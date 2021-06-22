鄧水造，1921年出生於日治時代的嘉義東石鄉，父親是當時的保正（村長）家中開設中藥房，所以自小耳濡目染與醫藥結了不解之緣，身為長子的他自小受到特別的栽培，公學校畢業之後被送去台南就讀教會學校長榮中學，之後被送往日本學醫，1944年他從日本大學醫學部畢業，因他篤信基督教，小時候就受彰化基督教醫院的蘭大弼醫師感動，想效法醫療傳教士的精神造福人群，就帶著滿腔理想前往中國的蘇州行醫，沒有想到正逢中日戰爭末期，中國的抗日情緒高漲，導致對日本統治下的台灣人也不歡迎，他只好在戰爭結束之後，回到台灣的故鄉嘉義鹿草開業診所取名為「新生堂」，後來又前往斗南他太太的姐姐開設的診所幫忙，在鹿草和斗南兩地之間服務病患將近二十年，經常為搶救病患在鬼門關之前與死神拔河，成為他人生最有挑戰的一頁。戰後初期的台灣鄉下幾乎沒有專業訓練過的合格醫師，所有內外科的病人，甚至砂眼、皮膚病、傳染病、接生、急救都要全部包辦，鄧水造常要騎著鐵馬奔走於鄉間的田埂小路， 有時還得要跋山涉水讓病人家屬背著過溪，又氣喘如牛的趕到病人家中急救病患。當時農村經濟正要起步，許多農民噴灑農藥不慎會引起農藥中毒，出現痙攣、口吐白沫、不省人事，他常常要背著急救箱飛奔到場施以心肺復甦術以及施打解毒劑，有時還守在病人身邊徹夜未眠，一直等到病人甦醒才鬆了一口氣，但是能夠救回病人一命，再辛苦也值得！鄧水造至少挽回過三百條性命，當然也有搶救不及的案例，讓他感受到生命的無常！

由於鄧水造對病人和家屬有求必應，經常拼命地搶救危急病患，幾乎大林、斗六、鹿草、東石鄰近的鄉鎮居民，都將他當成了農民健康的守護神，有的老病人還和他約定說:「在我死之前你千萬不可以離開石龜溪」可見鄉民對他的依賴。當鄧水造的長子鄧哲明考上嘉義中學之後，他們全家為了孩子上學方便搬到嘉義市，但是鄧水造自己還是留在鄉下的診所服務，因為怕鄉下的病人找不到醫師照顧，他只好每逢星期日才趕回嘉義市區和孩子團聚，並一起做禮拜，星期一再獨自一人趕回鄉下診所看診，這樣的奉獻精神真是令人感佩！

鄧水造行醫超過六十年，看的多是苦哈哈的窮困農民，上門看病的病人大約有三分之一是付不出醫療費用，還有三分之一欠帳也無力還錢，他還是一樣幫病人服務，照樣看病、給藥，欠帳沒還也就算了，所以當了幾十年醫師之後，全家搬到嘉義時，積蓄只夠買一間很小的房子，只有兩個房間，夫婦住一間，六個孩子住一間，家裡很小的空間，還有一半做藥庫，空氣中都飄著奎寧的味道，他的長子鄧哲明回憶說「從小就睡在藥罐上」，也怪不得後來鄧哲明走上藥學研究的道路，作了台大藥理學教授。鄧水造後來搬回嘉義市開設「再生堂」診所，雖然在都市中較少被叫到鄉下往診了，但他仍不忘初衷參加了教會的「無醫村醫療團」，每週前往偏鄉去巡迴義診，2005年他獲頒第十五屆「醫療奉獻獎」，2019年他享年98歲，回到了上帝的懷抱留下了美好的事工！

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集