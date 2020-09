報載黃昀軒老師「素養加學習歷程,高一孩子被壓垮」一文︰「花錢補素養,熬夜寫報告,……多達十幾頁的「國文」考題與破萬字的大學學測考題。」誰能解學子與家長的倒懸之苦?為應付如此嚴苛的考試,課後還得擠進補習班補素養與作文,家長為孩子升學多繳補習費,造成荷包失血。家長與孩子仿如被推入剝皮寮。

教育主事者應檢視現行教育界「素養」的戰場發生的戰況,是否符合所預想的。若認為現行的教、考、補,可達成培育素養的目標︰知識(knowledge)、技能(skills)和態度(attitudes),那未免太神奇了!

我們贊成教育主事者重視學子素養的培育。但若以升學為判準,考試領導教學,學子被迫惡補。我們呼籲教育主事者,不能放任這種現象繼續蔓延。

以下3個例子可佐證素養不全是在課堂上學到,不是進補習班惡補來,而是引領學子進入學術殿堂,終生廣泛閱讀、學習,在台灣,李登輝前總統就是素養的典範。

閱讀學習奠定良好素養

(一)美國出身農民的杜魯門總統,沒有大學學歷,任內卻能成就不少大事。主要是年青時就已奠定堅實的素養。青少年期就打算看完他家鄉密蘇里州獨立市(Independent City)圖書館的2千本左右的書。他讀聖經兩次莎士比亞全集、普魯塔克的希臘羅馬英雄傳和柏拉圖對話錄等。他一生閱讀不輟,他的名言︰「我讀書不是要好入睡,而是要保持清醒。」他還擅長彈鋼琴。1961年11月1日在白宮演奏波蘭政治音樂家帕德雷夫斯基(Paderewski)的小步舞曲,聽眾有當時甘乃迪總統夫婦及賓客。當他聽到愛荷華州印第安男子John Rice因韓戰犧牲,運回家鄉下葬,卻因種族因素被阻。杜魯門下令派專機接John Rice及他的家人來華盛頓,將他安葬於阿靈頓國家公墓。這是杜魯門的態度,他的這些素養不是在課堂上被教的,補習班補來的,也不必取得學測的認證。

(二)喬治坎南(George Frost Kennan)1904年出生,2005年去世。他手不釋卷,博覽群籍。他盛讚蘇俄安東•契訶夫為世界上最偉大的小說家。他是美國自杜魯門總統以來的國師,訂定外交圍堵政策,博得「冷戰之父」稱號。他酷愛史學,一再研讀吉朋(Gibbon)的羅馬帝國衰亡史,並預言蘇聯會解體。坎南的素養都在課堂上學來的?他有進補習班補素養、學寫作文?

(三)愛爾蘭盛產4名諾貝爾文學奬及寫格列佛遊記的史威福特(Jonathan Swift)世界級的文學家。人口數為愛爾蘭4.7倍的台灣有諾貝爾文學奬得主?

1923年愛爾蘭諾貝爾得主葉慈(William Butler Yeats)更以詩聞名。他的詩成為愛爾蘭的驕傲,餐廳等公共場所常以“Down by the Salley Garden”的詩句做為內裝。他寫出愛爾蘭內經戰亂、飢荒、瘟疫苦難的詩「克倫威爾的詛咒」(The Curse of Cromwell),好像在寫台灣。葉慈的詩在課堂上學來的?他有進補習班且常每天寫報告到深夜?他有學測的認證?

我們不是說要以造就出類似以上的人物才稱得上「教」育素養成功,而是說在台灣這塊土地上,學風流於浮淺,閱讀風氣低落,不是培育素養的沃土,更難造就世界級的人才。若再以考試引導教學,逼學子惡補,以學測來片面評斷素養的成就。那要達成108課綱所標榜的「核心素養」的政策幾乎是不可能,徒糟塌學子的青春年華,加重家長經濟負擔。台灣人的素養依然被冰凍在永凍層而徒勞無功。



