這是很不尋常的場景，面對第三波新冠病毒的變種氾濫，德國疫情再度嚴峻，即便疫苗開始接種，但感染人數還是不斷激增。總理梅克爾夫人同16個州的州長通霄達旦討論緊急對策，3月23日宣布在即將來到的復活節假日（4月1〜5日）期間，施行嚴厲的管制，不僅包括商業活動，也限制人們的家庭親友團聚（比如，兩家不得超過5個大人）。

收回「禁令」總理道歉

其實4月2號週五是耶穌受難節（Karfreitag／Good Friday），本就是例行假日，而4、5號兩天是週末和復活節週一，也是例行的假日，週六，食物和民生商店可以開門，真正受禁的不過是1號周四。政府一宣布周四進行整日宵禁，全國沸腾，争相指責，記者報導小的商家瀕臨關門倒閉，貧困家庭度日艱難，孩童身心受損，老人寂寞難耐，總之，這日子沒法過啦！

眼看民意洶湧，梅克爾總理在36小時之後，即3月24號那天，出現在電視上，宣布收回成命，並且說，這個（復活節封鎖）決定是錯誤的，這是我一個人要承擔的責任，向大家道歉，請民眾原諒我。雖然梅克爾夫人一向很謙虛低調，從來不沾沾自喜，從來不居功，但是公開地向社會道歉，只為了一天的「宵禁」命令，而且又不是她自說自話決定的，而是跟16個州長挑燈夜戰，商量了12個小時，最後大家拍板通過而決定的，怎麼她就把責任都往自己身上攬了？

道歉背後的真相

媒體的反應是多方面的，有表示讚賞她的勇氣和度量，或承認她的政治負責態度，卻也有說風涼話的。到底她是「為什麼」而道歉，總不會只為了那兩天的「宵禁令」吧？實際上是自從疫情一年前爆發以來，開始第一波時，德國政府處理得當，一切都控制得不錯，而且舒緩和救援款項很快就分發到商界、企業和個人手裡。到秋冬季的第二波時，怨聲就多起來，認為政府沒有做好預防的準備，受創最重的是教育界，孩童們無法上學，小業主也都支撐不下去了。待到疫苗研發出來，世界各國都開始接種疫苗，而最先研發的德國美因茲生物科技企業（BioNTech）和美國輝瑞藥廠（Pfizer）所生產的疫苗似乎被美國搶先佔據了大部分，而歐洲只分到小部分，德國方面更是缺之又缺。眼看英、美這些國家疫苗接種都能分派到青年一層了，而德國80歲以上的老年人都還沒有全部輪完，年輕一點的，更還需要等待，這令民眾非常不滿意。梅克爾政府的理由是，德國不能單獨自救，得和歐盟同步，這個姿態委實很高，也得到其他國家的讚許，但是德國本國人並不欣賞。進入春季，病毒變種頻出，引發第三波疫情，政府急忙再次拋出封鎖宵禁的命令，但是人民的耐心已經失去，怨聲載道，好像政府比病毒更為可惡，人們批評官僚作業，批評政府無能。其實，政府的決策都是跟科學家、醫學專家討論之後，才定下的。可惜專家們的看法也都各自不同，要找到一個四方滿意的優良策略，實屬不易。



德國美因茲生物科技企業（BioNTech）和美國輝瑞藥廠（Pfizer）所生產的疫苗似乎被美國搶先佔據了大部分，而歐洲只分到小部分，如今疫情進入第三波，在疫苗接種成效緩慢令民眾非常不滿意。示意圖／擷自公視新聞影片

民主制度沒有「光偉正」

梅克爾總理公開為抗疫決策道歉，好幾位州長也立即站出來說，這是我們大家一起決定的，責任在全體參與者身上。由於今年是大選年，所以政治家的一舉一動都能牽動民意，直接或間接影響到秋季的選舉。梅克爾夫人當了四屆總理，任期16年，她已經說明不會再度參選了。此時她把責任攬在自己身上，大約是心裡準備好，不計較個人的聲譽和權威得失，只為她基民盟和同盟的基社盟的政治家清理了道路。最近有些基民盟的議員因涉及口罩進口的濫權和收取大量佣金而下台，造成人民對執政的基民盟的厭惡，從十天前兩個州的選舉結果，基民盟損失很多選票的事實，就看得出來，一顆老鼠屎，壞了一鍋粥，幾個黨內政治家的齷齪，連帶把整個黨的信譽都拖下水。

民主國家多黨制的好處就在於此，通過媒體的監督下，政府犯了錯，第一時間就傳到百姓眼耳中，用選票來否決犯錯和無能的政府。

習慣了一黨專政的中國人民一定覺得德國人不可理喻，太蠢了，一個病毒就把整個國家弄得雞犬不寧，為了一個並不緊要的決定，國家領導就要道歉認錯，這還能辦成什麼事呢？看咱中國「光偉正」的共產黨，餓死幾千萬人都沒事，風平浪靜，水波不興；坦克開上街輾過學生市民，誰還哼過一聲？不聽話的都關起來，都「和諧」掉。家裡老百姓聽話，國際上也得聽習主席的，別對我們指手畫腳，「中國人不吃這一套！」瞧那楊潔篪說得多好，盡顯大國的威風，盛世的風采。這不是「東風壓倒西風」麼？毛主席顯靈了。

民族主義，一點就通

近日大陸網民的瘋話、妄語，鋪天蓋地，以前老毛說「階級鬥爭，一抓就靈。」現在是「民族主義，一點就通。」在國際外交上，逞了口舌之快，就全民若狂，萬眾歡騰。

1840年「鴉片戰爭」過去都快兩百年了，當時落下的民族恥辱，簽下的不平等條約，至今還陰魂不散，鑽進百姓的骨髓裡，獨裁者善於利用這種民族自卑感來左右群眾心理，任何來自外國的批評，習政府立馬將「辱華」的符咒祭出，像西方公司為了維吾爾人受到壓迫，要禁止收購新疆棉花，習政府一表示「震怒」，民眾馬上開始實際行動，抵制洋貨，排斥瑞典H&M的產品。怎麼就沒有中國人為那百萬被關進「再教育營」中的維吾爾人表示同情？大陸人明明知道中共的宣傳機構最會說謊，最善於散佈謠言和假消息，但是一碰到「民族大義」的問題，所有人都成了愛國愛黨的愚民了。看來我們的世界，今後又會成為民主和極權陣營的對峙，中共政府在全球拉攏利誘一些或貧窮、或專制的國家，「一帶一路」已經打了頭陣，眼看它起高樓，眼看它宴賓客，一個密織的利益網業已形成，民主國家再不覺醒，再不團結一致來維護自由民主和人權的普世價值，那就真是前途堪憂，愧對下一代了。



作者指出，西方公司為了維吾爾人受到壓迫，要禁止收購新疆棉花，習政府一表示「震怒」，中國民眾馬上開始實際行動，抵制洋貨，排斥瑞典H&M的產品。示意圖／擷自CCTV影片