多次踏進詹龍的石雕工作室，赫然驚覺已被成群的石猴包圍著，有的團抱，有的堆疊；這裡雖聽不見啼聲四起，卻像一座台灣獼猴俱樂部。

福佬人有句話說：「猴穿衫會成人」；但是觀看詹龍的石猴會讓人感覺「猴免穿衫也成人」。龍師的石雕獼猴有十足的人性；有母子擁抱相依的溫馨動作，有母猴親小猴的甜蜜表現，有小猴躺在猴媽媽背上的撒嬌狀，有全家團聚堆疊戲耍的場面，也有老小並列相互抓頭蝨的有趣情景。

「嘉義龍師，刻猴第一」，這是石雕民藝界流傳的一句話。

龍師本名叫詹龍，1917年出生於嘉義南門圓環打石街（文昌街）；這位青草店出世的么男對藥草並不感興趣，令他著迷的反而是鄰居敲石打墓碑的玩藝。在長年耳聞目染的環境下，十七歲的詹龍也開始在家裡刻石自娛，遂而被鄰居石匠師父請去當幫手。

當兵退伍後，為了養家餬口，詹龍曾到阿里山山腰去當打石工，以敲鑿建築石材為業。閒暇時常被溪崖樹梢啼跳的台灣獼猴所吸引，因此也產生了石雕獼猴的興趣。



《台灣獼猴》石雕，1987。圖／蘇振明提供

四十歲的詹龍，本想以經營石雕墓碑店來立業，卻因「不善搶死人生意」而告關門。從未拜師習墓碑雕刻的詹龍，開店三年刻墓碑雖不多，倒是以石刻紀念肖像、佛像和石猴聞名嘉義。



獼猴親情之一（相親）石雕，1989。圖／蘇振明提供

身為墓碑藝匠，除了要能敲碑刻字外；也要具有刻墓神（土地公、持幡的金童玉女）；和鎮墓獸（祥獅或石象）的技藝。每逢墓碑生意清淡的季節，詹龍偶爾刻些神仙英雄或動物走獸來自娛，真沒想到，被詹龍的石刻神像和石猴吸引入門的顧客，逐漸多於匆匆闖進墓碑店訂貨的喪家。

四十三歲的龍師退出嘉義墓碑界，關了店門，搬到嘉義體育館旁的陋巷中租屋定居，養家經費的主要來源有二，一是代雕「家親紀念石像」，另一是經營民藝古董店銷售石猴或石佛。



《觀音佛祖》石雕。圖／蘇振明提供

「人人講我刻猴第一好；其實，我刻石像的功夫全台灣無人有。一張平面的黑白人像翻造一座立體的石雕紀念像，我的腦筋和（音kah）手藝功夫就愛盡拚！」龍師很有自信的指出他的獨創成就，又笑著說：「黑白相片會褪色，立體石像紀念千百年，一身只收五千元，有夠俗啦！」

持鎚雕石五十餘年的詹龍，終生以八掌溪的砂石雕刻阿里山的獼猴為樂，近五千隻的石猴經古董民藝店轉售於海內外，直到七十四歲肺病過世時，他一生艱苦創立的石猴藝術事業，除了扶養兩個熱愛石雕的兒子外，至死還是個租屋藏身的「無殼蝸牛」。



《關公》石雕，1989。圖／蘇振明提供