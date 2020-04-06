2018年，寅雄忝任美國台美人筆會會長， 除了蕭規曹隨繼續發行每兩年出版一次的「台美文藝」之外，深思本筆會之長遠目標應該是縱橫天下，積極和國內外與國際性文化界進行定期接觸研摩，將台灣文學繼續往廣遠的國際文學殿堂邁進。

基於此一認知，寅雄乃組成一個台灣文學訪問團。經過筆會資深會員林衡哲醫師精心籌劃並蒙秘書長林文政在太平洋時報的報導，在2019年四月中，完成本筆會訪台盛舉。參加的筆會會員包括:美國有李三富、陳雪香伉儷，姜西淋、陳美麗伉儷，李彥貞、林衡哲、林文政、林純容及賴寅雄、吳淑娟及非會員16人全團共25人。其中李彥貞是本筆會的前會長。雖然李夫人不能參加，可是李會長認為此次筆會訪台意義重大，身為前任會長他有必要參加，他認為筆會會員參加訪台人數愈多，愈能顯現筆會會員的團結並能吸引台美人對筆會更多注意。寅雄在此深深感謝李前會長在精神上的支持。

團長賴寅雄，領隊林衡哲，全團訪台七天， 就像是剛從一個「台灣文化一週速成班」匆匆畢業。感覺有點像「花貓比豹」。回美之後所有團員都有滿載而歸之感。林醫師與我皆認為有必要刊印一本匯集由參加本團之每位團員寫成之訪後感 ，加上各團員在旅行中所攝之照片，必將成為一本台美人歷史上很珍貴的史鑑。本文為避免內容與其他會員文稿內容重複，將僅限於個人之感觸 ，期能與全團團員共分享並向台灣執政者與文化界呈上若干建議。

4月14日（日）首日我們參訪了順益博物館、林語堂紀念館及新文化運動紀念館。當晚本團有幸並欣然地接受行政院客家委員會李永得主委設於台北天成飯店之洗塵宴。其實該晚宴乃叨林醫師與李主委交情以及台三線苗栗「硬頸攝影協會」總幹事陳雲錦先生之光而有之。晚宴中李主委主講台灣最早內山公路台三線之浪漫美。席間本團有機會認識「台灣文學學會」現任副理事長黃美娥（現任台大台文所教授兼所長）以及該會前秘書長張俐璇（現任台大台文所教授）。原來，在本團臨行前 ，留日之張武彥醫師建議本筆會此次訪台可趁機與國內台灣文學學會認識溝通。李永得主委獲悉， 立即電話邀請該兩位貴賓， 終於促成了「美國台美人筆會」與國內「台灣文學學會」有史以來的首次會談。

「台灣文學學會」乃由台灣各公私立大學之台文所師生於2016年10月30日正式成立並由名詩人作家林淇漾先生（向陽）任首屆理事長。 其後在2018年10月28日舉行年會並將任期兩年的理監事重選。

代表「台灣文學學會」與本筆會首次會談的代表包括現任理事長邱貴英、副理事長黃美娥、秘書長詹閔旭與該會首屆秘書長張俐璇。



台灣文學學會成立大會向陽（右4）任首屆理事長，秘書長為張俐璇（右2）。圖／作者提供

在此，寅雄謹代表美國台美人筆會，感謝旅日的張武彥醫師在百忙中熱心打了幾天的國際電話，終於促成兩會歷史上的首次會談交流。張醫師的遠見與熱情確實令人感動。

本人在此更必須代表筆會，深深感謝李永得主委對本會訪台的重視並特別撥出寶貴的週末時間，鄭重地安排了此一台美歷史上劃時代的文化活動。李主委乃台灣全國客家人之代表。他為人豪邁、好客，言談間充滿著俠義的氣息，高瞻遠矚，乃屬於八面玲瓏、凡事皆能成功的人物。



團長賴寅雄致贈「台美文藝」予客委會李永得主委（右）。圖／作者提供

4月15日 （一）是訪台第二天。早餐後巴士離開君品直驅台灣自由民主聖地宜蘭。大家終於有機會舟遊了聞名國際的冬山河環保公園。該河曾經是世界各大學划船比賽的場所之一。 在蘭陽百果樹紅磚屋，團員們一邊喝溫熱香郁的咖啡，一邊聆聽主人作家黃春明現身說法，詳情請閱本書中其他會員之報導。曾任羅東聖母醫院院長兼民報創辦人陳永興醫師亦專程由台北趕來與本團及時見面並主講台灣文化政治近況。陳永興醫師出身高醫大。他大半生都獻身於爭取台灣民主自由。我們感謝黃春明的咖啡點心招待與陳醫師兩人的精彩演講後， 大家和這兩位台灣文學巨人珍重惜別希望後會有期，並期許台灣文化蓬勃發展，更預祝台灣自由民主的前程光明。



2019/4/14美國台美人筆會與台灣文學學會進行兩會歷史上首次會談。左一為台灣文學學會前秘書長張俐璇，右二該會現任副理事長黃美娥。右一為林衡哲醫師。圖／作者提供

當我們抵達慈林基金會時，台灣的民主鬥士林義雄先生早已在門口等著引導我們到一個清靜高雅的大廳坐下。他倚在一架壯麗的黑檀木鋼琴旁致詞歡迎本團再開始介紹「慈林基金會」的緣由，與將來計劃。接著他帶我們參觀當年林宅血案現場使我們回憶起當年國民黨特工闖入林宅殘酷地殺害無辜的台灣人。大家不禁氣憤填胸，恨自己沒能在現場遏阻國民黨那非人道的兇惡犯罪。大家都願意看到慈林基金會能完成林義雄的心願。



林義雄對本團講述慈林基金會緣由。圖／作者提供

晚餐我們又叨了林醫師的光，榮幸地接受了林醫師的學生陳歐珀立委設在蘭城晶英聞名全國的「櫻桃鴨」晚餐。能夠將鴨肉料理做得那麼色香味俱全真是難見。筆者多年前在法國吃過的鴨料理，還是比不上蘭城的櫻桃鴨。陳立委說他多年前曾聽過林醫師的課。所以今天能讓他有機會表達尊師重道招待本團是他的福氣。其實對被招待的我們能有機會嚐到久已聞名的櫻桃鴨才是本團的福氣。由此番言談，我們見識到，陳立委之能言善道，確是他為人的一道高招。

陳歐珀立委原來還是柔道高手，身手矯健，待人誠懇親切，爽朗健談又知情達理，的確是一表立委人材。假以時日必然成為將來台灣國內的治國棟樑。寅雄在此代表全筆會衷心感謝陳歐珀立委的熱誠招待。我們更預祝陳立委政治前途光明燦爛!



2019/4/15贈書「台美文藝」予宜蘭陳歐珀立委並感謝招待晚餐 。圖／作者提供