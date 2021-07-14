作者指出，面對這一波武漢肺炎疫情爆發，台灣不是只靠醫療或疫苗決勝負，最主要還是依靠政府和民眾的共同努力。示意圖／擷自公視新聞影片2021.6.20

對地方政府不肖政客毫無原則的縱容是台灣防疫工作的最大敗筆！

中央對地方的瞞盰無能、嚴重瀆職、公然挑釁、公然違法、顛倒是非、違法亂紀，不可置若罔聞，不可投鼠忌器；中央不需政治算計，該查辦就應該立刻查辦，害群之馬人人得而誅之！

中央對地方不可縱容，不可任其夾民選而自傲自大自重，姑息養奸只會造成尾大不掉；不是說防疫視同作戰嗎？請問敵前抗命敵前叛亂如何懲處？不是應該即刻依法查辦嗎？

面對這一波武漢肺炎疫情爆發，台灣也不是只靠醫療或疫苗決勝負，最主要還是依靠政府和民眾的共同努力；對於過去兩個月以來，有些地方政府政客梟雄沒能力沒實力防疫又自以為是，故意不聽中央指揮；未來中央政府絕對不宜過度息事寧人，否則不肖政客食髓知味，以後大家有樣學樣就好了！

地方故意唱反調打亂防疫節奏

無恥又不肖的政客明顯故意和中央唱反調，中央說東他就故意做西；中央應拿出魄力，應立即依法查辦是否已經觸犯瀆職罪；全國最高行政機關行政院宜派人接管防疫工作，不可任由害群之馬繼續殘害全國百姓，全國民眾對故意不作為或胡作非為的政客梟雄已經譙到沒力。

地方首長自以為是的我行我素，行政院對這款人渣敗類級別的政客不可持續縱容，該怎麼做就怎麼做；反正台灣是民主國家，未來任何不肖政客在選舉的時候都可以向其選民哭爸哭母，就看選民買不買單。

對地方政府不肖政客毫無原則的縱容是台灣防疫工作的最大敗筆！