●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

俄羅斯稱驅逐艦維諾格拉多夫海軍上將號於日本海逐走美國驅逐艦老約翰·S·麥凱恩號，聲稱美艦入侵領海，離岸僅2公里，美國稱美艦在國際公海上，並稱並未被逐走。俄羅斯與美國在遠東地區衝突相當罕見，顯現美國總統選舉對美俄關係微妙的改變。

波蘭外長表示將等待美國大選法律程序完成才承認拜登為新任總統。

衣索比亞總理阿比宣稱提格雷軍正在大批投降，提格雷則稱堅決抵抗並消滅了一整個衣索比亞部隊。衣索比亞控訴提格雷屠殺安哈拉人平民。4日開戰以來，已經有4.1萬人逃向蘇丹。聯合國警告提格雷首都默克萊附近有大量軍事武力集結。提格雷戰爭決戰在即。

土耳其審理記者賈邁勒·卡舒吉謀殺案的法庭增加兩位沙國辯護律師。土國與沙國在國際不確定因素下積極改善關係。

俄羅斯

稱驅逐艦維諾格拉多夫海軍上將號於日本海逐走美國驅逐艦老約翰·S·麥凱恩號，聲稱美艦入侵領海，離岸僅2公里，美國稱美艦在國際公海上，並稱並未被逐走。俄羅斯與美國在遠東地區衝突相當罕見，顯現美國總統選舉對美俄關係微妙的改變。

印度

北方邦立法禁止結婚改變信仰，試圖阻止穆斯林引誘印度教婦女改信的「愛情聖戰」，不過沒有資料顯示有這樣的情況。

泰國

警方傳喚反政府抗爭領袖，以侮辱王室罪提告。

先前於12日聲稱破獲10億美元K他命，結果是烏龍一場。試劑與清潔劑常見的磷酸鈉反應誤以為是K他命。

日本

法務部長抗議先前聯合國認定日本羈押前日產執行長卡洛斯·戈恩違反人權。

阿爾察赫

俄國、亞美尼亞、亞塞拜然領袖通話討論阿爾察赫問題。

俄羅斯外長與伊朗外長通話討論阿爾察赫與敘利亞問題。

俄羅斯

全國掃蕩耶和華見證人。俄國最高法院2017年耶和華見證人指為極端團體，要求解散。

波蘭

外長表示將等待美國大選法律程序完成才承認拜登為新任總統。

法國

下議院保守派支持下以388票贊成104票反對通過保護警察隱私法案，將送參議院。

立陶宛

國會通過保守派前財長組閣。

美國

冰桶挑戰發起人、漸凍症患者Patrick Quinn於22日過世，他於2013年診斷出漸凍症，2014年發起冰桶挑戰，募捐2.2億美元。

衣索比亞

總理阿比宣稱提格雷軍正在大批投降，提格雷則稱堅決抵抗並消滅了一整個衣索比亞部隊。衣索比亞控訴提格雷屠殺安哈拉人平民。4日開戰以來，已經有4.1萬人逃向蘇丹。

聯合國警告提格雷首都默克萊附近有大量軍事武力集結。

伊朗

雖然對後川普時代感到樂觀，但毫無與西方談判意願。

將以間諜罪處死瑞典籍伊朗科學家，瑞典外長表達抗議。

阿富汗

巴米揚省兩起爆炸14死45傷。

德國開始減少駐軍。

歐盟維持4年內援助12億歐元給阿富汗。

國際預期在接下來4年內援助阿富汗120億美元。較2016年的152億美元下降。美國先前每年提供8億美元援助，2021年提供6億美元援助但其中3億美元要和平談判有進展才發出。德國2021年提供4.3歐元。

敘利亞

土耳其邊界處土軍支持的反抗軍控制區發生兩起爆炸案7死37傷。

土耳其

審理記者賈邁勒·卡舒吉謀殺案的法庭增加兩位沙國辯護律師。土國與沙國在國際不確定因素下積極改善關係。

沙烏地阿拉伯

向聯合國安理會控訴葉門胡塞叛軍23日飛彈攻擊吉達石油設施。

胡塞叛軍承認飛彈攻擊。

福和會官方網頁：www.fratwn.org