美國國務卿蓬佩奧下週將訪問歐洲，包括與梵蒂岡高級官員舉行會談。預計，蓬佩奧會在教廷的演講中抨擊中國迫害宗教自由。

美國國務院發言人在一份聲明中說，蓬佩奧在9月27日至10月2日訪問南歐期間將與梵蒂岡國務卿、樞機主教帕羅林（Pietro Parolin）以及羅馬教廷與各國關係部長加拉格爾大主教舉行會談，併計劃在一個以外交努力促進與保護宗教自由的教廷研討會上演講。預計，蓬佩奧會在演講中抨擊中國迫害宗教自由的行為，並在有關會談中向梵蒂岡官員表達對中國迫害宗教的關注。

蓬佩奧9月19日公開呼籲羅馬教廷不要與北京續簽一個為期兩年的主教任命協議，稱教廷兩年前同中共達成這項協議，希望以此使中國的天主教徒受益，然而，中共當局踐踏宗教信仰的情況越來越嚴重。他說，梵蒂岡如果續簽這項協議，將會「危及其自身的道德權威」，並警告說，假如中共得手，天主教會和其他宗教團體都被「臣服」，那麼蔑視人權的中共政權將會因此更有「底氣」。

幾天後，梵蒂岡依然與中國續簽了協議，並在一份聲明中稱在簽署梵中協議之前進行了長期和慎重的談判。帕羅林樞機主教說，協議對中國的教會生活和梵中對話意義重大，並說中國的所有主教如今首次與羅馬教廷融為一體。

長期以來，中國的天主教徒被分為地下天主教徒和中國官方認可的中國天主教愛國會，這些地下天主教徒與羅馬保持著充分的交往，但他們任命的主教常常不被中共官方認可，地下教徒受到包括長期監禁在內的打壓。