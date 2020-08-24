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每日國際焦點
白俄羅斯數萬抗爭者湧入首都街頭，軍方警告將出動維安，盧卡申科表示將關閉發生抗爭的工廠。
俄羅斯反對派領袖Alexei Navalny於22日離開塞爾維亞前往德國，在柏林入院。歐盟、波蘭、聯合國都表達關切。
21日聯合國安理會針對伊朗禁運再度投票，15成員國中13國投下反對票，反對美國重提伊朗禁運。13國包括英、法、德、比、中、俄、越、尼日、聖文森及格瑞那丁、南非、印尼、愛沙尼亞、突尼西亞。多明尼加未表達反對。
利比亞內戰雙方21日宣布停火。波灣六國、埃及表示歡迎。
詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦
菲律賓
菲律賓外交部對中國發出正式抗議，譴責3個月前中國於黃岩島爭議海域沒收菲國漁民漁具。2012年中國武力強行佔領黃岩島礁。
泰國
泰國外長表示中國準備與湄公河流域國家分享水位資訊。
緬甸
緬甸以防疫因素封鎖若開省。
新加坡
新加坡研究發現COVID-19較弱毒性變種。
巴布亞新幾內亞
巴布亞新幾內亞禁止中國參與疫苗測試者入境。
白俄羅斯
數萬抗爭者湧入首都街頭，軍方警告將出動維安，抗爭者將面對軍方而非警察。
反對派領袖呼籲人民加強抗爭以逼迫盧卡申科重新選舉。
盧卡申科表示將關閉發生抗爭的工廠。
歐盟呼籲白俄羅斯停止對反對黨司法調查。
俄羅斯
21日德國醫療團抵達塞爾維亞，反對派領袖Alexei Navalny於22日離開塞爾維亞前往德國，在柏林入院。
歐盟呼籲俄國讓Alexei Navaln前往德國就醫。
波蘭嚴重關切Alexei Navaln健康。
聯合國關切Alexei Navaln案。
美國
7月住宅銷售連二月大幅成長，8月採購經理人指數升至54.7，顯示經濟穩定復甦。
哥倫比亞
一日內發生3起毒販攻擊事件導致17死。
委內瑞拉
因應哥倫比亞總統指出委國可能向伊朗買飛彈，委國獨裁者馬杜羅表示這是個好主意。伊朗與委國都身為遭美國禁運國家，伊朗5月時曾運送汽油給委國緩解能源危機。
伊拉克
美國為首聯軍部隊23日撤出巴格達北方伊拉克塔吉基地，移交給伊拉克安全部隊。過去此基地曾有2000名聯軍部隊，已經大多於2020年夏季離開，近來此基地屢遭民兵火箭攻擊。
巴斯拉抗爭群眾於議會大樓放火，警方發射實彈驅逐。
土耳其
土耳其可能於2021年向俄羅斯購買新一批S-400飛彈。土耳其向俄國購買S-400，導致美國停止出售F35戰機給土國，並威脅若土國布署S-400將給予制裁。
艾爾段將科拉教堂也改為清真寺。
閃洪23日造成5死12失蹤。
馬利
政變軍方與西非共同體調停者會面討論如何還權於民。
美國表示將暫停與馬利軍方的軍事合作。
以色列
加薩走廊衝突升級，民兵發射火箭，以色列連夜轟炸還擊。
伊朗
21日聯合國安理會針對伊朗禁運再度投票，15成員國中13國投下反對票，反對美國重提伊朗禁運。13國包括英、法、德、比、中、俄、越、尼日、聖文森及格瑞那丁、南非、印尼、愛沙尼亞、突尼西亞。多明尼加未表達反對。
美國21日對14名伊朗高官發布旅遊禁令。
聯合國國際原子能總署總裁24日抵達伊朗，要求伊朗允許觀察員檢視2處前核設施。聯合國國際原子能總署6月通過決議要視察該二處設施，伊朗拒絕造成對峙月餘。
利比亞
利比亞內戰雙方21日宣布停火。
波灣六國的海灣阿拉伯國家合作委員會對利比亞停火表示歡迎。
埃及歡迎利比亞停火。
索馬利亞
巴拿馬籍貨輪愛琴二號自阿聯運載貨物至首都摩加迪休，20日遭索馬利亞警察登船，最初報為海盜劫船，之後改報為登船時船隻受損，因而改變航線，目前西班牙籍軍艦聖瑪莉亞號正密切監控情勢。
索馬利亞海盜釋放2015年3月22日劫持伊朗船隻上的最後3名伊朗船員。2010~2019年有2300人遭海盜劫持。
民主剛果(前薩伊)
疑似伊斯蘭民兵劫掠2個村莊殺害13人。2019年起烏干達民兵聯盟民主軍已經殺害超千人。
辛巴威
辛巴威總統22日開除中央銀行總裁。
肯亞
首都大部分公立醫院醫師於21日罷工抗議遲發薪水與缺乏保護裝備。