面對全國逾8成法官連署反對他約詢「馬英九洩密案」承審法官唐玥，監委陳師孟表示這是法界「法西斯專政思考」，他希望和法官代表公開辯論此事。圖／台聯提供

法官協會為此在本月18日發起連署訴求「抵制任何濫權干涉司法審判之作為」。連署今天結束，全國逾8成、共1,689位法官參與連署

陳師孟要約詢曾判馬英九洩密案無罪的法官唐玥，引起法官連署反對。陳師孟說，法界不允許外界干預過問，就和中共面對國外人權團體的心態一樣，是「法西斯專政思考」。他希望和法官界的代表公開辯論，監察權與司法權之間競合問題。

法官協會指出，台灣具有國際社會肯定的高度進步價值，獨立、不受外力干預的司法審判，是守護台灣民主法治成果的最後防線。

法官協會說，這次除了全國80.3%的法官參與連署，還有495位檢察官、50名律師和3名學者響應，台灣法曹協會也主動加入連署，共有2,247名法律人支持。短短一周內有來自審、檢、辯、學各界參與，這是司法獨立價值的後盾，是台灣社會的共同資產，企盼捍衛審判獨立，維護純淨的司法審判空間。

法官協會指出，波蘭執政的法律與正義黨2015年全面執政後，高舉「轉型正義、人事除垢」大旗，在最高法院內設立紀律檢查委員會，允許議會選出的「法官群」調查特定法官的判決是否有誤，以紀律檢查之名審視特定法官的特定判決。

歐盟執委會認為這條新法將讓法官「無法逃脫政治控制」、侵犯司法獨立，歐盟執委會還為此和波蘭政府打官司。今年12月5日，波蘭最高法院裁決，指政治力的影響不能保障紀律檢查委員會達到司法獨立要求，意即：「委員會無法獨立於行政及立法權之外」。

法官協會認為，今天或許陳師孟說了算，明日又該由誰說了算？協會表示，陳師孟無視監察委員身分是國家名器，忽略台灣司法與社會大眾共同努力前進的現狀，恣意公開污衊毀棄司法獨立價值，呼籲陳應「謹言慎行、自律自重」。