1991年民進黨通過黨綱，並不是《台獨黨綱》，其實是強調民主程序的《台獨公投黨綱》。

一､

其實，這個《台獨公投黨綱》，最重要的一段原文如附，請參考：

「基於國民主權原理，建立主權獨立自主的台灣共和國及制定新憲法的主張，

應交由台灣全體住民以公民投票方式選擇決定。」



用白話文來說，大意如下:

「若台灣 第一､要建立台灣共和國，第二､要制定新憲法就『應該』舉行公民投票來決定。」

因此，這就是《台獨公投黨綱》。



不過，民進黨雖在1991年通過了《台獨公投黨綱》，但是後來，

1999年，通過了「台灣前途決議文」，

2007年，又通過了「正常國家決議文」。

1999與2007這兩個大會決議文，

都是以一個政黨的立場，向世人宣稱

「台灣是一個主權獨立的國家… …」

順理成章，台灣既然已經獨立了，就不必要「台灣獨立公投」了，

因此，影響所及，1991年通過的這個《台獨公投黨綱》，

「獨立公投」就冷藏冰封了，或甚至有人提議要廢除了。

二､

其實，民進黨1999年與2007年的這兩個大會決議文，

當年這樣的宣稱，「台灣是一個主權獨立的國家……」。

有其當年的時空背景。



主要原因就是，通過大會決議文的隔年，

也就是2000年與2008年，

民進黨都要推出一組候選人，參加台灣總統大選。

換言之，「台灣前途決議文」，與「正常國家決議文」，

都是民進黨為了因應2000年與2008年的總統大選，

而對台灣的「國家定位」，

提出了與聯合國等國際組織，迥然不同的詮釋，

而對內向台灣人民宣稱，

「台灣是一個主權獨立的國家」。



然而，民進黨這兩個決議文，基於當年時空背景，

它們所宣稱的，

應該是「台灣是一個事實上主權獨立的國家」，

而不是「台灣是一個法理上主權獨立的國家」。



一般而言，任何政治主張，

都是對當前的社會，所作的抽象命題，

要經過具體實踐，時間考驗，

才能證明其政治主張，是否能真正有效的去解決，

當前國家內部或國際社會，所面臨的各種問題與難關。



如前所述，決議文宣稱的是「事實上的獨立」，而不是「法理上的獨立」。

既然當時說出了，「台灣是一個主權獨立的國家」，

還有需要推動1991年《台獨公投黨綱》，所楬櫫的「台灣獨立公投」嗎?

影響所及，民進黨當年所信誓旦旦的「獨立公投的程序」，

也就遭到冰封了，至今整整20多年了。

三､

這些年來，對從事台獨運動人士，中國共黨政權時時刻刻，加以威脅恫嚇，

對夢想獨立建國人士，台灣內部有些人士，常常因著中國共黨政權的打擊台獨，

而不時隔海附和，壓制台獨。



如今，台灣年輕的一代起來了，國際情勢也已經改變了，，

民進黨的「台灣前途決議文」，與「正常國家決議文」，

這兩個攸關台灣國家定位的決議文，應該重新拿出來檢討了。

民進黨一貫的主張，「台灣的前途，由台灣人民共同來決定」。

這應是民進黨與台灣人民之間，不變的承諾。



30年前，民進黨在《台獨公投黨綱》，

所提出的「獨立公投的民主程序」，

這是由世界人權宣言，種植在台灣這塊土地

所生根發芽，產生出來的「台灣價值」。



而這個「台灣價值」，也是民進黨自創黨以來，

對全體台灣人民，這是對內所做的不變承諾，

對整個國際社會，這是對外所發的莊嚴誓言:



「台灣的前途，由台灣人民共同來決定」。



20210417作者江蓋世於台中市篤行教會演講，主題「台語演講夢想ti台中」。圖／廖家瑞攝影，作者提供