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每日國際焦點

美國總統拜登提名的貿易代表戴琪1日表示將對抗不公平的中國貿易與經濟手段，將視中國的言論審查為貿易障礙。

美國人工智慧國家安全委員會一致同意，建議美國大學保護關鍵科技以防遭中國軍方竊取。

美國德州冰風暴斷電引起後續電力公司財務危機，最大且歷史最悠久的電力公司，供電66萬戶的布拉佐斯電力合作社，冰風暴期間被迫高價買電供應，導致積欠18億美元，1日聲請破產。

法國前總統薩科奇被控貪汙判三年徒刑，但可能不用入獄，已緩刑2年，最後1年只需戴電子鐐銬。

美國

總統拜登提名的貿易代表戴琪1日表示將對抗不公平的中國貿易與經濟手段，將視中國的言論審查為貿易障礙。

美國將協助日產汽車前董事長戈恩逃出日本的父子遣送到日本。

美國人工智慧國家安全委員會一致同意，建議美國大學保護關鍵科技以防遭中國軍方竊取。

香港

美國國務院發言人奈德普萊斯譴責中國羈押香港民主派人士。

英國譴責中國羈押香港民主派人士。

加拿大外長譴責中國羈押香港民主派人士。

中國

2020年新聞自由大幅下降，駐華外國記者協會表示。

日本

福島核電廠廢墟成功移出第二批廢燃料棒。

內閣廣報官山田真貴子，因上月遭揭發曾接受首相菅義偉長子豪華晚宴招待而請辭。

南韓

總統文在寅認為東京奧運是北韓與美國、南韓、日本溝通的好機會。

緬甸

給翁山蘇姬增添2個罪名。

美國聯合國大使表示將在聯合國推動針對緬甸的深度討論。

印度

資安公司表示中國駭客集團「石熊貓」APT10攻擊印度2大疫苗製造廠。

總理莫迪1日帶頭施打疫苗，啟動全國數個大省分的擴大接種。

孟買認為2020年10月12日大停電可能為中國駭客攻擊。

法國

前總統薩科奇被控貪汙判三年徒刑，但可能不用入獄，已緩刑2年，最後1年只需戴電子鐐銬。

德國

媒體與Facebook簽訂內容提供合約，但德國最大報紙發行商施普林格拒簽。

歐盟

可疑中間人向歐盟各國政府兜售假疫苗，總量達10億劑。

俄羅斯

因Twitter不願配合刪除內容，控告其違反俄國法律。

62%民眾不願施打史普尼克五號疫苗，64%認為疫情是生化武器攻擊。

烏克蘭

47%人民不想施打疫苗，連醫護人員也不想施打，衛生部長親自帶頭施打，總統澤倫斯基也將帶頭施打，呼籲民眾施打，以免第一批收到的50萬劑阿斯特捷利康疫苗開封後因無人施打而過期報廢。

義大利

總理德拉吉開除防疫特派長官，以軍方物流專家取代。

喬治亞

歐盟呼籲喬治亞降低衝突。

美國

德州冰風暴斷電引起後續電力公司財務危機，最大且歷史最悠久的電力公司，供電66萬戶的布拉佐斯電力合作社，冰風暴期間被迫高價買電供應，導致積欠18億美元，1日聲請破產。

2月美國供應管理協會工廠活動指數自1月的58.7提升至60.8，來到3年高點。

拜登政府表示，美國人先打完疫苗後，才會考慮與墨西哥分享疫苗。

170位兩黨國會議員敦促拜登對土耳其人權問題施壓。

厄瓜多

認為上周造成79死的監獄暴動與跨國犯罪組織有關。

加勒比海

各島國原本疫情控制良好，但2021年起大爆發，牙買加病例倍增、古巴4倍增，巴貝多群島8倍增，聖露西亞與聖文森、格林納丁斯群島10倍增。

敘利亞

美國表示上周空襲殲滅1名伊朗支持的敘利亞民兵，擊傷2人。

以色列

首位阿拉伯聯合大公國大使抵達以色列，將於台拉維夫尋找使館場址。

總理納唐亞胡譴責伊朗在阿曼灣爆炸攻擊以色列貨船，伊朗否認涉案。

最高法院1日裁定，到以色列才皈依非正統猶太教，也足以取得入籍以色列的資格，結束15年的法律爭議。過去要入籍以色列，需先在本國就皈依正統猶太教，才能取得資格。

阿富汗

中國提供40萬劑國藥疫苗給阿富汗。

象牙海岸

1日開始全球首個COVAX疫苗接種。

福和會官方網頁：www.fratwn.org