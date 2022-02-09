今年小年夜，永興醫依照往例，對一些老朋友發出聚會邀請，過去，這種餐會通常以紅酒或威士忌為主，我知道永興醫師偏好高粱，唯一不同，今年多了立陶宛的啤酒，成為眾友首選，於是，酒酣耳熱之際，大家就從立陶宛事件談起，飯後，眾人談性正濃，就把疫情解封後的立陶宛旅行，納入正題，並且由陳順勝教授規畫行程，陳醫師是台灣腦神經權威，曾經周遊列國，波海三國自然熟悉，此番小國為了台灣尊嚴，力抗老共，讓飽受霸凌的台灣人相當激賞，也讓國際耳目一新，痛喝被老共海關拒絕的立陶宛酒，只是發洩心頭之怒而已，能夠親履該國拜訪，順訪愛拉其他兩國，表現台灣人的義氣，才是眾人所期待。

永興每年的小年夜會，其實也是台杏文教基金會的聚會，這群人長期觀察，背後協助，陪伴永興對台灣社會的努力付出，從戒嚴前的平反二二八運動，到關心人權運動，永興醫師無役不與，到最後自己投入政治，因此更多人受到永興人格感召，也願意追隨永興腳步，對台灣社會付出關心，我雖然不是台杏人，但是，我長期落魄江湖帶酒行，生命一路相當坎坷，本欲終老山林，不問世事，幸遇永興，尚能再起，算來，永興是我生命中的貴人。

這個由永興醫師一手創建的基金會，如今已經邁入37年，長期以來，關心本土文化的推廣落實壯大，去年，新任的董事長陳政宏醫師，也在2022年的自我期許中表示：台灣在長期中國文化影響壓力下，假中國人遍布各地，已經危害台灣，致使台灣人在國家認同上產生矛盾，台杏應該為台灣國家文化再造，作出更多努力，因此，今年的工作目標，是尋找一個可以做為台杏醫師再度懸壺濟世的平台，這個場域除了看診以外，也必須有更大空間，做為舉辦各項有關台灣文化、歷史、教育、醫療、社會或政治議題的論壇場所，如同1923年民報創辦初衷，醫師除了必須懸壺治療病人以外，也必須教育治療台灣社會，達到所謂上醫醫國的理想。

談到這個地方，大家興致更高，永興醫師也話鋒一轉，談到最近的國際局勢，尤其是俄烏大戰在即，烏克蘭人所表現的抗俄意志，更令人動容，一位烏克蘭母親拿出家中舊式衝鋒槍說：「讓我們為下一代免受欺壓而戰」，很多已經退伍的白領階級，更是主動加入組織民兵，利用荒廢土地，集合群眾，訓練自己，烏克蘭人民願意為國家的自由而戰，確實讓台灣人汗顏，說起來，台灣人面對戰爭危機，根本不會小於烏克蘭，但是，兩國相比，台灣雖有60%人願意為台灣而戰，感覺上卻顯得醉生夢死一般，逃避現實多於面對，政府也疏於正向引導，好像要學中國把悲劇辦成喜事。

永興醫師的個性，總是先天下之憂而憂，尤其是，看到執政黨面對如此危險的局面，嘴砲多於實際，除了在後備軍人延長訓練時間以外，所謂全民抵抗的規劃，策略根本付諸闕如，例如共軍如果登陸，人民如何實施全民抵抗，如何去領槍，如何組織民兵，甚至如何進入游擊戰，完全一片空白，不免讓我們這些誓死不當中國奴隸者感到憂慮。

永興的憂心並非多餘，從歷史來看，小國能夠逃過大國欺凌，唯一方法就是全民皆兵，全民團結，表現玉石俱焚的決心，否則無一可以逃過被奴隸的下場，尤其是，面對邪惡不講理的「中共國」，台灣人更不可以以為只要乖乖投降，就可以保全自己身家財產生命。

瑞士就是最典型例子，1937年，德國納粹表面承認瑞士中立國身分，並公開宣布；軸心國對瑞士絕對不會侵犯，但是，1940年，希特勒已經暗中佈局「冷杉行動」，又稱聖誕樹行動，準備聯合義大利，用35萬大軍入侵瑞士，後來看到瑞士全民皆兵，才打消入侵念頭。

瑞士在1885年建立全民皆兵體制，人口六百萬，正規軍才四萬，但是，48小時內，瑞士可以動員35萬大軍，1662年，瑞士通過「民防法」，規定每位公民每年要接受2到4周軍事訓練，每年至少一次要體驗地下碉堡生活，瑞士各地建構600萬掩體，戰爭開打，可以容納90%人民，而且根據法律，聯邦到各州必須組織民兵，並且把編制和集合領槍，領乾糧地點紀錄在手冊，家家戶戶都有一冊，以便戰爭到來，立即可以集合抗敵。

以色列更不用說，帶槍喝咖啡，在這個國家是家常便飯，因為隨時可能戰爭，以色列在72小時內，可動員60萬大軍，所以周邊阿拉伯國家不敢欺負。

回頭看看台灣，問一下旁邊朋友，有誰知道；如果老共大軍登陸，人民到哪裡領槍抗敵？還是要向蘇貞昌所說；去拿掃把？2015年，政府通過「國防法」，「全民國防教育法」，「全民動員防衛準備法」，但是，去年，全民防衛動員署，在立委逼問下才成立，但是，全民防衛動員署到底幹了甚麼?到底要如何防衛共軍上岸？人民自願軍如何建立？如何編制？如何佈建？戰爭一到，如何發放槍枝，這些資訊恐怕更需要讓人民知道。

俗話說：平常有準備，才是勝兵之道，看看烏克蘭，想想台灣，立委們，難道不應該好好質詢嗎？民進黨執政下，請問總統閣下：台灣的全民抵抗在哪裡？



烏克蘭人民為抵禦俄羅斯入侵，很多已經退伍的白領階級，更是主動加入組織民兵，利用荒廢土地，集合群眾，訓練自己，烏克蘭人民表現的抗俄意志，更令人動容。示意圖／擷自公視新聞影片