台北大都會有兩個港口，分別是基隆港和台北港；台北需要兩條港區捷運：八里捷運（台北港捷運）和基隆捷運。

從前許多人義正嚴詞的抹黑高鐵，現在那些人老了，絕大部分的人選擇性失憶！現在許多人忿恨不平的抹黑北宜高鐵和基隆捷運，大家等著看，以後他們也會選擇性失憶。

柯文哲這種不學無術，除了駡人還是駡人，沒什麼內涵的政客，台北市給他搞了七年，沒有看到什麼政績。許多建設在他眼裏全是賠錢貨，柯文哲沒有遠見，沒有執行力，只有鬥爭力。

請問現在全國老百姓引以為傲的台灣之光台積電是公司剛成立就開始賺錢的嗎？台灣從來就不缺弱智的政客，他們的追隨者很多，他們譙東譙西，就是從來不會譙自己怎麼這麼弱智！

未來的台北港捷運絕對不要像現在新北市政府向中央提出的八里輕軌，要做就要做大的，新北市政府應該規劃從捷運蘆洲站發車，沿著淡水河左岸到台北港的高架中運量捷運系統，未來甚至可以串連機場捷運。

現在淡水地區沒有快速聯外道路，未來淡水地區的車流有一大部分會藉由現正興建中的淡江大橋，轉台64快速道路進市中心；新北市政府不要規劃輕軌去佔未來通車即塞車的淡江大橋兩線車道。

台灣的蚊子館一大堆，但是請問有哪一條軌道建設是多餘的？幾年前被柯文哲批評會虧到不醒人事的淡水輕軌正一步步邁向成功，大家看好了！以後就會有民眾說當初就是沒有遠見，怎麼沒有一步到位做更大更好的建設。

台灣人到日本旅遊時，羨慕日本的軌道建設如何發達，親中民眾會說中國高鐵建設如何進步，但是當台灣要建設時，只會唱衰台灣的政客就帶頭說：未來養不起啦！政客炒地皮啦！政客騙選票啦！這絕對不只是雙重標準而已，這已經達到精神分裂和頭殼裝屎等級。

新北市政府有捷運環狀線的世界級施工成就，中央宜委託新北市來主導和統合；台北港捷運和基隆捷運採中運量、高架、鋼輪鋼軌捷運系統；基隆捷運起點設在南港展覽館站，捷運文湖線、捷運板南線和捷運基隆線三鐵交會在南港展覽館，基隆捷運經台鐵八堵站之後，可以高架挖隧道直達台鐵基隆站和基隆港遊輪旅客中心；建議現在規劃建設一步到位，否則八渚到基隆車站的第二階段將遙遙無期。

北宜高鐵設站地點歷經社會各界吵來吵去之後，截至目前為止民進黨已有共識，建議設站於現在宜蘭車站以南，蘭陽溪以北的範圍內，其實這就是廣義的縣政中心站；這絕對是衡量溪北和溪南民眾各方利益，展望未來數十年後可能需要的花東高鐵，進可攻退可守的最佳設站地點；位址在宜蘭縣政中心，附近有宜蘭縣政府、宜蘭縣議會、宜蘭科學園區等，附近土地平坦寬廣多農地，徵收花費可以較少，也較少民眾抗爭；強烈要求交通部儘快選定站址；至於規劃的細節，宜尊重中央、尊重專業，地方人士就不要為了自身利益來以私害公，假選民服務之名行假公濟私之實是台灣政客的日常；未來乾脆也不要取名為縣政中心站，建議如同日本一樣，取名為高鐵宜蘭站和台鐵新宜蘭共構；日本的新幹線和在來線（日本的一般鐵路）共站的成功案例不勝枚舉，非常值得我國參考學習。

古人說造橋鋪路功德無量，時代進步了！民主時代的軌道建設需要大家的支持和鼓勵！我們要投資未來！投資未來！投資未來！未來世代會感謝我們這一代的遠見、魄力和執行力。