中配子女返台政策引起爭議，還有中配母親向政府喊話，希望政府讓孩子返台，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(13)天直言，大家都需要盡一點責任防疫，沒道理小孩被父母丟包，國家要收起來。

陸委會開放中配子女入境台灣的政策引起撻伐，網路炸鍋，不少人直接寫信向總統蔡英文抗議，要求政府在疫情緊張時刻，不應開放中配子女入境台灣的措施。經府院商討後，疫情中心指揮官陳時中昨日宣布撤回中配子女入境規定，陳時中霸氣回應，就「情」的層面雖然有親情在，但「國人優先」是最高原則，這些人最初沒有選擇台灣國籍，就要自己做安排，自己承擔。

中配子女回台措施遭撤回後，陸委會隨後向國人致歉，陸委會稱，為了第一線人員好、為了臺灣好、我們一定會虛心會虛心受教，痛切檢討，記取教訓。但是，不少中配父母聽到這樣的消息，還是透過媒體向政府喊話，解釋當初選擇中國籍的原因，而今當地疫情嚴俊，希望子女可以跟著返台。

對此，陳時中今天在記者會中再度強調，陸委會收到民眾陳情會，當然會做出政策決定，但基於防疫考量，衛福部看法與陸委會不同。而且，幾乎不可能看到父母要回台，卻將子女留置中國的實際案例。

陳時中解釋，若是二個大人、小孩一起要回來，在台灣禁止中國籍人士入境之下，仍可以有一名大人在那邊(指中國)照顧；萬一是一名小孩留在中國，沒道理被父母丟包，國家一定要收起來，應該各自得負責，而且不太可能去探親或遊玩、丟在國外，叫小孩自己坐飛機回來，因此這種情況不會存在。

陳時中強調，這項政策並非永久措施，只因當前疫情嚴俊所採行的暫時措施，我們不希望防疫有破口，所以大家應該盡一點責，工作人員要盡責，居家隔離者也要盡責。因為防疫不容易守，大家多出一點力氣，一旦守住，對大家都非常有意義。