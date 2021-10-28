美國總統拜登於白宮透過視訊參與東亞領導人峰會，會中重申，美國對台灣有著「堅如磐石」的承諾。圖／擷自白宮影片

美國總統拜登週三（10月27日）在東亞領導人峰會上表示，美國對中國的「脅迫」行為深感關切，稱這是對地區和平與穩定的威脅。

拜登在這個中國總理李克強和其他地區領導人也參加了的視頻會上重申，美國對台灣有著「堅如磐石」的承諾。

「我們對中國的脅迫行為深感關切，」拜登說，指稱這些行動」威脅地區和平與穩定」。

他還說：「美國對台灣有承諾。事實上，這一承諾堅如磐石而且貫穿於各屆政府。它繼續是維護台灣海峽和地區的和平與穩定。」

拜登上週表示，如果台灣受到中國的攻擊，美國將保護台灣。根據1979年的《台灣關係法》，美國將向台灣提供用於維持足夠自衛能力的武器，這部法律沒有宣布假如中國攻打台灣美國將軍事干預以保衛台灣。拜登的這些言論引起了震動，因為在華盛頓如何應對這種情景時它們看起來背離了美國長期以來的「戰略模糊」政策。

白宮隨後表示，拜登並不是在發出美國對台政策發生改變的信號。一些分析人士認為他的言論只是口誤。

近兩年來，中國派遣軍機侵擾台灣西南防空識別區已常態化，但是最近幾週，中國侵擾台灣空域的軍機激增，導致台海緊張局勢升級。

中國對拜登上週的言論表示了不滿。中國外交部敦促華盛頓「不要向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定」。

除了對中國對台灣的脅迫行為表達關切以外，拜登總統週三還表示，美國將與東南亞盟友一道捍衛海洋自由、民主和人權，並支持讓緬甸軍政府履行其和平承諾的努力。

日本首相岸田文雄對媒體表示，他在星期三的峰會上「提到了香港和新疆的人權狀況，以及台灣海峽和平與穩定的重要性」，並強調了日本對「緊急地區局勢」的堅定立場，包括東中國海和南中國海、朝鮮和緬甸。

中國對南中國海提出了廣泛的權利主張。中國總理李克強在峰會上表示，維護這處海域的和平、穩定、航行和飛越自由符合各方利益。

「南海是地區國家的共同家園，」他說。