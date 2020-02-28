228紀念餅，是由一個被「抓耙仔胡志強」所害、上了黑名單的留英台籍博士，跟幾個有心人出錢，委請義美公司代做，在每年228之前讓受害者家庭分送親友。圖／張龍僑

我收到一個228紀念餅，是義美食品公司製作的。

紀念餅是近幾年由一個被「抓耙仔胡志強」所害、上了黑名單的留英台籍博士，跟幾個有心人出錢，委請義美公司代做，在每年228之前讓受害者家庭分送親友。

送我的人是一個退休的地理科女老師，她父親是228受害者，也是我的大表哥——我阿姨的大兒子，1922年生，今年99歲了。

雖然『228事件處理及補償條例』1995年4月即公布，該年12月也成立了「財團法人228事件紀念基金會」，受理228補償申請，但表哥不許他的兒女們去申請，對他所遭遇的經歷也不肯吐露一個字；兒女們不敢違逆親意，既不忍也深怕多問了，讓老人家回顧那段慘痛經歷而再次受到嚴重傷害；因為幾十年來，他們的父親常常會半夜做惡夢，在歇斯底里的吼叫聲中驚醒，父親除了嘴巴喃喃自語與用日語罵個巴格也魯之外，家人始終問不出個所以然，也就不敢再問了。

直到2016年小英當選總統，國會過半，他在再三確認之後才肯讓女兒幫他申請228補償，2017年的228，才以96高齡坐著輪椅去參加紀念會，從小英總統手中領到「回復名譽證書」，是當年碩果僅存的「以受害者身分」，親自去領回證書的受害當事人，距離事發已整整70年，他也隱忍了足足70年。這70年中，他的小學教師的職位屢次因228而遭解職或調差，兒女們也飽受驚恐歧視之苦，尤其是同校外省籍老師那自認高人一等的睥睨傲氣，最讓他們不堪回首。

那位留英的機械博士，則是1966年前後畢業於台大機械系的高材生（跟前教育部長朱匯森的公子係同班同學），他因成績優異而留校當助教，後來得到獎學金出國留學，苦讀拿到博士，本來可以高高興興回台大母系任教的，卻因為胡志強亂打小報告而上了黑名單，不能回來，從此滯留他鄉數十年。他在英國，曾一度靠賣春捲營生，學非所用，有志難伸，日子難過，實在悲慘；多年之後改行，頂讓了一家旅行社，經濟才慢慢好轉。

聽到這個令人扼腕心痛的真實故事，馬上讓人聯想到馬英九在美國留學時，也曾害慘不少「台籍菁英」，讓他們名列黑名單，有家歸不得。

1945年陳儀等國民黨貪官劫收台灣，1947年228，台灣的菁英被國民黨屠殺殆盡，台灣人從此噤若寒蟬；1949年老蔣敗退來台，將聯合國託管的台灣據為己有，以圖東山再起；為了鞏固非法外來政權，開始以戒嚴令大搞白恐，台灣人更如驚弓之鳥，不敢過問政治。國民黨政權以維護法統之名，國會40幾年不曾改選，扼殺台灣人參政的機會；除了以研究室之名將黨部魔爪深入各大學，養了許多職業學生當線民；同時在公部門各單位安插一堆「抓耙仔」負責監控同事，隨時向「人二室」報告，筆者在任職的校系就先後遇到過兩個，有一個前輩同事受不了三天兩頭被人打報告遭到人二室申斥警告，索性提早退休到私立大學任教；至於海外留學生，則派了像馬英九、胡志強…這類拿中山獎學金出國的人，專門靠打台灣人小報告賺外快，阻絕台籍人才回國進入公務體系奉獻家鄉的機會；他們自己混了學位回國後，就靠不用真才實學的「甲種特考」漂白（不必透過高普考），就可到公部門佔好缺高位，這樣，政權就能永遠把持在「高級外省人」手中，以少數統治多數。

每年228，多數年輕上班族只覺得賺了一天假而開心，他們並不清楚228成為國定假日的始末，更不了解父祖輩所受的苦難；關於這個攸關台灣現代史的大事件，學校教科書只有簡單帶過，其篇幅甚至比「跟台灣完全不相干」的「南京大屠殺」還少。中學歷史教師深受黨國洗腦教育遺毒的仍大有人在，他們甚至排斥講解228這個章節，又怎能指望他們傳述歷史的真相給學生呢？

紀念228，身為白恐受害家屬的筆者認為，教育當局應該多辦一些台灣文史的研習課程，讓歷史老師們進修充電，藉由台灣史的教育，深化台灣子弟對家國的認同感，才能凝聚台灣的國族共識，同心協力下架禍害台灣的國民黨，否則，想要把國民黨掃進歷史灰燼，終究會是一場不可能變真的白日夢。