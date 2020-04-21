被問到指揮中心是否要提升到行政院層級，指揮官陳時中今（21）日表示，「大家好像不喜歡我當指揮官，聽起來有點傷心」。圖／擷自疾管署youtube

海軍敦睦艦隊爆發武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）群聚感染，截至今（21）日共有27人確診，但國防部今天缺席指揮中心記者會，外界質疑，雖然指揮中心一級開設，但顯然有部會不聽指令，被問到指揮中心是否要提升層級，指揮官陳時中說，「大家好像不喜歡我當指揮官，聽起來有點傷心」

指揮中心今天召開記者會，媒體提及，敦睦艦從出發到抵港，指揮中心都沒辦法全程掌握，國防部今天也沒派人出席，這次民眾的防疫做的很好，反而是政府之間的溝通沒做好，導致防疫出現漏洞，即使指揮中心一級開設，但顯示有些部會不一定會聽指揮中心的，指揮中心是否要提升到行政院的層級？

「聽你這樣講，好像大家都不喜歡我當指揮官喔，聽起來有點傷心」，陳時中說，沒有啦，政府單位都溝通的非常好，每一個單位的文化不同，需要磨合，並不是一個命令就可以改變的。

陳時中自信的說，「指揮中心跟各單位的磨合都非常好」，如果沒有磨合好，坦白講，今天社會沒辦法守到這條線。

至於國防部為何缺席記者會？陳時中指出，國防部任務很多，明天要到立法院專案報告，也要進行許多調查準備，外界對國防部陸續傳出的訊息有些意見，他請大家多體諒，因艦隊成員現在全員隔離中，很難把狀況問清楚，要到艦上拿取物品也有所限制，但未來會越來越好，因相關接觸者都匡列了，地方也清消過了，可以慢慢的把事情釐清。