歷年來保釣戲碼不時上演，近半世紀來，各形各色「保釣志士」唬出動人口號，皆是所謂捍衛領土主權。然而其基本心態和動機，恐都不甚經得起認真檢視。圖為2012年9月25日，日本海上保安廳在釣魚台列嶼鄰近海域與中華民國海巡署的船隻對峙。圖／擷自維基百科，公有領域

所謂保釣運動之緣起，是1972年美國政府將國人所稱釣魚台列嶼管轄權移交日本，引發台美兩地大中國主義外省青年激烈反彈抗議，指稱島嶼主權屬於中華民國，美日無權私相授受，這一運動即於焉誕生。

自茲而始，歷年來這一保釣戲碼不時上演。參加演出者則漸由最初外省憤青，轉變為各路背景複雜「保釣志士」。即至不久前日本地方議會擬將島嶼重新定名，國民黨新一代頭面人物也紛紛投入發聲，要求蔡政府對日強硬交涉捍衛主權，彷彿此番終於撿到槍，足能喚起民眾重振聲勢。想得確實很美。

從外省憤青到今天國民黨頭面人物，保釣運動所揭櫫口號即是護主權，不容日本擅將島嶼據為已有。多數國人雖從未對這一運動表現興趣，也少有人對各形各色參加人物心態乃至真正動機提出質疑。然而該等人物其心態其動機，是否確如其本身聲稱之單純，並未受到其他因素影響？本文即聊舉兩起假想狀況，對此做一測試。

假定當初美國未將島嶼管轄權移交日本，而是交付於中國北京政府，則外省憤青是否也會因中華民國主權被犧牲而悲憤填膺，而發起保釣運動護主權？想來答案恐必是否定，或至少不會激發同等激烈反應。

但不論美國將島嶼管轄權移交日本或中國，皆是同樣傷害到所謂中華民國領土主權。該等外省憤青極可能表現出的不同態度，是否很足以證明當年激發保釣的原動力，不是所稱捍衛領土主權，而是根深蒂固非理性反日、仇日心態。外省憤青真正在意者，也並非中華民國領土主權是否受損，而是不能忍受島嶼管轄權歸屬日本。

另一假想狀況，是假定今天台灣是國民黨執政，則縱使日方擬議釣魚台列嶼重新定名，而政府當局也基於種種考量，決定對爭議作低調冷處理，如此則該黨頭面人物表現，以一如今天之對民進黨政權，痛斥本黨政府喪權辱國，壓迫本黨總統出海登島插旗？想來答案也必是否定。

將近半世紀來，各形各色「保釣志士」唬出動人口號，皆是所謂捍衛領土主權。然而其基本心態和動機，恐都不甚經得起認真檢視。

日本保釣老戲碼再度上演，響亮口號自然仍是所謂護主權。而廣大國人顯然均不願認真面對這一議題，甚至可說是不敢認真討論所謂台灣擁有釣魚台主權之說，是否具足堅強法理基礎，以免被指控媚日賣台，所以所謂時論在此也只有一種聲音。

但任何國家主張境外土地擁有主權，是必須經由國際條約確定，或至少也須是已被國際社會普遍承認，方稱具有法理基礎，不能你說是你的即是你的。在此國人恐必須承認，台灣對釣島的主權要求，並不具備該兩項要件。各形各色「保釣志士」，高呼護主權也是徒逞口舌之快，國人聽聽即可。

唯一需要擔心者，是時下所謂年輕世代遇事多不假深思，或較容易被激情口號煽動，被裹脅走上義和團式路線。

若再就這一主權說作更深層探討，則假定釣島列嶼確是自古屬於中國，今天也即該屬於對岸中國，全無台灣置喙餘地。此概因既然自古即屬於中國，則任何依法理代表中國之政權，自然即應擁有該等島嶼主權。今天人民共和國既已有效統治中國，依國際法已是中國唯一法理政府，則其擁有釣島主權，自也是理所當然不容置疑。

所以，若從台灣立場考量，實在不宜加入迎合自古屬於論，以免反而形成為北京政府助勢，站到民主日本之對立面。所以這一自古屬於說，確是不提為妙。

不論在往昔兩蔣一李時代，或近年陳蔡兩屆民進黨執政時期，聯合美日，防共保台皆是台灣不變國策，也是台灣在惡鄰意圖併吞險峻處境之下，不得不採取的唯一保國選擇。這一基本國策，也勢不能允許遭致削弱不破壞。

今天新保釣陣營所提各項所謂護主權表演，諸如建議兩黨主席共同出海護主權，組織跨黨派「護主權國家隊」，召回駐日代表等項目，說穿了自然都是意在給蔡政府穿小鞋，壓迫其若不帶領國家走上和日本幾近決裂之路，就須承受喪權辱國指控，謀略不可謂不深，卻也是全然不顧國家基本利益。

蔡政府若真「順應輿情」，一一同意各該建議，勢必嚴重損及台日美互信，破壞兩國準民主盟邦關係。如此則在這一局面下獲利者將會是誰？

對岸中國曾有名句「小道理服從大道理」，意即臨事應認清輕重緩急，而以維護首要目標為最高考量，其他次要事項則應「按下不表」，留待將來處理。

就台日關係而言，兩國緊密配合，防範赤色極權主義是大道理，對釣魚台列嶼各有不同主張則是小道理，雙方而尤其是居於險惡處境台方，明智選擇即是冷處理予以擱置。現下蔡政府或不便做此明白表示，國人則應能體認到小道理必須服從大道理。