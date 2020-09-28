今天是一年一度的教師節，而這個節日和中秋佳節是相連在一起的，因而正如我們俗語所言：（每逢佳節倍思親），的確親朋好友，尤其是中秋團圓及師恩浩瀚的重大節日呢！每逢這兩個重大的日子裡，我總在思考我要用怎樣之方式來表達對敬愛的老師及親友們的衷心敬意，這一切就儘量以真誠無比之心情來表示永遠感恩之情了。在這個深具意義的日子，相信大家都會想起自己的親人與曾經不辭辛勞教導我們的恩師們，向他們表示感恩之意。

雖然有人或許會說，現在時代不同了，對老師或親朋們不需拘於任何形式，但筆者的我總認為親情與師恩是山高水長，永遠銘記在您我之心田，在這個重大的日子裡，即使是發一通簡訊或寄一張小卡片，給敬愛的老師，表達內心感謝之情懷，相信老師內心深處當有無限欣慰。按一個教育工作者無論是在安親班、幼幼班、幼稚園、中小學、大學或研究所……等工作崗位或是早已退休，在其心中當永遠懷著熱忱無比的愛去啓發學生之潛能，同時，處處扮演為（經師）與（人師）的角色，因為唯有具備如此優質風範的良師，才能教育出能成為國家之中流砥柱，無私無我去奉獻國家社會的學生們，發揮真正良師興國之教育功能。

愛是教育的原動力

尤其身為教育主管及各級學校當局及站在第一線親執教鞭的各級學校的老師們，當以「愛與榜樣」之無比熱忱，共同為學生們形塑一個更為優質的快樂學習環境，要深刻切記，愛是教育之原動力，唯有真誠的愛心才能包容一切，教育之核心價值乃在於以「愛與榜樣」去培育國家優秀人才，以蔚為國用，以符合國家社會各界高殷切之期待與盼望。同時，筆者在這已逾半世纪的教学研究生涯中，亦深切的體悟到：教育的確是國家力量的總集合，有一流的教育，才能培養出一流的人才；有一流的人才方是造就國家一流建設之不二法門。基於此，筆者在這個重大的日子裡，亦藉此誠懇地呼籲國家社會各界能多多給予長年默默奉獻教育工作的所有老師們愛的鼓勵，而身為學生的朋友們亦當記得對曾經培植過我們的恩師們多給予温馨的問候與關懷吧！



作者指出，教育之核心價值乃在於以「愛與榜樣」去培育國家優秀人才，以蔚為國用，以符合國家社會各界高殷切之期待與盼望。示意圖／Pixabay

(本文作者黃炎東博士，現任國立臺北商業大學榮譽講座教授、中央警察大學兼任教授、燿華電子股份有限公司暨台灣商業聯合總會顧問)