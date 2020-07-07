港版國安法強行闖關，應可喚醒台灣朝野，走出錯誤迷思，對台灣主體意識有更正確認知。台灣必須密切與美國和日本合作，才有可能落實二戰後最終國家法理定位，進而成為一個真正擁有領土主權的法理國家。圖／擷自Pixabay、總統府flickr，民報合成

歹年冬、厚肖郎、災厄特別多。疫情一波未平，洪水氾濫又至。香江七一全民怒，中國強推港國安；眾院速裁自治案，全球髮指習霸權。中國全國人大常委會於6月30日通過香港特別行政區國家安全法，當晚深夜11時立即生效，北京派駐香港「國安公署」和香港「國安委員會」隨即成立。

7月1日是香港回歸中國第23周年，理當歡聲雷動舉世慶賀，誰知中國竟然完全否決，港民於2019年反送中訴求。在當天強行啟動，香港特區維護國家安全法，正式宣告凡事硬送中，香港過去被鄧小平保證，馬照跑、舞照跳，五十年不變，香港享有一國兩制的承諾已告壽終正寢。自即日起，中國法律凌駕特區基本法，所有事端話語權，完全由北京說了算，不管您在全球任何地方，只要您曾批評過中國、或支持香港人爭自由，不論是透過語言、文字、網路或傳播，都已構成違法事實，隨時都有可能被逮捕定罪、最高無期徒刑。

香港特區國家安全法全文共計六章66條，開宗明義指出，為堅定不移並全面準確貫徹「一國兩制、港人治港、高度自治」的方針，維護國家安全，而制定實施。中央人民政府對香港特別行政區，有關的國家安全事務負有根本責任。香港特別行政區亦負有維護國家安全的憲制責任，所以應當履行維護國家安全的職責。

香港特別行政區維護國家安全委員會的工作，不受香港特別行政區任何其他機構、組織和個人的干涉，工作信息不予公開。特區國安委員會，作出的決定不受司法覆核。國安委員會，設立國家安全事務顧問，由中央人民政府指派，就特區國安委員會，履行職責相關事務提供意見。國家安全事務顧問，列席香港特別行政區、維護國家安全委員會會議。警務處維護國家安全部門，可以從香港以外聘請、合格的專門人員和技術人員，協助執行國安職務。香港國安開支，由政府一般收入撥出，不受香港現行法律規定限制。

一國一制正式來臨

該法第三章罪行和處罰，明列分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。今後任何人組織、策劃、實施或者參與實施，被中共認為是在分裂國家、破壞國家統一行為嫌疑者，不論是否使用武力或者以武力相威脅，都屬犯罪。任何煽動、協助、教唆、以金錢或者其他財物資助，被中共認定的犯罪行為，都屬犯罪。香港司法一切以中央旨意為依歸，一國一制已實質啟動、正式來臨。

任何人在香港特別行政區內違犯者，適用該法。在香港特別行政區註冊的船舶，或者航空器內違犯者，也適用該法。香港特別行政區永久性居民，或者在香港特別行政區成立的公司、團體等法人，或者非法人組織在香港特別行政區以外違犯者，適用該法。不具有香港特別行政區永久性居民身份者，在香港特別行政區以外違犯者，適用該法。中國法律管轄範圍，顯然已超越國界無遠弗屆，遍及世界各個角落。

國安法雖然自稱，要貫徹落實香港一國兩制，其實正好相反，它完全剝奪港人自主自治。因為司法最終是，由中央人民政府來裁決。由中央政府指派的安全事務顧問，簡直就是太上皇，絲毫不代表香港民意，而且無法挑戰駁斥。國家安全委員會開銷經費，完全由中央支付控管，不接受民意監督。該法推出後，當天就受到香港人民走上街頭誓死抵抗；美國國會也火速通過，香港自助法案聲援香港人民，並對中國有關人員祭出制裁。自6月29日起撤銷香港特殊貿易地位，暫停對香港執行優惠待遇，並限制警用防衛設備與技術出口香港。英國則宣佈將強化，英國國民海外護照（BNO）持有人簽證權利，允許他們免簽證入境。

