中國統治者在醫院內排演向黨表忠怪劇，要病患呼叫「嚴守黨的秘密」、「對黨忠誠」、「為黨犧牲」等口號，讓世人注意到這一世界級異形之存在。圖為方艙醫院病患活動。圖／擷自央視網路新聞

日前觀看電視播放武漢疫區實況，看到醫院裡病患成群蝟集，高呼口號向黨表忠鏡頭，一時幾有疑幻疑真之感，直覺反應是現在已是什麼時代，「怎麼可能有這種事」。

我的這一感受，有些像2014年觀賞轉播世界盃足球賽時，看到原屬實力相當的德國對巴西一役，上半場結束德國反以5:0壓倒優勢領先，也一時感覺恍似在作夢，「怎麼可能有這種事」？

然而球賽終究只是球賽，世人看到反常戰局，驚訝之外無須再有其它感受。但眼見已成為世界第二大經濟體，又號稱正邁向中華民族偉大復興堂堂中國，居然出現這等不知醜表忠怪劇，驚訝之餘恐也感覺心情沉重。有如此一個非現代非文明社會色彩中國，只怕世界難有祥和寧日。

若再設想如此一個中國，有朝一日若真能超越美國成為世界頭號巨強，國際秩序又會出現何等局面，或更令世人憂心忡忡。

醫院病患呼叫的口號，計有「嚴守黨的秘密」、「對黨忠誠」、「為黨犧牲」等等，此外，也高唱流行多年洗腦歌曲「有共產黨才有新中國」，場面確是黨味十足，不輸昔年各種群眾大會。

脅迫病患表態效忠太醜陋

但眾病患是生活在致命肺炎陰影下，依常理而論，應不致於人在生死關頭依然黨性堅強不忘向黨表忠。所以顯見該場表忠大合唱是由「組織上」策畫發動，而全無心肝脅令生死難卜病患擔任活布景現醜。

而舉目全世界，大約除去北朝鮮之外，再無其他國家排演這種貽笑國際怪劇。由此也具見今天中國統治當局頭腦之僵化、之教條化和官僚化。統治者交付病患群眾呼叫的口號，也是在在自曝其醜。

所謂「嚴守黨的秘密」，不知黨是有些什麼不能見人的家醜，需要醫院病患「主動」承諾嚴守？又在場病患縱是黨員也應只是一般黨員身分，能知道多少黨的秘密？莫非要所謂秘密是意指醫院已淪為停屍所，洩漏出去會讓黨失面子？

「嚴守黨的秘密」，聽去很像黑社會幫規，不是文明社會政黨該說的話。台灣的國民黨或民進黨，敢不敢訓誡人民保守他們的秘密？

自知民心不穩的心虛表現

所謂「對黨忠誠」，也是饒有趣味耐人尋思口號。黨若是自覺所做所為對得起人民，自必對人民的向心力有信心，無須大張旗鼓號召對黨忠誠。如今統治者發動肺炎病患呼叫對黨忠誠，恐正是自知民心不穩的心虛表現。

當年台灣處於威權時代，小鎮小村牆頭都寫有「擁護總統」、「效忠領袖」標語。所以曾有美國訪客提出質疑，「是否貴國人民已不支持總統」，否則何須如此強力鼓吹激勵？現下世人看到「對黨忠誠」口號，恐也不免朝同一方向推論。

號召人民「為黨犧牲」，心態是黨高於人民，「黨為大，國家次之，民為輕」，堪稱是荒謬反動至極。人民有何義務為你這個黨犧牲？

中國共產黨一向自吹是為人民服務，黨章也列明「同時是中國人民和中華民族的先鋒隊」。若然，則只有先鋒隊為主體犧牲，豈有要求主體為先鋒隊犧牲之理？

中國現政權的非現代非屬現代社會本質，也不僅表現於脅令肺炎病患呼號表忠。國人應能注意到，該政權每逢談到台灣歸屬，經常是將「神聖領土」、「不可分割」掛在嘴上作為論據，彷彿這套說法一出，即能證明其立場具有十足正當性，而殊不知「神聖」和「不可分割」都是已不是現代語言。

自從二次大戰期間，日本提出「大東亞神聖戰爭」口號之後，70多年來已不再有其他國家，動輒將「神聖」作為自我美化合理化用語。而近年以來，英國、加拿大和菲律賓，都分別出現蘇格蘭、魁北克和民答那峨獨立運動，也未聞該三國政府提出「不可分割」這一說辭難以反擊要求獨立呼聲。

所以中國現政權仍將「神聖領土」、「不可分割」作為有力論據，也正顯示其思維仍停留於早已逝去的時代，而且自己也很以此自傲，自認為是理直氣壯。所說這一案例，也正是今天中國統治者心態的寫照。

如今中國實力逐漸接近美國，但統治階級心態仍執意自外於現代文明社會，甚至大有中古色彩。這一現象對世界各國，甚至中國本身又究竟是否吉兆，應是很值得深思。

多年以來，包括台灣在內世界諸國，都基於不願正視不愉快現實心理，對中國種種非現代反現代行徑，一向是採取視而不見避不多談態度。如今武漢疫情已成為世界新聞，中國統治者在醫院內排演的這場向黨表忠怪劇，或能讓世人認真注意到這一世界級異形之存在，至少也不致再有「怎麼可能有這種事」的驚訝。醜惡的現實，終究需要以勇氣面對，是千古顛撲不破的真理。