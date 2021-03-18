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每日國際焦點

中國自1989年64事件之後，30年來首度遭歐盟制裁，4名官員與1家企業因反人權遭歐盟制裁。

首相強生16日表示計畫增加核子武力4成，以在衝突更多的國際環境中增進國家安全，俄羅斯表示這違反武器控制的共識，自身國防規劃將因應調整。

法國外長在中國施壓試圖阻撓法國參議員訪台之後暴怒，表達法國參議員訪問哪裡，想見誰就見誰。

埃及計畫遷都到開羅東方沙漠中的新行政首都。

美國

國務卿布林肯批評中國侵略壓迫，以及批評北韓系統性全面性虐待自身國民。

中國

自1989年64事件之後，30年來首度遭歐盟制裁，4名官員與1家企業因反人權遭歐盟制裁。

輝瑞將停止在中國生產學名藥，把相關單位出售給藥明生物。

富豪汽車因晶片短缺將暫停中國與美國廠的生產。

日本

將調查Line讓中國工程師接觸使用者資料。

發現東京電力所屬柏崎刈羽核能發電廠有嚴重安全疏失，不許重啟，東京電力股票大跌。

緬甸

佛教團體表達反對軍方虐殺無辜民眾。

印度

表達全力支持阿斯特捷利康疫苗，沒有副作用憂慮。

英國

遭歐盟威脅禁止出口疫苗。英國指責歐盟走偏鋒。歐盟稱英國要顯示願意出口疫苗給歐盟的態度。英國首相發言人則期待歐盟遵守疫苗自由流通的承諾。

衛生官員表示阿斯特捷利康並沒有增加血栓的風險。

疫苗供給減少，將影響英國施打速度。

首相強生16日表示計畫增加核子武力4成，以在衝突更多的國際環境中增進國家安全，俄羅斯表示這違反武器控制的共識，自身國防規劃將因應調整。

法國

外長在中國施壓試圖阻撓法國參議員訪台之後暴怒，表達法國參議員訪問哪裡想見誰就見誰。

俄羅斯

拜登表示普丁將為干預美國大選付出代價。

挪威

雖然暫停施打，但衛生部表示說阿斯特捷利康疫苗會造成血栓還言之過早。

冰島

開放施打疫苗者入境以提振觀光。

葡萄牙

憲法法庭判決安樂死法案違憲。

美國

受疫情影響旅遊支出在2020年大降42%。

墨西哥

總統表示，要是憲法法庭判決電力改革違憲，他將提出修憲。

巴拉圭

反對黨以防疫不力提出彈劾總統。

伊朗

總統選舉在即。總統魯哈尼指控強硬派對手阻撓解除美國制裁的努力。

伊拉克

至少5發火箭擊中巴拉德空軍基地，無人傷亡。

埃及

計畫遷都到開羅東方沙漠中的新行政首都。

土耳其

最高檢察長提起憲法訴訟要求解散第三大黨人民民主黨。艾爾段一直以支持庫德族為藉口打壓消滅人民民主黨。

阿富汗

美國總統拜登表示要在5月1日以前撤軍有困難。

黎巴嫩

貨幣崩潰，無法進口糧食，許多生鮮超市暫時關門。

肯亞

高等法院判決2011年禁止女性割禮的法律合法合憲。

馬利

16日軍方車隊遭突襲，33死，

哈薩克

強制必要藥品如阿斯匹靈降價，造成藥物嚴重短缺。

烏干達

與法國共同推出快篩試劑，主打非洲市場。

福和會官方網頁：www.fratwn.org