中天新聞台執照到2020年12月11日午夜12時到期，然，中天又復活，是新媒體中的當紅角色。中天撤照，紅媒對台統戰消失了？沒有！看看美國ＦＣＣ在2020年6月撤照鳳凰衛視的電台，且限令四十八小時內停播，蔡政府對紅媒還是客氣了。

不要輕忽中共起家的「統戰」本事

中天撤照後並未徹底解決紅媒問題。制憲基金會董事長辜寬敏先生致力正名制憲，我曾問過辜先生：「中國會不會打台灣？」辜寬敏很乾脆：「打不了，一打台灣就獨立了。」這和凱達格蘭學校校長金恆煒的看法一致：中共若開第一槍，台灣立即宣布獨立，全世界都會支持。然中共會利用白蟻蛀蝕的模式，在台灣內部挑動混亂，以解決台灣動亂問題做為藉口，就像俄羅斯2014年對付克里米亞之模式。台灣絕對不要輕忽中共起家的「統戰」本事。

政府部門除了資訊揭露外，還有何積極應戰策略？

幾個月前見國會立委質詢陸委會主委：近來中共之「融媒體滲透」如何應戰？當時的陸委會主委陳明通回答：「主要是資訊揭露外」語意似乎是目前無法可管。兩岸人民關係條例第33-1條：與中國從事政治性合作須經陸委會許可，這些藍營名嘴上東南衛視唱投降論，有經過陸委會同意？紅色統戰新伎倆：由中央廚房發送，採游擊方式，鋪天蓋地、鉅細靡遺地穿透，透過大眾、小眾，新、舊各式媒體多元融整，快速發送假消息，目的即是分化台灣社會。疫情期間更是趁機作亂變本加厲，散播假消息，政府部門除了資訊揭露外，還有何積極應戰策略？

中共喉舌仍續唱，深綠立委陳柏惟卻遭報復罷免

2020年11月底，我去曾電陳柏惟立委辦公室：中共促統言論不時地透過紅藍名嘴恐嚇台灣人，唐湘龍甚至大膽鼓動武統：「打得贏就打，打不贏也要打，打到贏為止。」黎建南：「買武器不是提升火力，是提升中國大陸的火氣。」中國東南衛視租借台灣攝影棚錄製〈台灣百家說〉，在哪錄影的？陳柏惟辦公室於12月1日、11日曾兩度回電其用心質詢：「陸委會表示：現已沒有出借攝影棚給東南衛視。防滲透之相關法案還須再努力。」〈台灣百家說〉等促統節目真已停止？而如陳立委這等保台的深綠委員遭藍營報復，罷免案任由陳柏惟孤軍奮戰？民進黨的態度？

究竟哪一條可以辦紅媒呢？政府應整體思考

中天雖不能在有線電視與MOD播出，然而復出中天更靈活的在新媒體流竄。且中天之外還有中時、中視其他紅媒。修訂後的國安五法中《刑法》、〈兩岸人民關係條例〉、《國家安全法》、《國家機密保護法》及2020年1月15日由總統蔡英文簽署〈反滲透法〉究竟哪一條可以辦紅媒呢？〈刑法〉新增第 115 條之 1，將外患罪之適用地域或對象擴及於大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人，是否可用以警示、處理紅媒對台的統戰？而交通部所屬的全國各郵局能不能以身作則，從政府機關開始不要再訂中國時報？

不要忘了2019年3月駐日外交官被假新聞逼死！了解台灣處境者，凡政府人民真需慎防中共「統戰」。大刀闊斧掃除紅媒，釜底抽薪的辦法政府該思考「憲法一中」的困境，掙脫歷史框架，清楚將中國定義為敵國。



作者指出，在疫情期間紅媒更是趁機作亂變本加厲，散播假消息。示意圖／Pixabay，民報合成