杜魯門一生閱讀不輟，才華橫溢，影響他處世的態度。他素養不是在課堂上被教的，補習班補來的，也不必取得學測的認證。圖／擷自維基百科，公有領域

報載黃昀軒老師「素養加學習歷程，高一孩子被壓垮」一文︰「花錢補素養，熬夜寫報告，……多達十幾頁的「國文」考題與破萬字的大學學測考題。」誰能解學子與家長的倒懸之苦？為應付如此嚴苛的考試，課後還得擠進補習班補素養與作文，家長為孩子升學多繳補習費，造成荷包失血。家長與孩子仿如被推入剝皮寮。

教育主事者應檢視現行教育界「素養」的戰場發生的戰況，是否符合所預想的。若認為現行的教、考、補，可達成培育素養的目標︰知識（knowledge）、技能（skills）和態度（attitudes），那未免太神奇了！

我們贊成教育主事者重視學子素養的培育。但若以升學為判準，考試領導教學，學子被迫惡補。我們呼籲教育主事者，不能放任這種現象繼續蔓延。

以下3個例子可佐證素養不全是在課堂上學到，不是進補習班惡補來，而是引領學子進入學術殿堂，終生廣泛閱讀、學習，在台灣，李登輝前總統就是素養的典範。

閱讀學習奠定良好素養

（一）美國出身農民的杜魯門總統，沒有大學學歷，任內卻能成就不少大事。主要是年青時就已奠定堅實的素養。青少年期就打算看完他家鄉密蘇里州獨立市（Independent City）圖書館的2千本左右的書。他讀聖經兩次莎士比亞全集、普魯塔克的希臘羅馬英雄傳和柏拉圖對話錄等。他一生閱讀不輟，他的名言︰「我讀書不是要好入睡，而是要保持清醒。」他還擅長彈鋼琴。1961年11月1日在白宮演奏波蘭政治音樂家帕德雷夫斯基（Paderewski）的小步舞曲，聽眾有當時甘乃迪總統夫婦及賓客。當他聽到愛荷華州印第安男子John Rice因韓戰犧牲，運回家鄉下葬，卻因種族因素被阻。杜魯門下令派專機接John Rice及他的家人來華盛頓，將他安葬於阿靈頓國家公墓。這是杜魯門的態度，他的這些素養不是在課堂上被教的，補習班補來的，也不必取得學測的認證。

（二）喬治坎南（George Frost Kennan）1904年出生，2005年去世。他手不釋卷，博覽群籍。他盛讚蘇俄安東•契訶夫為世界上最偉大的小說家。他是美國自杜魯門總統以來的國師，訂定外交圍堵政策，博得「冷戰之父」稱號。他酷愛史學，一再研讀吉朋（Gibbon）的羅馬帝國衰亡史，並預言蘇聯會解體。坎南的素養都在課堂上學來的？他有進補習班補素養、學寫作文？

（三）愛爾蘭盛產4名諾貝爾文學奬及寫格列佛遊記的史威福特（Jonathan Swift）世界級的文學家。人口數為愛爾蘭4.7倍的台灣有諾貝爾文學奬得主？

1923年愛爾蘭諾貝爾得主葉慈（William Butler Yeats）更以詩聞名。他的詩成為愛爾蘭的驕傲，餐廳等公共場所常以“Down by the Salley Garden”的詩句做為內裝。他寫出愛爾蘭內經戰亂、飢荒、瘟疫苦難的詩「克倫威爾的詛咒」（The Curse of Cromwell），好像在寫台灣。葉慈的詩在課堂上學來的？他有進補習班且常每天寫報告到深夜？他有學測的認證？

我們不是說要以造就出類似以上的人物才稱得上「教」育素養成功，而是說在台灣這塊土地上，學風流於浮淺，閱讀風氣低落，不是培育素養的沃土，更難造就世界級的人才。若再以考試引導教學，逼學子惡補，以學測來片面評斷素養的成就。那要達成108課綱所標榜的「核心素養」的政策幾乎是不可能，徒糟塌學子的青春年華，加重家長經濟負擔。台灣人的素養依然被冰凍在永凍層而徒勞無功。



若以升學為判準，考試領導教學，學子被迫惡補，只是徒糟塌學子的青春年華，加重家長經濟負擔。台灣人的素養依然被冰凍在永凍層而徒勞無功。示意圖／Pixabay