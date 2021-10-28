●印太●歐俄●美洲●亞非●
........................................................................................................................................................................................
每日國際焦點
美國總統拜登於東協線上會議表達對台承諾堅如磐石，嚴重關切中國威脅台灣。美國陸軍上將參謀長聯席會議主席Mark Milley表示美國嚴重關切中國試射高超音速飛彈。
俄羅斯與中國、伊朗、巴基斯坦、塔吉克、土庫曼、烏茲別克線上會議，稱美國與北約離開阿富汗後想駐軍周邊各國，呼籲阿富汗周邊國家勿接受美國與北約駐軍。
黎巴嫩資訊部長稱葉門遭入侵，胡塞叛軍是自衛，引起沙國與阿聯嚴重不滿，召見大使抗議，黎巴嫩陷入外交危機。
北韓下令所有軍事訓練營進入第一級戰備，以對應南韓25日至11月5日的護國2021軍事演習。
日本
岸田首相表示中國持續在東海侵犯日本主權。
東京電力9年來首度虧損，年虧160億日圓。
安倍首相時製造的1.4億布口罩，有8200萬未使用，遭到批評。
南韓
空軍將與美國太空軍依8月時所簽協議共同演習。
北韓
下令所有軍事訓練營進入第一級戰備，以對應南韓25日至11月5日的護國2021軍事演習。
國營媒體稱黑天鵝是新的食物來源。
中國
美國陸軍上將參謀長聯席會議主席Mark Milley表示美國嚴重關切中國試射高超音速飛彈。
印度
外長對中國邊界法表達關切。
澳洲
鐵礦公司Fortescue金屬集團總裁Andrew Forrest表示將把公司轉型為綠能集團。
印尼
憲法法庭宣判若發生動亂可封鎖網路。
菲律賓
與南韓完成自由貿易協定談判，預計2022年初簽署。
新加坡
11月8日起完整接種疫苗的瑞士與澳洲旅客將無須居家隔離。
越南
未來10年將興建9條新鐵路共2400公里、更新7條鐵路同樣2400公里，總預算達105億美元。
泰國
27日模擬測試無隔離入境，以預演之後將開放完整施打疫苗旅客。
俄羅斯
與中國、伊朗、巴基斯坦、塔吉克、土庫曼、烏茲別克線上會議，稱美國與北約離開阿富汗後想駐軍周邊各國，呼籲阿富汗周邊國家勿接受美國與北約駐軍。
巴基斯坦
拉合爾反法國漫畫示威群眾與警方衝突造成4警殉職數百人受傷。
歐盟
調查繪圖晶片大廠輝達購併安謀案。
英國
財長表示2024/25財年對外援助經費將恢復到0.7%GDP水準。因疫情目前降至0.5%。
法國
列出若英國在漁權談判不退讓，11月2日起將對英國出口法國商品進行檢查、禁止英國漁船靠港、檢查出入英國卡車等制裁。
德國
受晶片短缺等供應鏈瓶頸以及能源高漲影響，調降2021年經濟成長預測至2.6%，但預期2022年影響將過去預估經濟成長將為4.1%。
俄羅斯
總統普丁指示11月8日俄羅斯補滿本身天然氣儲存量後，將供氣給歐盟天然氣儲槽。
瑞士
綠能製造科技技術公司SKAN集團首次公開發行定價美股54瑞士法郎，市值將達12.1億瑞士法郎(13.2億美元)。
央行表示投資須保持彈性，拒絕只投資無排碳領域。
義大利
參議院否決反恐同法案。
西班牙
要求阿爾及利亞保證天然氣供應。
波蘭
歐盟最高法院宣判，波蘭若維持法官紀律院制度，將罰波蘭每日100萬歐元罰款。
葡萄牙
國會否決總預算，面臨倒閣重選危機。
摩多瓦
歐盟資助6000萬歐元以度過與俄羅斯天然氣合約到期造成的能源危機。
美國
總統拜登於東協線上會議表達對台承諾堅如磐石，嚴重關切中國威脅台灣。
加拿大
總理杜魯道任命綠色和平組織出身的Steven Guilbeault任環境與氣候變遷部長，任綠能科技出身的Jonathan Wilkinson為天然資源部長，引起石油產業高度憂慮。
墨西哥
Grupo Carso表示修復崩坍的墨西哥市捷運需花費4000萬美元。
巴西
議長Rodrigo Pacheco加入中間偏右政黨社會民主黨，將參加2022總統大選。
阿根廷
宣布馬拉度納童年舊宅為國家歷史古蹟。
智利
完整接種疫苗比例達89.5%，再加上500萬追加第三劑疫苗，6~17歲兒童青少年75%接種第一劑，但疫情仍擴大，PCR陽性率達3.06%。
哥倫比亞
本年至6月亞馬遜雨林遭砍伐4.26萬公頃。
厄瓜多
將要求國會立法通過可允許擊落未經許可飛航的飛機，為反毒打擊犯罪的一部分。
薩爾瓦多
增購420比特幣。
以色列
儘管美國表達嚴重抗議，以色列人繼續3000戶約旦河西岸屯墾區住宅興建計畫。
沙烏地阿拉伯
美國施壓沙國結束對葉門的海上封鎖，沙國要求美國協助強化國防武力以防胡塞叛軍攻擊。
土耳其
總統艾爾段表示於格拉斯哥與美國總統拜登會見時主要億提將談F35軍售。
伊朗
表示與6國核談判將於11月底恢復。
黎巴嫩
資訊部長稱葉門遭入侵，胡塞叛軍是自衛，引起沙國與阿聯嚴重不滿，召見大使抗議，黎巴嫩陷入外交危機。
蘇丹
政變後世界銀行凍結蘇丹支出。
福和會官方網頁：www.fratwn.org