觀光局駐桃園機場員工奉令接待主管返台兒子，不僅2人雙雙確診，甚至連該員工年僅5歲的幼子都感染。圖／取自桃園機場臉書（資料照）

觀光局派駐桃園機場一名員工，奉命在20日接待觀光局主秘返台兒子，2人都確診感染武漢肺炎（新冠病毒COVID-19），連該員工5歲兒子也在今天確診，交通部調查後發現主秘請假不符程序，且公器私用，今（30）日指示撤除該主秘主管職務並降調，接受後續調查。

觀光局駐桃園機場員工（案269)，20日曾接待觀光局主管的返台兒子（案277 ），還陪主管兒子一起喝咖啡，2人都確診武漢肺炎，因該名員工並無出國史，研判是被主管兒子傳染。

交通部長林佳龍得知後表示，自海外返台，理應盡速居家檢疫，怎麼還在機場喝咖啡增加接觸他人機會、徒增他人染疫風險？且奉派接待長官之子，也涉有公器私用之嫌，若有特權，絕不寬貸。

交通部下午說明初步調查結果，經會同觀光局、桃機公司、內政部移民署等單位進行調查，觀光局該名主管為該局駐機場旅服中心的上屬長官，卻指派下屬單位同仁接待其親友，顯不符公務原則；正值邊境戮力防疫之際，此等公器私用之情事，應受嚴厲處分，已指示觀光局將該主管撤除原主管職務，並降調接受後續調查。

交通部表示，觀光局該名主管3月20日前往桃園機場接送其返國之子的時間，約為下午3時30分至4時許抵達，該主管雖曾向長官口頭請假，但人事差勤系統迄今查無假單，且有餘裕通知下屬代為接待其子、卻無時間完成假單申請，並未具備事態緊急之情形，請假顯不符程序，恐有曠職之虞，要求觀光局將此案移交考績會審理並進行後續懲處之議處。

交通部指出，經洽桃機公司經內政部移民署查明，該主管之子返國後循一般通關途徑，排隊完成填表檢疫、檢查護照、領行李及通關，並無禮遇通關，但觀光局駐機場同仁在管制區內旅客下機門出口即陪同，走完一般通關程序並陪同走出管制區，實無必要，且有違一般旅客服務比例原則；此外，離開管制區後，因其父（觀光局主管）駕車尚未抵達，派駐機場同仁再接待其喝咖啡等，徒增他人接觸風險，不符返國者防疫規範，將一併進行議處。

另，據機場同仁及相關紀錄顯示，該名主管駕駛私人車輛前往接送並未不當派用公務車，但接送親友返國顯為私人事務，理應依程序事先請假，並不得濫用公共資源；該名主管在其子22日發病、26日通報後，仍出席公務行程及會議，雖其子28日確診後已自主隔離，但為求慎重，交通部已針對該名主管近一週內相關行程接觸的名冊，進行升高防疫等必要措施。