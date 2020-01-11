民進黨成為這次選舉的大贏家，不但拿到總統的職位，也在國會得到過半的席次，人民做這樣的選擇，是要給民進黨全面執政的機會，以達到「護國保台」的目標，這是這次選舉的最大意義，蔡英文與民進黨對此要做出正確的解讀，才會真正做到「台灣要贏」！圖／蔡英文競選辧公室提供，資料照

「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」，這是唐朝詩人李白在60歲時，被貶流放，感覺到自己的政治生命已經終結，卻突然被大赦，在悲喜交加中寫下了這首詩。這次總統選舉的結果，台灣人民的感受，同樣也是「悲欣交集」，「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」，正是這次大選的最佳寫照。

這次總統選舉，蔡英文順利連任成功，她是尋求連任的候選人，具有豐沛的行政資源，這是她的優勢，台灣自從1996年實施民選總統以來，包括陳水扁、馬英九在內，尋求連任，都能衛冕成功，可以看出來，誰能掌握行政資源，誰就可以擁有競選的優勢！

蔡英文其實打破歷史上難得的一項紀錄，過去做改革的人，很少在那個時代就能得到好的評價，往往是以悲劇收場，宋朝王安石變法，晚清康梁變法，都是如此，蔡英文推動年金改革，引起軍公教人員的反彈，進行激烈的抗爭，年改造成的紛爭，卻没有衝擊到總統大選，可能會跌破國內外許多人的眼鏡。

蔡英文推動的施政，包括一例一休、同婚等政策，都具有爭議性，成為泛藍陣營批評的焦點，在這次選舉中，發酵成為熱門的議題，反對陣營以懸掛布條的方式，點名批判民進黨，形成一股風潮，結果並没對選舉產生太大的影響，可見在以大局為重的情況下，人民願意不計代價的支持民進黨。

香港的反送中運動，形成的「芒果乾」（亡國感）社會氛圍，讓蔡英文好像是撿到「槍」一樣，民進黨也隨著水漲船高，人民願意給民進黨一次護國保台的機會，導致「棄保效應」發揮得淋漓盡致，在這樣的情況下，民進黨全面性勝利，相對的，是打壓了小黨生存空間。

這次選舉確定了兩大黨的政治制度，將會是常態，小黨生存困難重重，要突破政黨門檻，並不容易， 小黨山頭林立，没有整合，碰到民進黨喊出「投票給小黨只會浪費」的聲音，就兵敗如山倒，没有立足之地。

民進黨成為這次選舉的大贏家，不但拿到總統的職位，也在國會得到過半的席次，人民做這樣的選擇，是要給民進黨全面執政的機會，以達到「護國保台」的目標，這是這次選舉的最大意義，蔡英文與民進黨對此要做出正確的解讀，才會真正做到「台灣要贏」！