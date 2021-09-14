桃園直轄市人口將近230萬，新竹縣人口55萬左右，新竹市人口大約45萬，如果新竹縣市和桃園市合併成為一座人口330萬左右的國際大都會，絕對是值得桃園市民和新竹縣市民眾思考的方向之一，在此只是拋磚引玉，期待社會各界集思廣益，集眾人之智慧一定勝過個人閉門造車。

桃園市和新竹縣市合併，絕對可以發揮1加1大於2的效果，桃園市的特色是擁有獨一無二的台灣國門桃園國際機場，新竹縣市則是全國唯一並且名列世界第二的新竹矽谷，資訊科技產業幾乎全是外銷產業，都倚靠桃園國際機場進出口，國內外買家賣家和產業相關人員出入國門稀鬆平常，如果讓機場和產業結合，雙方一定互蒙其利。

桃竹合併打造世界級大都會

台北市和新竹市中間隔著新北市和桃園市，彼此的土地是沒有相連的，如果位於台北市石牌的陽明大學和位於新竹市的交通大學，雙方為了迎接未來世界一流大學的挑戰，願意捐棄成見，願意不太計較名位的先後順序，合併成為國立陽明交通大學，以便更具競爭力來迎接未來的挑戰，那麼從小到大我們所耳熟能詳的桃竹苗地區，厝邊隔壁的桃園和新竹為了成就一座世界級更美好的城市，有什麼是彼此不能妥協、有什麼是不能共同努力去克服的呢？

桃園新竹直轄市，擁有獨一無二的台灣國門，擁有世界獨一無二的資訊科技產業，還有未來世界一流的生物醫學科技產業；桃園市和新竹縣市合併成一座更為傑出並且更加有份量的城市，絕對值得桃園和新竹的民眾思考，也值得朝野政治人物認真思考！