港版國安法實施後，中國國民黨主席江啟臣即刻在第一時間內，撇清與香港民主運動者黃之鋒關係。他說：我曾「問過黃確認他並非港獨」，江以為自己認定黃之鋒不是港獨，就可以撇清關係劃清界線。豈不知黃之鋒是不是港獨的界定權，在北京手中，而不是江自己說了算。按照港版國安法條文，中共享有分裂、顛覆、恐怖與勾結境外與外國勢力其身分、行為、活動唯一的解釋權，真是此地無銀三百兩，欲蓋彌彰自曝其短。

藍營資深媒體人趙少康批評，撤銷美國給予香港的特殊地位的態度消極，歐美制裁中國根本沒用。他強調，香港和台灣不同，香港主權在1997年後就回歸中國了，解放軍是住在香港，包括香港的水電、垃圾處理都靠著中國大陸。香港有事還可以靠英國，因為它曾是英國殖民地，美國可靠嗎，你看美國能做什麼？現在英美跑了，還會支持你嗎，所以這是給台灣一個教訓，不要依靠美國。趙還說，在中美對峙過程，中國一再重複強調，台灣是中國不可分割一部份，但卻從來沒有聽過，美國對台灣有任何承諾。言下之意其實趙本人也蠻擔心，哪天他不能批評政府、評論時局，那日子就難過了。

港版國安法包山包海

看來這部港版國安法還真管用，任何支持中華民國訴求，或揮舞中華民國青天白日旗者都屬非法。環顧台灣政壇，幾乎人人有獎，每個政黨都標榜中華民國，也都停留在，目前台海對峙是1949年國共內戰未靖、苟延殘喘的殘局。國民黨人做如是觀，民進黨人又何嘗不是。國家定位，從中華民國在台灣、中華民國是台灣、台灣屬中華民國、到中華民國台灣，所有政黨都把台灣勞勞地鎖入中華民國。這正好給中華人民共和國一個口實，來接收台灣。因為依據聯合國第2758號決議，自1971年10月25日起，中華民國已被中華人民共和國給繼承了。

既然如此，那中華人民共和國為何不派兵佔領台灣呢？是因為中華民國，自己有足夠能力來阻擋，中國解放軍逾越雷池一步，還是另有他故兮？其實這正是，大多數台灣人民，尤其是如趙少康等泛藍人士，所不了解的台灣歷史，與真正應有的國際法理定位。台灣現況，當然不是國共內戰苟延殘局，而是第二次世界大戰後，至今美國在西太平洋未完成的國際事務。

美國是經由舊金山和平條約授權，掌管台灣澎湖在二次大戰後的主要佔領權國。雖然1945年9月2日，麥帥第一號軍令，委由蔣介石軍事佔領，但1979年1月1日起，已撤銷對中華民國的承認，只承認在台灣島上的治理當局。雖然趙少康抱怨，美國從沒有開口表明對台關係，其實只要用點心就知道，美國早在41年前，就透過台灣關係法，白紙黑字告訴國際社會，美國與台灣的法理關係。任何人只要稍具一點國際事務常識，都會知道守護台灣，是美國被國際社會授予的歷史任務、與神聖使命。

過去因為時空作弄，台灣人民始終被洗腦，誤導歷史認知，總以為台灣是二次大戰的戰勝國。執政者一再拿中華民國流亡政府來欺騙，說台灣或中華民國是一個主權獨立的國家。希望這次港版國安法作亂，能徹底喚醒台灣朝野，走出過去被洗腦錯誤迷思，對台灣主體意識才能有正確的認知。台灣必須要密切與美國和日本合作，才有可能落實二戰後最終國家法理定位，進而成為一個真正擁有領土主權的法理國家。