陳進東醫師，1907年2月27日出生於宜蘭冬山鄉，原本姓江名通，三歲時送給同鄉陳振光先生為子，改名陳進東，自小由祖母劉氏教養長大，祖母重視教育，1914年陳進東與堂弟陳逸松入羅東公學校時，家中還特別舉行儀式祭拜祖先神明之後，並請長工提著文房四寶的籃子，浩浩蕩蕩送兩個孩子去入學。陳進東在校認真向學，成績優異，課餘還習漢文，跟隨當時的秀才黃熾、張鏡光、賴犧楨、蘇壁聯等人紮下堅實的漢學基礎，也培養出日後研究中醫的潛力。

公學校畢業，陳進東和陳逸松又被送往日本，進入岡山師範附小就讀高等科，之後考入岡山二中，1928年又考上京都三高，與逸松分手獨自前往京都繼續學習，畢業後考上日本醫界歷史悠久、辦學卓越的長崎醫科大學。在長崎學業成績非常優秀的陳進東，原本受眼科教授賞識，希望留他擔任助手並於畢業時發給他聘書，但陳進東的父母希望他回羅東擔任婦產科醫師，因當時台灣鄉下缺乏婦產科醫師，婦女生產常冒著生命危險，因此陳進東破例徵得眼科教授諒解後又介紹入婦產科研習，具備了廣博的臨床訓練基礎。

1934年，陳進東結束日本的習醫返回故鄉羅東懸壺濟世，他從28歲開業服務病人至79歲才停止看診，總共在蘭陽地區行醫超過50年。最先在岳父林捷龍醫師（總督府醫學校畢業在宜蘭開設「大同醫院」，是羅東第一位西醫，造福無數病人）的醫院服務，累積了更多的臨床經驗，一直到1938年岳父過逝，次年才自行開業，仍沿用「大同醫院」名稱，購地新建的醫院各項設備齊全，並設有Ｘ－光室及20床的病房，還有病人家屬可用的廚房浴室，是當時宜蘭地區最大的私人醫院。

陳進東對病人親切、醫術高明，且常對貧窮病人免費（無料）施醫，對原住民也能用日語溝通又給予優待，對監獄囚犯也挺身救治，對軍公教人員甚至議員、官員也常優待施醫，因此贏得宜蘭地方人士愛戴。又因陳進東對中醫藥也自行研究，看病時中西並用甚得病患喜愛，他對靈芝功能甚為重視常用於治病，獲得很好的療效備受讚譽。

陳進東的名望使他自然成為宜蘭醫師公會的第一任理事長，又協助建立宜蘭縣的衛生局，他在地方上的樂善好施自然引起眾人支持他出任公職的建議，1958年陳進東以最高票當選第四屆宜蘭縣議員，又被選為議長，1964年被選為宜蘭縣長，並連任成功至1973年，任內政通人和，試辦九年國教，整建蘇澳港，改善冬山河水利工程為人稱道。最有趣的是他下班後仍看病行醫，竟被檢舉說公務員兼差，後來他向蔣介石報告說他是醫師，終身的天職就是救治病人，不能見死不救，才未被追究。據說1947年228事件發生時，陳進東也曾逃難避禍於今冬山鄉梅花湖山區，他向上天許願逃過劫難之後，捐獻土地蓋了道教聖地三清宮，如今香火鼎盛成為宜蘭旅遊勝地，這就是宜蘭名醫老縣長留給後人最大的禮物。