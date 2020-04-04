台灣防疫上的努力，讓台灣自然與中國區分，「台灣」是國際上對我們的稱呼，不同於中國CHINA。「台灣就是台灣」才是國內外最大共識，盼疫情過後蔡政府能掌握時機啟動憲改工程。圖／民報資料照

自稱為福建省立委的陳玉珍委員，與中國外交部發言人華春瑩口徑一致稱台灣不是一個國家，蘇貞昌因而指其不配作國會議員，蘇揆說出台灣人的心聲。日前蔡總統為蘇院長緩頰，回應國民黨「中華民國台灣」是台灣社會最大共識。武漢肺炎疫情蔓延，國內外局勢皆已大變，「中華民國台灣」當真是最大共識?

國際上或國內，台灣就是台灣才是共識

國際上：中國對武漢肺炎引發世界災難的無賴態度致其已成衆矢之的，如英首相對中國赤裸裸的提出五項指責，並決定將華為封鎖，鷹派甚至提出與中國關係可回到冷戰時期與蘇聯的模式上……世局轉變之大，中國恐將遭各國制裁索賠。台灣人不能不面對自己國家名稱的問題，還要掛著CHINA?

台灣行有餘力下援助歐美醫療用品，各國紛紛向「台灣」致意感謝，台灣防疫上的努力，讓台灣自然與中國區分，「台灣」是國際上對我們的稱呼，不同於中國CHINA。

國內：繼2019年初習近平發表一國兩制台灣方案、香港反送中運動，到中共武漢肺炎疫情蔓延，台灣人覺醒了，據時代力量於11月23、 24日針對1085人市話調查：對於護照的英文名稱是否應該改為「Taiwan(台灣)」，支持者高達74.3%、不支持僅為17.2% 。認為自己是台灣人的，據台灣民意基金會的調查也已高達83.2%，疫情，透見台灣國家認同的曙光。

國民黨仍與中國隔海唱和，遭民意唾棄

反觀國民黨，一天只能產188萬個口罩時，問：為何不捐中國？沒有人道精神。現一天能產1300萬個時，捐一天給歐美，國民黨又再批？國民黨猶逆國內外情勢，仍聘連戰等親中思維者任改革委員會，看來國民黨離被民意唾棄已不遠，台灣國家之路近了。

制憲基金會推動正名制憲

辜寬敏先生的制憲基金會將以連署，為蔡總統累積民意籌碼，以推動制憲正名。為求安全過關符合現行公投法「變更領土與國名不得公投」，因此第一階段連署有兩個題目：「你是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現況的新憲法？」「你是否同意要求總統啟動憲法改造工程？」台灣人民面對自我的國族認同是再也不能迴避，TAIWAN必需從China櫥窗中拿出來了。

三個版本的CHINA TAIWAN都是一中

「中華民國台灣」不脫一中架構！習近平一國兩制下，台灣是中國不可分割的一部分，這是紅版CHINA TAIWAN。國民黨立委要求蘇院長道歉，這些死抱老法統的中華遺民，猶作秋海棠的春秋大夢，這是藍版的CHINA TAIWAN。但自稱自己是中華民國台灣的行政院長，其實也未必符合現實？

蔡總統在2019年雙十大會定調的「中華民國台灣」此新的中華民國認同，其立論為中華民國這塊招牌，跟台灣這塊土地結合在一起，才具有「國」的要素。當綠營名嘴指責陳玉珍的荒謬外，不斷強調「中華民國台灣」是主權獨立的國家，是台灣社會最大共識時，恐怕也需審時度勢，符合現實。

正名制憲，中華民國台灣不是最大共識

1971年10月25日聯合國2758號決議案，中華民國由中華人民共和國取得代表權，中華人民共和國以台灣是「中國台灣省」，收納台灣的主權，三個版本的CHINA TAIWAN 都是老太婆的纏腳步，走不出去的，凡國際上中華民國之合法繼承者就是中華人民共和國。

掛在CHINA之下，不論新舊的中華民國認同，都是老法統下「國王的新衣」，光溜溜沒穿衣服的國王，真不必自欺欺人！

拿出行動參與第一階段連署

「台灣就是台灣」才是國內外最大共識，盼疫情過後蔡政府能掌握時機啟動憲改工程。公民們請先加入第一階段連署。

第一個直球對決為：

「你是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現況的新憲法？」

第二個變化球為：

「你是否同意要求總統啟動憲法改造工程？」

連署單下載網址：

您是否同意要求總統啟動憲法改造工程？

您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法？