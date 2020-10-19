英文南華早報星期天（10月18日）報導，北京一位不願具名的消息人士稱，中共解放軍在東南沿海地區已開始部署新款的東風-17高超音速彈道導彈，逐步取代服役了幾十年的東風-11和東風-15型導彈。圖／擷自網路，民報合成

在中共加緊準備可能的武力犯台之際，解放軍加速東南沿海地區的軍事化進程，升級改造導彈基地，開始部署最先進的彈道導彈。

香港被中資收購後近年逐漸親中的英文南華早報星期天（10月18日）報導，北京一位不願具名的消息人士稱，中共解放軍在東南沿海地區已開始部署新款的東風-17高超音速彈道導彈，逐步取代服役了幾十年的東風-11和東風-15型導彈。

東風-17導彈的打擊精準度更高，射程更遠，最大射程2500公里，去年10月1日在中共建政70週年大閱兵式上首次亮相。

報導還援引「漢和防務評論」的創辦人、軍事評論人士平可夫的話說，衛星圖像顯示，位於福建和廣東的解放軍海軍陸戰隊和火箭部隊的基地近年不斷擴展，東部和南部戰區的導彈基地甚至擴充了一倍，而廣東普寧的一個導彈基地已經完成升級改造，部署了一款新型彈道導彈。不過，平可夫因議題敏感不願確認其型號。

平可夫表示，普寧的導彈基地負責攻擊南台灣，但是東風-11和東風-15導彈的射程都不足以越過中央山脈，打擊位於台灣東部的台東和花蓮的基地。

他表示，這些都表明，中共解放軍在加強針對台灣的戰爭準備。

台灣中央社在轉載《南華早報》的報導時表示，台灣國防安全研究院國防戰略暨產業研究所所長蘇紫雲分析，東風-17的確有攻台能力，但其射程更長，如果單純攻台，「多出來的射程就浪費掉了」。

蘇紫雲認為，以東風-17的射程和飛行特性研判，解放軍此次部署應是以打擊美軍基地及航母戰鬥群為主，用於「圍點打援」的戰術，攻擊增援台灣的美軍。

蘇紫雲表示，東風17去年才服役，目前數量有限，估計仍不超過100枚，未來不排除逐年增加部署。