曾啟瑞，1951年出生於屏東的東港，建國中學畢業後，1969年考入台北醫學院醫學系，1976年北醫畢業後進入台北榮總的婦產科接受住院醫師的訓練。1980年他前往美國哈佛大學公共衛生研究所攻讀碩士學位，1981年他進入哈佛醫學院的Brigham & Women's Hospital擔任不孕症及生殖內分泌的研究員，當時全世界第一個試管嬰兒路易斯․布朗，是1978年在英國誕生，為世界的生殖醫學投下了震撼彈，美國緊跟著在1981年直追而上，發展出世界第一流的生殖技術，為不孕症患者帶來新的希望。曾啟瑞恭逢其盛在哈佛學到了試管嬰兒最新的尖端技術，1983年10月他回到台北榮總負責試管嬰兒實驗室，1985年4月16日他成功創造了台灣第一個試管嬰兒的誕生，從此他一頭栽入了不孕症和試管嬰兒的生殖醫學研究和臨床服務的生涯。他因為北醫恩師徐千田的感召回北醫服務，打造了全台灣第一流的生殖醫療團隊，每年在北醫生殖醫學中心產出3000個試管嬰兒，造福了無數的不孕症夫婦，被稱為「台灣試管嬰兒之父」，確實當之無愧。

曾啟瑞在專業研究的領域非常傑出，他的論文超過210篇，他發明的「自體粒線體轉殖技術」是全球成功的首例，而「冷凍13年精液解凍雙胞胎活產」是亞洲首例，他帶領的北醫團隊研究論文曾獲頒「歐洲人類生殖及胚胎年會」最佳論文獎，而在亞太生殖醫學會的十一個論文獎中，北醫團隊就獲得四個獎項，他也多次的獲頒美國生殖醫學會的「Star Award」，2012年他獲頒「全球華人生殖醫學會」終身成就獎，2015年他以「子宮內膜異位症體外診斷試劑開發與應用」獲得國家新創獎。在他和台灣生殖醫學專家的領航下，以36.7%的試管嬰兒治療著床率，高居世界排名第二，僅次於美國，而台灣的試管嬰兒寶寶也突破了十萬個，讓台灣成為亞洲不孕症患者求診的首選，這是台灣生殖醫學發展的里程碑。

曾啟瑞不只在他的專業領域有傑出表現，他也擔任過台灣生殖醫學會、泛太平洋生殖醫學會、亞太生殖醫學會及台灣粒線體醫學會理事長。2004年至2013年他還出任台北醫學院院長職務，對醫學教育尤其是人文和社會關懷非常的用心，在北醫的醫學人文講座他常邀請國內外知名學者，到學校和學生互動。他的夫人常玉慧女士是資深優秀的媒體人，主持教育電台節目，經常介紹好書，並邀訪作者分享人生智慧，夫唱婦隨有如神仙俠侶，令人敬佩。在北醫服務超過三十年退休後，曾啟瑞夫婦在2020年發願打造亞洲旗艦型生殖醫學中心，在信義區創設了「TFC台北生殖醫學中心」以「生殖領域的台積電」為目標，希望提供世界頂尖一流的實驗室和不孕症的就醫環境，集合了台灣一流的名醫，要為台灣的生殖醫學，再創新的里程碑，且讓我們拭目以待並給予最大的祝福！

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集