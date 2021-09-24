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每日國際焦點

歐盟規定手機都必須提供USB-C充電規格，此舉為針對蘋果iPhone的Lightning 。

應對美、烏黑海聯合演習，俄國海軍於克里米亞演訓飛彈攻擊黑海目標。

瑞典將與挪威、丹麥簽署國防合作協議，以面對波羅的海變局。

阿根廷以特別提款權支付國際貨幣基金18.8億美元，是其440億貸款第一筆還款。

日本

外務大臣茂木敏充與俄國外長Sergey Lavrov會談討論領土爭議問題。

南韓

美國疫苗原料廠Cytiva至2024年投資南韓5250萬美元建立生產設施。

北韓

生育率下降，要求各省務實推動模範育兒政策。

中國

中國五礦將與國營的中國鋁業重整旗下稀土部門資產。

印度

總理莫迪訪美行程將會見美國副總統賀錦麗以及高通、黑石集團等企業。

印尼

澳洲與新加坡合資公司太陽纜線將投資25億美元於印尼，為澳亞電力連結計畫的一部分，該計畫於澳洲北領地建設太陽能發電場，經印尼傳輸綠電至新加坡，供應星國15%電力需求。

菲律賓

與南韓進入自由貿易協定談判最終階段。

馬來西亞

與新加坡持續協商逐步開放邊界。

新加坡

Panasonic於星國停產冰箱壓縮機，開除700員工。

越南

表示願意分享CPTPP經驗與資訊給中國。

阿富汗

大呼羅珊伊斯蘭國以塔利班的磁性炸彈攻擊汽車方式襲擊塔利班政府。

歐盟

規定手機都必須提供USB-C充電規格，此舉為針對蘋果iPhone的Lightning 。

英國

英國石油表示因為缺乏卡車司機運送，必須暫時關閉部分加油站，政府勸導勿恐慌式購買。

法國

與俄國針對香檳的使用權談判中。

德國

梅克爾執政16年，德國年輕世代一輩子都在梅克爾執政下，渴望改變。

俄羅斯

應對美、烏黑海聯合演習，俄國海軍於克里米亞演訓飛彈攻擊黑海目標。

瑞士

醫療保險公司Groupe Mutuel計畫退款4億瑞士法郎。

義大利

最大電力公司義電成立新公司Gridspertise 提供數位電網服務協助管理可再生能源。

西班牙

加那利群島帕爾瑪島火山持續爆發，影響主島香蕉農。

大幅調低第二季經濟成長，自2.8%降至1.1%。

白俄羅斯

總統盧卡申科宣稱在國營工廠中發現西方間諜。

烏克蘭

國會立法規定企業寡頭不可干政。

波蘭

波蘭、匈牙利、捷克、斯洛文尼亞、塞爾維亞發表聯合聲明，表示接收移民並非歐洲少子化解方。

挪威

升息自0升至0.25%，預定2022年進一步升到1.25%，

瑞典

將與挪威、丹麥簽署國防合作協議，以面對波羅的海變局。

美國

與俄國國防部官員於芬蘭赫爾辛基會談6小時。

加拿大

選舉後3天許多地區郵寄投票還在計算導致總席次仍然未定，且至少一個選區要自動重算選票。

墨西哥

前國安局長Genaro Garcia Luna遭訴挪用2.5億元公款。

巴西

總統波索納洛表示英國首相強生要求巴西增加出口糧食，解決英國短缺問題。

阿根廷

以特別提款權支付國際貨幣基金18.8億美元，是其440億貸款第一筆還款。

哥倫比亞

哥倫比亞革命軍承認6月相軍事基地進行炸彈攻擊。

以色列

美國眾議院壓倒性通過10億美元資助以色列鐵穹預算。

沙烏地阿拉伯

要求伊朗若要繼續談判就停止支持葉門胡塞叛軍。

卡達

計畫建立600充電樁的全國電動車充電網以推動電動車。

土耳其

央行遵照總統艾爾段要求降息100百分點到18%，里拉匯率暴跌。

黎巴嫩

國營電力公司表示9月底可能面臨完全斷電。

約旦

外交部長會見埃及與伊拉克外長討論實現6月三國峰會結論。

阿爾及利亞

斷絕與摩洛哥之間的空中交通。

葉門

胡塞叛軍逼近馬里布市，以及進攻附近有油田與液化天然氣設施的古城舍卜沃。

蘇丹

獨裁者Omar al-Bashir下台後，政府接管十數家與資助哈瑪斯有關的公司，哈瑪斯失去蘇丹這個海外募資與訓練基地。

那密比亞

發現新口蹄疫病毒株。

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