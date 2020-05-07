（四） 清晨律動的活氣

宜蘭到處可見，「晨型人」。農民和退休人員早就是「晨型人」。天剛亮農民早就下田工作，農婦早就上早市出售農產品（蔬果） ，而退休人員為了多賺錢保命而運動，保持青山在（健康） ，才有柴燒（退休金） 。城市現也有一種叫做「晨型人」，利用上班之前的時間，早出運動，且迅速掀起風潮。想加入「晨型人」的行列，最重要的條件是「早睡早起」。而不是前一天熬到半夜，睡沒幾個小時，就勉強起床當「晨型人」，那樣只會加速過勞死。早睡早起對人的身體健康與工作效率，有絕對的關係。如果是晚睡晚起、或是連續熬夜之後大睡一天，都會對自律神經造成負面影響，導致判斷力變弱、意志力不集中。

美國運動醫學學會（American College of Sports Medicine） 即大力倡導「運動即是良藥『Exercise is Medicine』」的觀念，「運動」在預防疾病及對身體帶來的好處不容忽視（含強化心肺、骨骼肌肉功能、降低體重體脂及憂鬱、抗老等），如有「常規的運動」更可有效降低慢性疾病與癌症的發生率（如心臟病、高血壓、中風、糖尿病、乳癌、大腸癌、失智症發生率等）。健康的方式不只是治療疾病，更多的是快樂的心境、好好生活，做得到的健康，才會在每一天產生新力量。我們相信，尊敬大自然、呼應身體的訊息，才能找到正確的療禦方式。世界上最好的治療，都是不花錢的。

早上六、七點起床，只能算「早起」；五點就起床，才是「晨型人」。所以在宜蘭清晨五點，天一亮。廣場、校園、公園、走廊或運動場、機關用地等已被各種早起團體分隔得體無完膚，充滿活力與朝氣，沒有一絲黑夜的猶豫、遲疑或浪漫的氣氛。清晨的健走、慢跑、元極舞及韻律運動，都是宜蘭市民所愛，光在文化中心、復興國中和宜蘭大學就超過20隊，人數大約四百人以上（負郭社區和文化社區），大都是退休公教人員，尤以女性特多。常見的運動有：

健走

走路是健身最好的藥帖，每天走路30分鐘，一星期走5天，幫助你活得健康、活得長壽、活的開心。



宜蘭大學徒步區，清晨最多人在此健行。圖／李界木提供

慢跑

慢跑亦稱為緩步、緩跑或緩步跑，是一種有氧運動，目的在以較慢或中等的節奏來跑完一段相對較長的距離，以達到熱身或鍛鍊的目的。

大多數高水平的運動員，都以慢跑來做熱身。和其他有氧運動一樣，慢跑對循環系統，骨骼密度和健身都有相當的好處。



宜蘭大學校內田徑場適宜慢跑，清晨人多。圖／李界木提供

元極舞

元極舞是種舞蹈、武術、醫學、氣功等各家共同研究，配合美妙音樂編輯而成，結合傳功、娛樂、健身的特殊舞蹈。融合按摩、拍打穴位、手眼身法相隨，剛柔並濟的動作，促進氣血循環，有益身體。



宜大校內有二隊元極舞。圖／李界木提供

韻律體操

以韻律體操元素運用在有氧舞蹈中，強調腹式呼吸及正確的運動方式，達到強化心肺功能、提升肌耐力、端正體態的效果。並可藉由適當的運動，燃燒體脂肪、促進新陳代謝，美化肌膚，雕塑身體。



文化中心韻律體操。圖／李界木提供

外丹功

外丹功主要藉著全身的彈抖運動，配合呼吸的調節，來達到全身氣血通暢、增進健康的目的。外丹功可說是臺灣本土所發展出來的一種養生運動，是由一系列全身抖動，和諧地融合各種動作的招式所組成。它有氣功的內涵，也就是藉由抖動及振盪，自然地把人體先天之氣引發出來，再經由抖動及振盪讓先天之氣充貫全身。同時配合深且慢的呼吸並集中精神，使身心一致，達到和諧。因此，外丹功能夠使內臟充滿氣或能量，放鬆肌肉，具有促進血液循環、強化肌肉的力量、增強人體耐力的效應，而可以讓人更健康、快樂。



宜蘭大學（工學院）。圖／李界木提供



梅洲社區活動中心。圖／李界木提供

太極拳

太極拳成為國人群眾喜愛的體育運動項目之一。通過練拳，放鬆自然，從容愉快，心胸越加豁達，而且越鬆靜自然，越能凝聚精氣神，越能體會到勁力，越無為才能越有無不為的效應。練拳體驗的是一種率真的生命狀態，外形溫和存威不露，沉雄大度，記憶體寬容、平和、同情、理解、感覺細膩柔和，為人有真摯同情心，嚮往人性的豐富，追求人的審美狀態。



社福大樓太極拳。圖／李界木提供

氣功

氣功，並不神秘，只要你掌握了鬆靜功夫，一定也可以練出真氣，強身健體，盡享高壽。行走時，由於採一定的姿勢，保持身體平衡自然，氣血能活活潑潑地均勻行走全身各部位，久而久之，可以打通全身氣脈，全身的細胞生命力因而加強，達到防止肉體的老化，能抗老防老，精力充沛，可從事更多有益的工作。



宜蘭運動公園。圖／李界木提供

宇宙健康操

結合醫學與運動的原理，提高脾臟及淋巴系統功能，達到「今天的疲勞今天消除」，進而促進身體各器官及機能間的平衡，達到有病治病，未病防身的功效。

運動的同時伸張腳趾及手指關節，可以刺激末稍神經，帶動腦神經的活絡，調整身心的平衡。尤其在早晨空腹前運動，順應宇宙運行，效果更佳。



宜蘭大學。圖／李界木提供

法鼓八式動禪

為了讓緊張忙碌的現代人，能夠簡便地享受禪法的奧妙，法鼓山聖嚴法師依據多年的實修體驗，將禪修心法融入運動中，發展出「法鼓八式動禪」。

「法鼓八式動禪」是一套不拘時間、不拘地點，而且簡單易學、有益身心的「動中禪」。只要能勤加練習，在行、住、坐、臥之中，都能以動禪的修行方式，清楚享受身心放鬆的感覺，讓人安定自在。



宜蘭運動公園。圖／李界木提供

法輪功

法輪大法與其他氣功最大的不同點在於，法輪大法直指人心，明確指出修煉心性是長功的關鍵。心性多高功，心性包括德和業的轉化；包括忍；包括悟；包括捨，捨去常人中的各種欲望和執著心；還得能吃苦中之苦等，包括許多方面的東西。整個人的修煉過程就是不斷地去人的執著心的過程。

清晨在宜蘭市可見到集體煉功，學員每天早上在公園一起練功。宜蘭縣立文化中心（南廣場）、運動公園、舊城南路、舊城東路，都有聚會練功。據說完整的五套功法煉下來要二個小時，但您可以視您的時間調配，中途加入或提早離開都沒有關係。同樣地，您也可以直接到練功點上去學習功法，練功點的負責人會熱忱地教導您。文化中心（南廣場）自四點多就開始。



文化中心（南廣場）自四點多就開始；宜蘭運動公園。圖／李界木提供