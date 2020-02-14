來自中國武漢的新型冠狀病毒肺炎，已被世衛組織（WHO）正式定名為「Covid-19」，這個以千分之一毫米計的一小片基因，引發了中國一場經濟大災難，台灣也没有倖免於難，雖然至今未出現社區、醫院感染，在防疫成績上贏得國際讚譽，可是因為人民恐慌的情緒，各行各業陷入「抗疫症候群」，有可能會爆發比SARS時期更加嚴重的經濟大蕭條。

BBC記者2月13日發自北京，題目是「新冠肺炎：一場影響中國每個角落的疫情」的報導指出，疫情使得超過1000人喪生，損失達數百億元人民幣，讓整座城市被封鎖或交通樞紐關閉，大約7000萬居民處於隔離狀態，無法離開，「暴露了一個以社會控制為最高價值的政治體系的局限性，一場悲痛和憤怒的海嘯正衝擊著審查制度的層層鐵板」。

這場發自中國，在全球引發恐慌的災難，正讓台灣經濟發展面臨困境，原因在於人性的恐慌，形成的「抗疫症候群」，雖然台灣至今只有18個人確診的病例防疫政策普遍受到肯定，如德國在台協會力挺台灣加入WHO等相關國際組織，認為讓台灣加入相關組織對全球都有利，一方面能夠訊速獲取重要資訊，另一方面則能與他人分享自身的經驗，可是社會仍然陷入疫情的大恐慌中，各行各業受到嚴重影響，就算衛福部與疾管署厲害防疫，防不了人性的恐慌！

有「文創才子」之稱的郭紀舟，把迪化街大稻埕的百年老屋，精心設計打造成為「文創水果」專賣店，開設 「豐味果品」，跨行賣水果，他最近在臉書上發文說，觀光業停擺，旅行業倒閉，飯店無住房，餐廳用餐少了一半人，零售業客人去了三分之二，計程車沒人敢搭，公車大減班，農業蔬菜水果沒人買，農民盛產的水果蔬菜銷不出去，連我的小小水果店也大受衝擊！

他說，就算我們每天消毒，一再將店裡各項器具門窗地板清理消毒，也把水果噴了次氯酸一起消毒，開門之後仍不見人影，營業額直直掉！農民都希望我能夠嘞緊褲帶撐住這一波，真是困難！

如果疫情的衝擊，都讓郭紀舟的「小小水果店」受到影響，面臨關門歇業的危機，其他行業可想而知，不說別的，最近餐廳的生意，都受到重大波及，有人到餐廳吃飯，一不小心就會碰到「包場」，因為偌大的餐廳，只有一桌在吃飯！

中國武漢肺炎失控的結果，讓世人共同承擔了一場嚴峻的經濟災難，台灣醫療體系健全，政府和人民也都戒慎恐懼，讓疫情没有擴散，可是人民恐慌心理，卻讓各行各業深受影響，面臨經營困境，希望天佑台灣！讓我們能夠渡過這一次難關。



豐味果品店內消毒標示。圖／擷自豐味果品臉書