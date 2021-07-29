●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

美國國務卿布林肯於印度會見達賴喇嘛的代表，無懼激怒中國。

愛爾蘭簽署加入EuroQCI衛星量子通信聯盟，使得歐盟全體27國如今全數加入。

遲遲無法入歐的巴爾幹三國，塞爾維亞、阿爾巴尼亞、北馬其頓，討論三國「迷你申根」。

阿拉伯聯合大公國與以色列的器官互換協定使3婦女得到腎臟，創阿拉伯國家首例。

南韓

27日新增確診人數1896人打破22日紀錄創新高。

北韓

南北韓商討兩韓峰會、重啟平壤聯絡辦公室。

印度

美國國務卿布林肯於印度會見達賴喇嘛的代表，無懼激怒中國。

調查顯示8大邦有超過70%人有COVID-19抗體。

因為與Twitter衝突，印度政府全面轉向本土社群網路平台Koo。

日本

Sony表示PS5儘管晶片短缺，自2020年11月發售以來仍出貨超過千萬台，超越PS4的銷售速度。

澳洲

德州人Arael Doolittle因試圖以5倍價格賣3M口罩詐騙新南威爾斯州遭判有罪。

澳洲國家博物館再度歸還13件印度文物予印度政府。

昆士蘭宣布消滅可能的超級雜草，外來種光滑牧豆樹。

紐西蘭

Google將於紐西蘭設立第一個工程師團隊。

印尼

北蘇門答臘省錫納朋火山噴發，煙雲高達4500公尺。

菲律賓

英國於G7會議上表示將捐贈全球1億劑疫苗，將立刻開始捐贈900萬劑阿斯特捷利康疫苗給疫情嚴重各國。菲國得到41.5萬劑。

馬來西亞

英國捐贈41.5萬劑阿斯特捷利康疫苗予馬來西亞。

新加坡

支援緬甸200台製氧機協助抗疫。

越南

美國國防部長奧斯汀結束星國行程後訪越。

泰國

於機場興建防疫醫院應對疫情。

緬甸

軍政府呼籲國際協助抗疫。

中國

開始禁止學校老師於補習班上課。

阿富汗

中國外長於天津接待塔利班使節團，要求塔利班與維吾爾族的東突伊斯蘭運動劃清界線。

巴基斯坦

喀拉蚩1中國人遭槍傷。

塔吉克

俄羅斯表示將提升塔吉克基地的戰鬥能力，並訓練塔吉克士兵，警告阿富汗塔利班勿妄動。

歐盟

愛爾蘭簽署加入EuroQCI衛星量子通信聯盟，使得歐盟全體27國如今全數加入。

歐盟研發主委Mariya Gabriel於27日加入美、日、澳，要求追查武漢病毒起源。中國叫囂抗議。

與葛蘭素史克簽約提供22萬劑抗疫單株抗體藥物sotrovimab。

英國

宣布歐盟與美國完全接種疫苗旅客將不需隔離。

法國

巴黎尚美珠寶遭武裝搶劫損失價值200萬歐元。

德國

勒沃庫森工業區大爆炸5失蹤者生還機會渺茫。

俄羅斯

在軍事演習中操演軍用機器人，演習將持續至30日。

美俄於日內瓦進行關於核子武器控制談判，並改善雙邊關係。

義大利

核准莫德納疫苗使用於12~17歲青少年。

塞爾維亞

遲遲無法入歐的巴爾幹三國，塞國、阿爾巴尼亞、北馬其頓，討論三國「迷你申根」。

美國

參議院通過將近1兆美元的基礎建設預算。

加拿大

邊界與海關工會投票決定在政府重啟美加邊境前夕罷工。

墨西哥

報告顯示墨國油氣設施的甲烷洩漏程度是主要油氣生產商的2倍。甲烷為高強度溫室氣體。

巴西

總統波索納洛重組內閣，參議員Ciro Nogueira就任幕僚長，重新成立勞動部。

阿根廷

丘布特省潟湖因為漁產加工廠排放含亞硫酸鈉廢水而染成粉紅色。

巴拉圭

查獲藏在糖之中運送的3400公斤古柯鹼。

以色列

給予1.6萬巴勒斯坦人工作簽證，以支持法塔巴勒斯坦當局。

阿拉伯聯合大公國

與以色列的器官互換協定使3婦女得到腎臟，阿拉伯國家首例。

土耳其

拘留200名經土國想往義大利的偷渡客。

南部野火延燒。

埃及

宣布俄製El-Dabaa核電廠計畫完工日期延後2年至2030年。

伊朗

最高領袖哈梅尼稱不接受美國頑固的條件，並稱美國無法承諾不會退出談判是懦夫。

伊拉克

美國歸還1.7萬件文物給伊拉克。

黎巴嫩

北部野火延燒，消防員殉職。

衣索比亞

索馬利州抗爭截斷首都阿迪斯阿貝巴前往吉布地港口的鐵路。

南非

通過派遣1495軍力前往莫三比克協助打擊民兵。

奈及利亞

美國將送400萬劑疫苗給奈國，566萬劑給南非。美國總贈與非洲疫苗達1640萬劑。

赤道幾內亞

法國最高法院宣判總統之子貪汙罪定讞。

辛巴威

核准緊急使用嬌生疫苗。

福和會官方網頁：www.fratwn.org

福和會之友Facebook粉絲頁