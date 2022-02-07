烏克蘭是歐洲第二大國，曾經是全世界第三大核武國，為了接受經濟援助，被迫放棄核武，如今反受俄羅斯欺壓。示意圖／擷自公視新聞影片

1991年冷戰結束，蘇聯（USSR）解體，烏克蘭（Ukraine）脫離前蘇聯的控制，恢復為獨立主權的國家。1997年我受邀請去参加國際減少核武研討會，並参觀他們以前生產核武的重地。我對鳥克蘭很有興趣，不僅是Dr. Zhivago小說和電影的舞台，他們的歷史文化與俄羅蘇相異，政治背景却與我們的台灣非常相似。

我客住的地方是一座古色古香的貴族小宮殿，幽雅富貴的建築，由四位女「同志」管理。她們都非常有禮貌、親切。雖然只是高中畢業，個個會背誦自己喜歡的詩詞，更會創作詩詞。我在想，我們台灣或美國的高中畢業生，是否也如此含有高尚的文化修養？

在基輔首都時，搭了Taxi，司機講一口流利的英語跟我對談。其實我只問，由他解答。他很嚴肅地告訴我：

「我們烏克蘭人有我們自己的烏克蘭語，可是俄羅斯說我們沒有，只是方言而已，必須用俄語。」接着他論述烏克蘭的歷史。「我們從中世記就已成立了一個王國，獨立自主的國家。經過多少世紀的經營，我們從未侵佔別人，唯有被人侵佔，被人统治。如波蘭、俄羅斯都曾把我們當成他們理所當然的殖民地。可是我們很堅強，團結站起來！. . .」

這種話聽起來很熟悉，似乎是我們自己的台灣歷史，隣居的大國欺壓周圍的小國！我們沒侵略過別的國家，只受過外人的侵略和殖民。不是嗎？

烏克蘭是歐洲第二大國，俄羅斯最大。烏克蘭除了被波蘭和俄羅斯统治外，13世紀上半期也遭蒙古人的征服。我們讀過成吉斯汗的兒子們，不論到哪裡，一來就殺！殺！殺！幾乎殺了泰半的烏克蘭人口，很多人逃散去別的國家才生存下來。

幸運的是烏克蘭人很有民族心，不懼外人的欺壓和催毀，終於在1917〜1921 戰後，又成立了一個獨立的國家，却與蘇聯合併為USSR的一部分。一直到1991年，USSR 瓦解，才眞正獨立起來，脫離俄羅斯（Russia）的支配。

沒料到俄羅斯碰到獨裁專制的普丁，仍不放過烏克蘭的獨立，時時企圖把它强奪回來。當年烏克蘭屬於USSR的一個共和國時，它的農業發達，是蘇聯的穀倉，礦產豐富，出產煤、鐵、各種製造核武器的稀有金屬，石油和天然瓦斯也相當充足。冷戰期間，美蘇各擁有12,500至13,500 的核彈頭，其中的四千顆核彈頭就在鳥克蘭，况且都是烏克蘭自己的科學家和工程師設計、生產的。

冷戰後，不僅烏克蘭有核武器，且算是全世界第三大核武國。美國位居冠軍，俄羅斯亞軍，中國根本不能搬上位。其他國家哈薩克（Kazakhstan） 和白俄羅斯（Belarus），也繼承了USSR的核武。然而歐美西方國家，尤其是美國和英國，只希望俄羅斯擁有前蘇聯所有的核彈頭和其他載運核武的工具，堅持其他國家都不要有。

幾年後的 1994 年年底，烏克蘭、俄羅斯、英國、和美國簽了一個備忘錄，稱為布達佩斯備忘錄（Budapest Memorandum）。表面上，美、英、俄沒有「威脅」烏克蘭放棄核武，可是你看一看他們的部分條件：

1.如果烏克蘭、哈薩克、白俄羅斯與美國合作，把全部核武交給俄羅斯，你們將會得到莫大的經濟援助，發展民生工業，成為富裕的新國家；

2.如果你們不肯，要保有原來的核武，則會受到「流氓國」的待遇，也會被國際社會的孤立；

3.在外交上、國際貿易上、科技上、經濟上的發展都沒有希望；

4.美國還特別指出，烏克蘭你不願意，我可能不承認你是個獨立的國家。

如此條件不是威脅，是什麼？「胡蘿葡及棍子的手腕（Carrot & Stick Strategy），」我們早被中國駭慣了。那時代的USSR即是因為把國庫財源都花在軍備上，人民窮困，生活貧苦，連三餐都顧不了，誠心期待着有開發經濟的機會。至少把民生問題先解決，再論國土安全。烏克蘭簽了。

相反的，支加哥大學（University of Chicago）的John Mearsheimer教授，認為美國這樣做是錯誤的。由歷史探討，有一天，烏克蘭仍會被俄羅斯侵略、被殖民、被破壞。烏克蘭不會侵略別人，更不會想攻擊大國俄羅斯。倘若烏克蘭沒有核武嚇阻敵國，特別是有核武的俄羅斯，早晚俄羅斯會欺壓它，佔有它，再一番把它當為自己的領土。可惜政治家的短暫利益，或為自私的原因，往往不採取學者專家的建議，自作聰明，破壊了長遠性的穩定計劃。

就說目前的台灣，1990年代我回國擔任DPP的台灣國防安全與戰略工作，國民黨政府買了500輛坦克車。請問菜市仔的Oba-san，她也知道坦克車是攻敵佔領、上岸用的，台灣哪裡去攻敵？買昂貴的外國武器攻誰？後來說是「防台灣人反 KMT 用的。」哈哈！前年台灣DPP總統又買了500輛新坦克車給陸軍，當償品。她有軍師，但她的決策總是獨斷的，不問他人，一個人決定，浪費人民的税！

又回到我去烏克蘭。去參觀烏克蘭之飛彈工廠時，和他們的核物理專家、工程師等開會討論我們台灣如何支持他們、幫助他們發展民生經濟。我們很興奮地相見，他們的微笑是亮晶晶的，因為他們的國家為了保護這些好難得的人才，他們的健康第一，不能受核輻線的損害。他們的每一顆牙齒都用24 K金鑲著，說起話來，更是閃閃發光！

「謝教授，我們一群人一直是單純的科學家、機械師、電機工程師等，一生為國家、為人民服務。不干預國内政治，更不涉及國際政治。對國防工業企業化的經濟一點也不瞭解。因此我們盼望去貴國台灣工作，或者我們合作、創業、生產、外銷、宣傳等，讓我們烏克蘭人能够繼續生活下去。 」

邀請我去的A. Shevtsou教授原是核武器生產的負責人，冷戰結束，變成開發經濟的總經理。他私自對我擔憂地說：「我們的核武都送人了。如果我們有核武，有一天，別人要攻來，會先三思而行的。」

現在的美國，面對獨裁普丁的十萬軍隊、火箭、坦克車、槍砲等圍困民主的烏克蘭，如螞蟻迎上烽火，跳不進去，也跑不出來。這才恍然大晤，無法讓烏克蘭拿出有力、又有效的核武神子牌，去擋住俄羅斯的武功威脅。只用外交協商與經濟制裁是趕不走專制、貪污的普丁, 雖然他怕的是民主制度！

烏克蘭和美國所付的代價，的確太高，援救的餘地也不多，應該是美國前人的錯誤。