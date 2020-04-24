美國國務卿蓬佩奧今天受訪時強調，必須對WHO進行大膽的改革，不光要更換WHO領導人，還要對它的結構進行改革。但即使改革以後，美國可能也不會把納稅人的錢給WHO了，並暗示不排除推動成立新的國際衛生組織。圖/取自蓬佩澳推特

美國國務卿蓬佩奧今天受訪時強調，必須對WHO進行大膽的改革，不光要更換WHO領導人，還要對它的結構進行改革。但即使改革以後，美國可能也不會把納稅人的錢給WHO了。他還說，這個組織拿不出美國要的成果，美方將會與世界各地夥伴合作，創造一個能確實達成預期目的的架構，暗示不排除推動成立新的國際衛生組織。

蓬佩奧接受美國福克斯新聞採訪表示，大家都知道武漢病毒疫情開始於武漢，但具體地點還需要確定。但至今，中國堅持拒絕美國科學家進入中國進行調查，無法前往武漢病毒研究所等進行這次調查所需要去的地方。

蓬佩奧並抨擊WHO，他說，讓訊息透明和開放是WHO的責任，但這個組織並沒有這樣做，WHO必須為武漢肺炎全球大流行承擔責任。

蓬佩奧認為必須對世衛組織進行大膽的改革，不光要更換這個組織的領導人，還要對它的結構進行改革。但他強調，即使改革之後，美國也可能不會繼續把納稅人的錢交付給這個組織了。

蓬佩奧說，沒有任何國家跟美國一樣慷慨，美國所有領導人物都有義務，確保美國人民納稅錢花在確實能拿出預期成效的組織、計畫上。

當被問及美國WHO是否有可能被另一個組織取代，蓬佩奧回應說：「我們要檢視的，正是這個問題。」他強調，一個組織若能有效運行，美國會一直擔任領導角色並參與其中，如果拿不出美國要的成果，美方將會與世界各地夥伴合作，推動成立一個能確實達成預期目的架構。