100的國家，望穿秋水等待別人的施捨，大大張口向世界高喊Taiwan need help是沒有用的，打一支自己開發的，國際不承認的國產疫苗，對於以外貿生存的台灣，在別國已經脫下口罩在香榭大道喝香檳，我們的企業家既走不出去，國外的廠商也不敢來洽談做生意，對台灣的經濟打擊力度集時間將無法想像。

捐贈與接受新冠疫苗的雙邊國家都用來當作外交手段

雖然將多餘的新冠疫苗供送到許多其他疫苗仍然稀缺的國家的呼聲越來越高，但是捐贈與接受新冠疫苗的雙邊國家，在優先處理緊急公共衛生需求方面做得並不好。他們更多地將疫苗及捐款用做鞏固國際及國內勢力範圍的手段，而不是促進全球疫苗公平和結束這場大流行。聽話的孩子才有糖吃，例如中國承諾向其捐贈新冠疫苗的所有國家都是中國「一帶一路」倡議的參與者。印度也向許多與中國相同的國家提供了最大的疫苗捐贈，以爭奪在亞太地區的影響力。俄羅斯通常向考慮購買其俄製「衛星-V」疫苗的國家捐贈疫苗劑量。

全球疫苗不平等仍會長期存在

如果沒有一個令人信服的衡量標準，即從疫苗捐贈中獲得最大的公共衛生利益，G7 政策制定者可能會在這些路徑之間分配差異，他們會將「一些」備用疫苗劑量分配給 COVAX 的基於人口的分配計劃，同時可能會將更多剩餘劑量發送給盟友、經濟夥伴以及他們擁有戰略利益的國家，也就是「聽話的孩子」。

2021 年 6 月 3 日，美國總統喬·拜登宣布計劃向 45 個國家和地區捐贈 2500 萬劑疫苗，其中包括富裕的盟友（例如加拿大、韓國和台灣）以及太平洋島嶼、加勒比共同體國家和非洲國家將與非洲聯盟。 儘管從外交角度可以理解，但更廣泛地應用這種方法將不會支持那些對疫苗劑量需求最大的國家，並將使全球疫苗不平等長期存在。

分配備用的新冠疫苗劑量才能減少大多數過早死亡

無論是通過 COVAX 捐贈還是雙邊捐贈，都應分配備用的新冠疫苗劑量，以減少大多數過早死亡。儘管無法確切知道未來新冠死亡事件會發生在何處，但可以預測這種大流行中即將發生的需求。全球新冠死亡的主要模型在長達 12 週的短期預測中表現良好。

研究顯示，設計的數字顯示了 2021 年 8 月 31 日之前所有新冠傳播國家的估計死亡人數。它基於先前發布的易感-暴露-傳染-恢復（SEIR） 傳播動力學模型，其中 SARS 的傳播強度是流動性、口罩使用、季節性和人均檢測的函數。我們更新了此基線模型，以說明在這些地點接種了不同的新冠疫苗和主要的新冠變體，因為某些疫苗對某些逃逸變體的效果可能不如其他疫苗。當前關注的各種新冠變體的流通量是基於公開數據，空間傳播基於英國公共衛生發布的數據。傳播強度增加的速度和交叉變異免疫突破的可能性是基於已發表的研究，隨著更多更好的數據出現，這些估計值應該不斷更新。

玻利維亞、哥倫比亞、秘魯和烏拉圭幾乎沒收到受贈疫苗

考慮到有關安全疫苗和可能的新冠變體的可用數據，最需要的地區是拉丁美洲、中歐和東歐、中亞和南非—迄今為止收到的新冠疫苗捐贈最少的地區。在拉丁美洲，預計未來 3 個月內新冠死亡率將很高但迄今為止很少或沒有收到疫苗捐贈的國家包括玻利維亞、哥倫比亞、秘魯和烏拉圭。新冠危機也可能在整個中亞隱約可見，但該地區只有兩個國家（吉爾吉斯坦和烏茲別克斯坦）接受了疫苗捐贈。相比之下，預計亞太地區大多數國家的新冠死亡率低於其他地區，但迄今為止已收到近 60% 的疫苗捐贈。美國、印度、日本和澳大利亞已承諾向亞太地區提供更多疫苗，並承諾到 2022 年底生產並向該地區國家分發 10 億劑疫苗。

捐贈及售出的疫苗必須考慮新冠變體的有效性

2021 年 5 月 17 日，拜登承諾「以公平且遵循科學和公共衛生數據的方式提供這些物資」。這是美國應遵守且其他 G7 國家應採用的承諾，將未來的新冠疫苗捐贈基於流行病學而非地緣政治。此外，G7 應承諾與 COVAX 合作，進一步制定促進新冠疫苗捐贈所需的監管和責任安排、示範合同和分發能力，並擴大COVAX 人道主義緩衝區的規模和範圍，以實現各國的更大優先級面臨重大的新冠爆發。各國在決定捐贈哪些多餘的新冠疫苗時，應考慮到有關該疫苗對某個地區主要新冠變體的有效性的新數據。



作者指出，G7峰會是這些國家領導人可以兌現承諾的時候，將多餘的新冠疫苗供應送到許多其他疫苗仍然稀缺的國家。圖／擷自PBS News hour影片