戴倫艾賽莫魯於《自由的窄廊》一書中說，古老的部落中，「自由人對社會對家庭，都充滿危險」，這是自願為奴的起源。圖／擷自維基百科、博客來網站，民報合成

1月18日，汪洋發表加緊統戰台商台企的說帖，這是把台商視為中商的加強版，橫豎，「武漢瘟疫」二度在中國蔓延，台商回台灣相當困難，所以，現在無法離開中國的台商，未來想離開，也勢必在瘟疫平息之後，台商不離開中國，有不離開的苦衷，原因很多，在此暫且不表。

自由和財富的選擇

中共明知道香港被併吞後，本來擁有半套自由的港人，如今不是變成階下囚就是奴隸，看在享受完全自由台灣人眼裡，無不嚇壞，抗拒被老共併吞，人同此心，但是，中共無視台灣和世界的抗議，對併吞台灣樂此不疲，想來想去只有一個原因，中共以為台灣人和中國人一樣，曾經接受老蔣獨裁統治歷史，必然充滿奴性文化，不願意投降，就武力伺候。

中共大老陳雲死前寫下遺囑，說明中共不能放棄獨裁專政和暴力的原因有四：

第一，中國人奴性深重，就算餓死，也不會起來反抗，就算有少數反抗，也害怕鞭子，看看武漢瘟疫之下，封村封城，禁止出門買菜，冬天下雪還強拆民房，人民依然可以忍耐飢餓，接受冷凍，只會在樓上呼喊沒飯吃，上訪喊天，這就是中國人奴性表現。

第二，黨內鬥爭可以，就是不要搞成血流成河，秦城高官依然養尊處優，所以，共產黨員極盡貪汙之能，還是可以保住腦袋，因為受害者是老百姓。

第三，共產黨拿下中國江山，所以500大紅色家族後人，必須永遠掌權，每一戶出一個人，進入高層掌握權力，不想當官者，可以利用政治經商，掌握所有資源，共產黨一手政治，一手經濟，就可以長期執政於不敗。

第四，所有傳播媒體必須由黨控制，過去國民黨搞「出版法」，推動憲法的言論自由，下場就是文人造反，丟掉江山，此事不能再發生。

看這陳雲所寫四點遺囑，可以知道中共對中國人奴性的掌握，最重要武器來自掌握媒體，因為，言論自由是自由人和奴隸最大差別，言論自由是所有自由基礎，沒有言論自由，就沒有政治自由，沒有政治自由，就不會有經濟自由。所以，共產黨員馬雲，在變成首富之後，買下《南華早報》，企圖掌握言論市場，下場就是被失蹤，任你有多少財富，在老共眼中，就是一顆等待收割的韭菜罷了，現在的首富農夫山泉鐘老闆，聽到馬雲失蹤，立即辭掉老董職務，可見被這個頭銜嚇壞了，因為，沒有政治自由，經濟自由必然是過眼雲煙而已，還不如老實耕田繳稅，在中共統治下，貧者也好，富者也罷，都只有一個頭銜——「奴隸」。

如果你不願意這個稱呼，你就會被「勞改再教育」，這就是中共所發明的「規範牢籠」，利用國家暴力建置的監獄。



看陳雲所寫四點遺囑，可以知道中共對中國人奴性的掌握，最重要武器來自掌握媒體，因為，言論自由是自由人和奴隸最大差別，言沒有言論自由，就沒有政治自由，沒有政治自由，就不會有經濟自由。圖／擷自維基百科，1959年5月15日，陳雲在中南海勤政殿。

奴隸不利中國國家發展

戴倫艾賽莫魯於《自由的窄廊》一書中說，古老的部落中，「自由人對社會對家庭，都充滿危險」，這是自願為奴的起源，他引用非洲一個部落「阿散蒂族」的諺語說，「如果你沒有主人，野獸會把你抓走」，這句話來自這個部落的生活體驗，離群獨立的小雞，常常被天上的老鷹抓走，自由既然如此危險，那麼乾脆放棄自由，自願為奴比較好，中國人被這樣的文化洗腦幾千年，加上中共的國家暴力壓迫，自由人被打壓囚禁，「自願為奴」變成社會的主流。

艾塞莫魯於另一部作品《國家為何會失敗》把這種利用國家暴力壓榨下的國家，稱為失敗國家，「中共國」就是其中之一。

根據中國國務院在18日公佈的資料，去年整年的CDP來到2.3%，創下44年來新低，等於回到改革開放前。美中貿易戰爭，的確使中共經濟大傷，本來，2025製造完成，台商必須掃地出門，甚至被併吞，如今看來，還是需要台商持續對中共輸血。所以，中共維持ECFA，是為了從台灣取得關鍵原料，做為加工出口之用，砍斷ECFA，中共受傷比台灣嚴重，如今又以惠台措施誘惑台商，如果台商還不知覺醒，明知是圈套還跑進去，那不只是自願到中國為奴，要知道「割韭菜」不分內外，台企是黨企，時代來臨，股王「茅臺酒」已被充公，台商持續賴著不走，失財丟命時間已經來到。