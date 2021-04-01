作者指出，檢察長如果由曾經製造冤案侵害人權的檢察官升任，合適嗎？示意圖／Pixabay

依3月26日報導，37人搶6檢察長缺，資歷橫跨15期、侯寬仁也報名。一位曾被媒體喻為「司法藍波」的侯寬仁檢察官，多年來，社會對他的評價不一，侯檢察官角逐檢察長，令人驚奇。

查1996年4月爆發的「周人蔘電玩弊案」，當時由侯寬仁檢察官發動，偵察大公開，媒體塑造了「司法藍波」，後來該案纏訟24年，涉案檢察官、警察官員才全數定讞。

1996年12月19日產生的「太極門冤案」，係由侯寬仁檢察官偵辦。事後證明，他製造不實的起訴書，被國稅局做為「非法課稅」的依據，因而衍生的「太極門稅務冤案」，迄今25年了，仍未完全平反。該案成為國外宗教界、法學界人士重視的人權侵害事件，是台灣之恥。

由資料顯示，侯檢察官曾經掀起風波，對上了馬英九先生及其辯護律師陳長文先生。前監察委員陳師孟著《司法與惡的距離─尖尾週記》第136〜143頁〈當大總統槓上小檢察官〉一文，敘述陳監委歷時半年餘，把馬英九前總統和侯寬仁檢察官之間的恩怨情仇、是非對錯，做了徹底的釐清。（2018年12月15日寫）

辦案不嚴謹還能升官

該書第141〜142頁指出，兩週後（按即2010年8月間）法務部熊熊祭出一個新招，一股腦把侯檢以往偵辦的太極門案、雲林棄土場案、馬特別費筆錄不實案，三案同時羅列，指控他：歷年承辦案件有欠嚴謹，……甚至涉有疏失，請一併追究其行政責任，並於文到十四日內，將懲處結果報部憑辦。……。2010年10月15日「檢審會」決議，侯檢「筆錄不實案」改記申誡一次，……。在原職位上苦守8年，不得升遷。

2002年3月4日監察院調查意見確定侯檢察官於偵辦太極門冤案涉犯8項重大違法，並確定起訴書與證據資料存有扞格矛盾，據以提起公訴，不符證據法則。侯檢察官亦自承未予調查。2010年12月15日監察院針對法務部未懲處侯寬仁檢察官提出糾正。認定法務部拖延懲戒時效，衝撞現行五權憲政體制，戕害檢察機關公信至鉅

本人發現，2008〜2009年間太極門刑案所有遭羈押之無辜被告，全部陸續獲得國家冤獄賠償，證明太極門自始遭受重大冤抑。由此可見，侯檢察官的濫權起訴，產生「太極門冤案」是一項事實。我們認為檢察長督導、考核檢察官辦案，如果由曾經製造冤案侵害人權的檢察官升任，合適嗎？大家應予關切。