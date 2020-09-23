人生如同蓋大樓一樣，必須規畫藍圖、紮穩地基，才能一步步往上發展！從工地主任到建築設計大師，白省三先生透過他的人生故事，告訴你建築人生的三十六堂課。

自序—征服自己的山岳

一位登山專家曾說：「登山，征服的不是山，而是自己。」人生就如同登山，每個人都有自己的特長和能力，知道自己的優缺點，了解自己的長短處，但是，最重要的是要掌握自己的信念，「征服自己的山岳」，建立自己的生活目標和人生理想。

我從小有感於父母劬勞苦累，於是幫忙分擔家務，照顧弟妹，養成忍苦耐勞的習性。及至長大後做任何事，從求學、教書、創業、投入社會服務，我也一再激勵自己，要積極、盡職、熱情、誠信。同時我告訴自己，要了解自己、清楚定位，找出自我的核心價值，設定目標，認真努力。期間，身邊有許多的貴人，諸如：父母、師長，以及事業夥伴、業主、同事、同學、朋友，給予我提攜和幫助，讓我心中充滿感恩，喜樂常在。

2000年，我的兒子鎮瑜自法學院畢業，考上紐約州的律師執照，留在美國華盛頓Ｄ.Ｃ.工作。自此我開始不定期給三個小孩一些「爸爸的叮嚀」，直到2010年，總共有三百項叮嚀。這些都是數十年來，我所看到、聽到、想到、領悟到的工作和生活的體驗，值得他們去思考和遵行。

近年來，有些朋友在談起對小孩或年輕一代的教育和做人處事的態度時，知道我寫下這些給孩子的叮嚀，特意要求我e-mail給他們，以便轉寄給小孩，也期盼對他們有所幫助。同時，有些朋友更建議我，以這些「叮嚀」為藍本，將個人的奮鬥歷程和人生歷練寫出來，一方面對年輕人有所啟發和激勵，幫助他們經營自己的生命，贏得人生；另一方面則留下紀錄，對自己有所交代，豐富自己的人生。

當我開始執筆時，回憶過往，我發現我的人生是在一次又一次的關鍵時刻，做對了選擇，也採取了正確的行動。在一次又一次的挑戰中，建立自信，鍥而不捨，完成一次又一次不可能的任務。當然，我也碰過挫折和困難，讓悲傷、沮喪或憤怒困住自己，逐漸學會認識自己、相信自己、肯定自己、學習成長。遇事不退縮、不自卑，創造有利條件，展現積極的生命力。

首先是求學，我知道，心是一個人生活意識的主體，凡事在哪裡，心就在那裡。「用心」是我思考、學習、讀書、工作的基本態度。我也深信，「讀書就是力量」，所以，從大學、研究所，乃至取得博士學位，我用心追求新知識、新觀念，也以讀書去學習和借鑑別人的知識、常識和經驗，讓自己的智慧增長，為自己做好準備，創造自我價值。

其次是教書，我相信教學相長，也認為實務經驗是工程科系最重要的學習，而我正好可以貢獻所長。所以四十年來，我一直在各大學建築系兼課，也可以說是「桃李滿天下」，對台灣建築教育有所貢獻。同時，我也認同「離開學校，不可不讀書」，所以，在教學工作中，充實自己，享受樂趣，感受到幸福來自於幫助青年學子。

第三是創業，我深信，合作可以帶來無窮的力量，也是開創事業的成功基礎。幸運的是，我在創業之初就能找到理念相同、志趣相投的事業夥伴，至今將近四十年，「三門建築師」是台灣第一個合夥建築師的成功典範，三門規畫設計的作品遍及台灣各大城市，特別是大台北都會區，到處可以看到三門的作品，贏得建築業界的肯定和讚譽。對於夥伴丁清彥和高山青兩位同學，我充滿感恩和敬重。

第四是社會服務，我堅信，生命的最大價值在於愛這個世界，因為愛的存在，讓我們的生命充滿樂趣。數十年來，我一直感受到別人對我的愛，所以我也要求自己慷慨給予別人愛。除了捐助育幼院、孤兒院、慈善團體，我也在高中、大學、研究所設立獎學金，獎助清寒學子。參與社團推動愛心工作，並共同開創消基會，展現自己的生命價值，貢獻社會，滿懷幸福和喜樂。

就是在這四個層面的追尋中，讓我對生命有所感悟，於是匯集成三十六篇文章，將我的生命故事融入其中，是為我人生所學到的三十六堂課。期盼這些生活體驗和生命實踐，提供年輕人參考，讓生命更有價值和意義，享受美滿成功的人生。

本書的完成，我要由衷感謝在我過去歲月中和書中所提到的每一位我生命中的貴人，讓我感受到人生的溫暖，並擁有多采多姿的生活。

本書完稿後，承蒙周燦德教授的潤稿，以及施振榮董事長、蘇一仲董事長、何飛鵬社長的推薦寫序，在此表達我內心最誠摯的謝意。

也要感謝陳琬琳小姐、郭玉文小姐的協助和商周同仁的編輯企畫。

最後，我要感謝內人李敏女士陪伴我走過那漫長的歲月，支持我、包容我、鼓勵我，也一起分享那美滿甜蜜的時光，創造生命的價值。



用心創造價值：建築師白省三的人生哲學。圖／擷自清傳高商網站，商周出版，民報合成

作者簡介

白省三 成功的建築師。在建築藝術理論探討與實踐，表現卓越，連續榮獲中華民國傑出建築師獎、台北市最優秀建築師獎、內政部最優秀建築師獎，對都市居住和生活環境品質的提昇，貢獻良多。

創設「三門聯合建築師事務所」，首開中華民國建築師聯合事務所成功典範，四十年來與夥伴團結和諧、合作無間，成為建築業界的標竿。同時，於各大學建築系所兼任教職，熱心培育建築英才，也融匯學界和業界的共識和力量，合力共注，為國家社會服務。

參與發起保護消費者運動，共同創設「中華民國消費者文教基金會」，並擔任第三任董事長，出錢出力、勞怨不避，對國內保護消費者的啟蒙和發展，貢獻卓著。創刊「消費者報導」雜誌，傳播消費資訊、增進消費知識，喚起消費者自覺，維護消費者權益，提昇國民生活品質和社會教育工作。

同時，積極參與社會公益團體，先後擔任台北青商會會長、台北士林扶輪社社長，熱心貢獻心力，榮獲中華民國公益服務協會頒發「第一屆國家公益獎」。

致力於公共事務的服務，先後擔任行政院、教育部、內政部、考選部、工程會等各委員會委員和總統府國策顧問，對公共政策提供貢獻，並提昇政府部門服務品質和效率。

另一方面，以自己的興趣，收藏本土西洋美術品，因深受礦工畫家洪瑞麟的感動，投入本土西洋美術領域，開啟了台灣藝術品的拍賣風潮。