87歲知名畫家陳瑞福1960年擔任高市大同國小美術老師的作品「大同國小校園」100號油畫，目前市價600萬元，拍賣價格估破千萬….

為大同國小留下永恆的美麗見證！高雄市大同國小今天舉行「愛的書庫暨名畫」揭牌，陳瑞福1960年手繪大同國小校景校園千萬名畫重現天日！校長陳校長陳詠禎表示，學校因應民生樓補強工程即將進行，全校師生共同整理地下室，赫然發現掛在牆壁上的一幅畫作，那是1960年代的大同校景，惟這幅作品因為長期受到環境條件不佳以及溫濕度變化影響，除畫面毀損外，亦有變形狀況，因此，決定幫名畫送「急診」找「醫生」進行救治。經正修科技大學文物修護中心團隊25日的努力完成修復。

陳詠禎說，當大同國小讓這幅畫重見光明時，學校決定一起找回畫作的藝術家陳瑞福，於是透過退休校長蘇連陣、中山國小校長蕭木川、新上國小校長王彥嵓協助，找到已高齡87歲的陳老師。

「60年前的畫作能重見天日，真的非常感動與激動！」陳瑞福說，49年調任大同國小擔任美術教師，這幅畫是先速寫、水彩、粉彩，再放大至油畫畫布。他的創作理念就是：生活既是藝術，藝術與人生有密切的聯繫，藝術所要呈現的對象不僅是人生，更是再現人生的技巧，以畫筆真實反應真正的人生。因此，就在幸福快樂的當下，他確切地體悟真、善、美的大同，故以熟練的筆觸，追求優美的構圖，輔以絢爛的色彩勾勒出60年代的古典大同校景。

大同國小「愛的書庫暨名畫」揭牌！校方藉由畫作的修復歷程，以及尊重原創者的人文關懷，期待透過一系列課程，引領大同國小學生懂得珍惜藝術作品，學習如何保存古蹟文物，並充分了解職涯規劃的多元性，同時在與名畫家的互動之下，可以啟發學童的藝術涵養，徹底將知識、情感與思想結合，使其具備時空價值的造型意涵與圖像的明確性。

※陳瑞福檔案

1935年出生於屏東琉球鄉，從屏東師專畢業，一直從事於高雄國小美術教學，多年來一面教學，一面創作，以油畫為主。1960年9月調任大同國小服務，擔任美術老師，在校期間創作此畫。內容為當時校園場景。並將該畫送給時任校長王來旺收藏。為學校鎮寶作品之一。

來自東港漁村的陳瑞福，畫界稱「海王子」，因為他擅為台灣海鄉描繪歷史，畫出大海的美麗與哀愁、漁家的悲苦與歡欣，作品具人文思維，在國內外獲獎無數，曾入選法國藝術家沙龍、1973中華民國畫學會「金爵獎」、1980中華民國文藝學會「文藝獎章」、1986高雄市政府「文藝獎」、1989國立歷史博物館「榮譽金章」。曾任第二、三、四屆全國百號油畫大展、全國油畫展、台陽美展、台北市美展、台南市美展、南瀛美展、大墩美展、台灣省美展、高雄市美展評選委員，美術生涯應邀參加國內外聯展無數、個展多達數十次並曾受邀赴日遊學研究觀摩日本美術教育。