2月3日就被隔離在日本橫濱港的「鑽石公主號」持續爆發群聚感染，感染人數上升至135人。日媒報導，日本神奈川縣政府已經成立對策總部，研擬撤離船上3700名旅客，目前正在安排適合隔離的醫療院所。

「鑽石公主號」郵輪載有來自五50幾個國家和地區的乘客，1名在香港下船80歲乘客確認感染新冠肺炎後，這艘郵輪3日就一直被隔離在橫濱港。隨後船上被感染武漢肺炎的人數持續增加，已有群聚感染風險。根據日本共同社報導，日本厚生勞動省10日表示，再度新確診了65名感染者，總計遊輪上的感染人數達到135人，疫情不停擴大。加上從中國湖北省武漢市回國的日僑以及日本國內醫療機構發現的人，日本全國感染武漢肺炎的人數達到161人。

由於郵輪等待所有乘客和船員還有3700人，日本政府考慮實施全員下船進行病毒檢測。關於不足的醫藥品，目前共約需要1850人份，已將750人份搬入船內。

報導也指出，由於郵輪疫情持續擴大，日本神奈川縣政府已成立對策總部，研議撤離留在船上約3700名旅客及船員，目前正在安排適合的醫療院所，以接納染病的患者。

至於郵輪上22名台灣人，除了1名確診留在日本治療的患者外，其他台灣旅客如何安排？對此，指揮中心監測應變官莊人祥表示，指揮中心已經與鑽石公主號上的旅客取得聯繫，會根據其需求提供協助，因日本正在進行海上檢疫，將尊重日本執行檢疫程序。

有關「鑽石公主號」1月31日曾停靠基隆港，旅客下船前往北台灣51處景點趴趴走，中央流行指揮中心已經透過細胞簡訊提醒民眾，若前往表列景點，自我健康管理14天。莊人祥強調，鑽石公主號靠泊基隆港期間，旅客接觸到的司機、領隊等，指揮中心已共匡列200多位接觸者展開密切調查。