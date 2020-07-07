所謂保釣運動之緣起，是1972年美國政府將國人所稱釣魚台列嶼管轄權移交日本，引發台美兩地大中國主義外省青年激烈反彈抗議，指稱島嶼主權屬於中華民國，美日無權私相授受，這一運動即於焉誕生。
自茲而始，歷年來這一保釣戲碼不時上演。參加演出者則漸由最初外省憤青，轉變為各路背景複雜「保釣志士」。即至不久前日本地方議會擬將島嶼重新定名，國民黨新一代頭面人物也紛紛投入發聲，要求蔡政府對日強硬交涉捍衛主權，彷彿此番終於撿到槍，足能喚起民眾重振聲勢。想得確實很美。
從外省憤青到今天國民黨頭面人物，保釣運動所揭櫫口號即是護主權，不容日本擅將島嶼據為已有。多數國人雖從未對這一運動表現興趣，也少有人對各形各色參加人物心態乃至真正動機提出質疑。然而該等人物其心態其動機，是否確如其本身聲稱之單純，並未受到其他因素影響？本文即聊舉兩起假想狀況，對此做一測試。
假定當初美國未將島嶼管轄權移交日本，而是交付於中國北京政府，則外省憤青是否也會因中華民國主權被犧牲而悲憤填膺，而發起保釣運動護主權？想來答案恐必是否定，或至少不會激發同等激烈反應。
但不論美國將島嶼管轄權移交日本或中國，皆是同樣傷害到所謂中華民國領土主權。該等外省憤青極可能表現出的不同態度，是否很足以證明當年激發保釣的原動力，不是所稱捍衛領土主權，而是根深蒂固非理性反日、仇日心態。外省憤青真正在意者，也並非中華民國領土主權是否受損，而是不能忍受島嶼管轄權歸屬日本。
另一假想狀況，是假定今天台灣是國民黨執政，則縱使日方擬議釣魚台列嶼重新定名，而政府當局也基於種種考量，決定對爭議作低調冷處理，如此則該黨頭面人物表現，以一如今天之對民進黨政權，痛斥本黨政府喪權辱國，壓迫本黨總統出海登島插旗？想來答案也必是否定。
將近半世紀來，各形各色「保釣志士」唬出動人口號，皆是所謂捍衛領土主權。然而其基本心態和動機，恐都不甚經得起認真檢視。
日本保釣老戲碼再度上演，響亮口號自然仍是所謂護主權。而廣大國人顯然均不願認真面對這一議題，甚至可說是不敢認真討論所謂台灣擁有釣魚台主權之說，是否具足堅強法理基礎，以免被指控媚日賣台，所以所謂時論在此也只有一種聲音。
但任何國家主張境外土地擁有主權，是必須經由國際條約確定，或至少也須是已被國際社會普遍承認，方稱具有法理基礎，不能你說是你的即是你的。在此國人恐必須承認，台灣對釣島的主權要求，並不具備該兩項要件。各形各色「保釣志士」，高呼護主權也是徒逞口舌之快，國人聽聽即可。
唯一需要擔心者，是時下所謂年輕世代遇事多不假深思，或較容易被激情口號煽動，被裹脅走上義和團式路線。
若再就這一主權說作更深層探討，則假定釣島列嶼確是自古屬於中國，今天也即該屬於對岸中國，全無台灣置喙餘地。此概因既然自古即屬於中國，則任何依法理代表中國之政權，自然即應擁有該等島嶼主權。今天人民共和國既已有效統治中國，依國際法已是中國唯一法理政府，則其擁有釣島主權，自也是理所當然不容置疑。
所以，若從台灣立場考量，實在不宜加入迎合自古屬於論，以免反而形成為北京政府助勢，站到民主日本之對立面。所以這一自古屬於說，確是不提為妙。
不論在往昔兩蔣一李時代，或近年陳蔡兩屆民進黨執政時期，聯合美日，防共保台皆是台灣不變國策，也是台灣在惡鄰意圖併吞險峻處境之下，不得不採取的唯一保國選擇。這一基本國策，也勢不能允許遭致削弱不破壞。
今天新保釣陣營所提各項所謂護主權表演，諸如建議兩黨主席共同出海護主權，組織跨黨派「護主權國家隊」，召回駐日代表等項目，說穿了自然都是意在給蔡政府穿小鞋，壓迫其若不帶領國家走上和日本幾近決裂之路，就須承受喪權辱國指控，謀略不可謂不深，卻也是全然不顧國家基本利益。
蔡政府若真「順應輿情」，一一同意各該建議，勢必嚴重損及台日美互信，破壞兩國準民主盟邦關係。如此則在這一局面下獲利者將會是誰？
對岸中國曾有名句「小道理服從大道理」，意即臨事應認清輕重緩急，而以維護首要目標為最高考量，其他次要事項則應「按下不表」，留待將來處理。
就台日關係而言，兩國緊密配合，防範赤色極權主義是大道理，對釣魚台列嶼各有不同主張則是小道理，雙方而尤其是居於險惡處境台方，明智選擇即是冷處理予以擱置。現下蔡政府或不便做此明白表示，國人則應能體認到小道理必須服從大道理。
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