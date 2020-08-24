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每日國際焦點

白俄羅斯數萬抗爭者湧入首都街頭，軍方警告將出動維安，盧卡申科表示將關閉發生抗爭的工廠。

俄羅斯反對派領袖Alexei Navalny於22日離開塞爾維亞前往德國，在柏林入院。歐盟、波蘭、聯合國都表達關切。

21日聯合國安理會針對伊朗禁運再度投票，15成員國中13國投下反對票，反對美國重提伊朗禁運。13國包括英、法、德、比、中、俄、越、尼日、聖文森及格瑞那丁、南非、印尼、愛沙尼亞、突尼西亞。多明尼加未表達反對。

利比亞內戰雙方21日宣布停火。波灣六國、埃及表示歡迎。

詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦

菲律賓

菲律賓外交部 對中國發出正式抗議 ，譴責3個月前中國於黃岩島爭議海域沒收菲國漁民漁具。2012年中國武力強行佔領黃岩島礁。

泰國

泰國外長 表示 中國準備與湄公河流域國家分享水位資訊。

緬甸

緬甸 以防疫因素封鎖 若開省。

新加坡

新加坡 研究發現 COVID-19較弱毒性變種。

巴布亞新幾內亞

巴布亞新幾內亞 禁止 中國參與疫苗測試者入境。

白俄羅斯

數萬抗爭者 湧入 首都街頭，軍方警告將出動維安，抗爭者將面對軍方而非警察。

反對派領袖 呼籲 人民加強抗爭以逼迫盧卡申科重新選舉。

盧卡申科 表示 將關閉發生抗爭的工廠。

歐盟 呼籲 白俄羅斯停止對反對黨司法調查。

俄羅斯

21日德國醫療團 抵達 塞爾維亞，反對派領袖Alexei Navalny於22日離開塞爾維亞前往德國，在柏林入院。

歐盟 呼籲 俄國讓Alexei Navaln前往德國就醫。

波蘭 嚴重關切 Alexei Navaln健康。

聯合國 關切 Alexei Navaln案。

美國

7月住宅銷售連二月大幅成長，8月採購經理人指數升至54.7， 顯示經濟穩定復甦 。

哥倫比亞

一日內 發生 3起毒販攻擊事件導致17死。

委內瑞拉

因應哥倫比亞總統 指出 委國可能向伊朗買飛彈，委國獨裁者馬杜羅表示這是個好主意。伊朗與委國都身為遭美國禁運國家，伊朗5月時曾運送汽油給委國緩解能源危機。

伊拉克

美國為首聯軍部隊23日 撤出 巴格達北方伊拉克塔吉基地，移交給伊拉克安全部隊。過去此基地曾有2000名聯軍部隊，已經大多於2020年夏季離開，近來此基地屢遭民兵火箭攻擊。

巴斯拉 抗爭 群眾於議會大樓放火，警方發射實彈驅逐。

土耳其

土耳其可能於2021年向俄羅斯 購買 新一批S-400飛彈。土耳其向俄國購買S-400，導致美國停止出售F35戰機給土國，並威脅若土國布署S-400將給予制裁。

艾爾段 將科拉教堂也改為清真寺 。

閃洪 23日造成5死12失蹤。

馬利

政變軍方與西非共同體調停者 會面討論 如何還權於民。

美國表示 將暫停 與馬利軍方的軍事合作。

以色列

加薩走廊 衝突升級 ，民兵發射火箭，以色列連夜轟炸還擊。

伊朗

21日聯合國安理會 針對 伊朗禁運再度投票，15成員國中13國投下反對票，反對美國重提伊朗禁運。13國包括英、法、德、比、中、俄、越、尼日、聖文森及格瑞那丁、南非、印尼、愛沙尼亞、突尼西亞。多明尼加未表達反對。

美國21日對14名伊朗高官 發布 旅遊禁令。

聯合國國際原子能總署總裁24日抵達伊朗， 要求 伊朗允許觀察員檢視2處前核設施。聯合國國際原子能總署6月通過決議要視察該二處設施，伊朗拒絕造成對峙月餘。

利比亞

利比亞內戰雙方21日 宣布停火 。

波灣六國的海灣阿拉伯國家合作委員會對 利比亞停火 表示歡迎。

埃及 歡迎 利比亞停火。

索馬利亞

巴拿馬籍貨輪愛琴二號 自阿聯運載貨物至首都摩加迪休，20日遭索馬利亞警察登船，最初報為海盜劫船，之後改報為登船時船隻受損，因而改變航線，目前西班牙籍軍艦聖瑪莉亞號正密切監控情勢。

索馬利亞海盜 釋放 2015年3月22日劫持伊朗船隻上的最後3名伊朗船員。2010~2019年有2300人遭海盜劫持。

民主剛果(前薩伊)

疑似 伊斯蘭民兵劫掠 2個村莊殺害13人。2019年起烏干達民兵聯盟民主軍已經殺害超千人。

辛巴威

辛巴威總統22日 開除 中央銀行總裁。

肯亞