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每日國際焦點

美國總統拜登於東協線上會議表達對台承諾堅如磐石，嚴重關切中國威脅台灣。美國陸軍上將參謀長聯席會議主席Mark Milley表示美國嚴重關切中國試射高超音速飛彈。

俄羅斯與中國、伊朗、巴基斯坦、塔吉克、土庫曼、烏茲別克線上會議，稱美國與北約離開阿富汗後想駐軍周邊各國，呼籲阿富汗周邊國家勿接受美國與北約駐軍。

黎巴嫩資訊部長稱葉門遭入侵，胡塞叛軍是自衛，引起沙國與阿聯嚴重不滿，召見大使抗議，黎巴嫩陷入外交危機。

北韓下令所有軍事訓練營進入第一級戰備，以對應南韓25日至11月5日的護國2021軍事演習。

日本

岸田首相表示中國持續在東海侵犯日本主權。

東京電力9年來首度虧損，年虧160億日圓。

安倍首相時製造的1.4億布口罩，有8200萬未使用，遭到批評。

南韓

空軍將與美國太空軍依8月時所簽協議共同演習。

北韓

下令所有軍事訓練營進入第一級戰備，以對應南韓25日至11月5日的護國2021軍事演習。

國營媒體稱黑天鵝是新的食物來源。

中國

美國陸軍上將參謀長聯席會議主席Mark Milley表示美國嚴重關切中國試射高超音速飛彈。

印度

外長對中國邊界法表達關切。

澳洲

鐵礦公司Fortescue金屬集團總裁Andrew Forrest表示將把公司轉型為綠能集團。

印尼

憲法法庭宣判若發生動亂可封鎖網路。

菲律賓

與南韓完成自由貿易協定談判，預計2022年初簽署。

新加坡

11月8日起完整接種疫苗的瑞士與澳洲旅客將無須居家隔離。

越南

未來10年將興建9條新鐵路共2400公里、更新7條鐵路同樣2400公里，總預算達105億美元。

泰國

27日模擬測試無隔離入境，以預演之後將開放完整施打疫苗旅客。

俄羅斯

與中國、伊朗、巴基斯坦、塔吉克、土庫曼、烏茲別克線上會議，稱美國與北約離開阿富汗後想駐軍周邊各國，呼籲阿富汗周邊國家勿接受美國與北約駐軍。

巴基斯坦

拉合爾反法國漫畫示威群眾與警方衝突造成4警殉職數百人受傷。

歐盟

調查繪圖晶片大廠輝達購併安謀案。

英國

財長表示2024/25財年對外援助經費將恢復到0.7%GDP水準。因疫情目前降至0.5%。

法國

列出若英國在漁權談判不退讓，11月2日起將對英國出口法國商品進行檢查、禁止英國漁船靠港、檢查出入英國卡車等制裁。

德國

受晶片短缺等供應鏈瓶頸以及能源高漲影響，調降2021年經濟成長預測至2.6%，但預期2022年影響將過去預估經濟成長將為4.1%。

俄羅斯

總統普丁指示11月8日俄羅斯補滿本身天然氣儲存量後，將供氣給歐盟天然氣儲槽。

瑞士

綠能製造科技技術公司SKAN集團首次公開發行定價美股54瑞士法郎，市值將達12.1億瑞士法郎(13.2億美元)。

央行表示投資須保持彈性，拒絕只投資無排碳領域。

義大利

參議院否決反恐同法案。

西班牙

要求阿爾及利亞保證天然氣供應。

波蘭

歐盟最高法院宣判，波蘭若維持法官紀律院制度，將罰波蘭每日100萬歐元罰款。

葡萄牙

國會否決總預算，面臨倒閣重選危機。

摩多瓦

歐盟資助6000萬歐元以度過與俄羅斯天然氣合約到期造成的能源危機。

美國

總統拜登於東協線上會議表達對台承諾堅如磐石，嚴重關切中國威脅台灣。

加拿大

總理杜魯道任命綠色和平組織出身的Steven Guilbeault任環境與氣候變遷部長，任綠能科技出身的Jonathan Wilkinson為天然資源部長，引起石油產業高度憂慮。

墨西哥

Grupo Carso表示修復崩坍的墨西哥市捷運需花費4000萬美元。

巴西

議長Rodrigo Pacheco加入中間偏右政黨社會民主黨，將參加2022總統大選。

阿根廷

宣布馬拉度納童年舊宅為國家歷史古蹟。

智利

完整接種疫苗比例達89.5%，再加上500萬追加第三劑疫苗，6~17歲兒童青少年75%接種第一劑，但疫情仍擴大，PCR陽性率達3.06%。

哥倫比亞

本年至6月亞馬遜雨林遭砍伐4.26萬公頃。

厄瓜多

將要求國會立法通過可允許擊落未經許可飛航的飛機，為反毒打擊犯罪的一部分。

薩爾瓦多

增購420比特幣。

以色列

儘管美國表達嚴重抗議，以色列人繼續3000戶約旦河西岸屯墾區住宅興建計畫。

沙烏地阿拉伯

美國施壓沙國結束對葉門的海上封鎖，沙國要求美國協助強化國防武力以防胡塞叛軍攻擊。

土耳其

總統艾爾段表示於格拉斯哥與美國總統拜登會見時主要億提將談F35軍售。

伊朗

表示與6國核談判將於11月底恢復。

黎巴嫩

資訊部長稱葉門遭入侵，胡塞叛軍是自衛，引起沙國與阿聯嚴重不滿，召見大使抗議，黎巴嫩陷入外交危機。

蘇丹

政變後世界銀行凍結蘇丹支出。

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